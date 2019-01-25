Переворот в Венесуэле: как там чувствуют себя белорусы?

Глубочайший экономический кризис в Венесуэле привел к массовым демонстрациям, начались стычки с полицией. В результате лидер оппозиции - спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо - обвинил действующего президента Николаса Мадуро в узурпации власти, а себя провозгласил новым временным президентом и принес символическую присягу народу.

Лидер оппозиции – спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо – прямо на площади провозгласил новым временным президентомeconomics-prorok.com.

Нового президента уже признали США, Канада, Великобритания, многие страны Латинской Америки, не признали - Россия, Боливия и Мексика, Иран, Турция и Сирия. А что же Беларусь? Комментариев от руководства страны еще не было. Пока единственный комментарий дал МИД Беларуси: «Мы с сопереживанием отслеживаем ситуацию в Венесуэле. Считаем, что все проблемные вопросы должны решаться самим венесуэльским обществом и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции».

Глубочайший экономический кризис привел к массовым демонстрациям – на улицы столицы вышли сотни тысяч человек. Фото: tsn.ua.

«Посольство работает в штатном режиме»

Узнать о ситуации из первых уст «Комсомолка» попробовала в посольстве Беларуси в Венесуэле, но там от комментариев отказались.

- Все вопросы - в МИД Беларуси, - ответили на другом конце земного шара.

- Посольство Беларуси в Венесуэле работает в штатном режиме, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь МИДа Беларуси Анатолий Глаз. - Официальных рекомендаций от МИДа, например, о том, чтобы белорусы воздерживались от поездок в Венесуэлу или возвращались домой, пока нет. Инцидентов с белорусскими гражданами не зарегистрировано. Многие из них находятся там в рамках выполнения социального заказа правительства Венесуэлы, который и продолжают выполнять.

Так выглядит посольство Беларуси в Боливарианской Республике Венесуэла.

«Социальный заказ правительства Венесуэлы» - это про строительство белорусами социального жилья в Венесуэле. Как удалось узнать «Комсомолке», сейчас там работает всего пару десятков белорусов, хотя на пике сотрудничества стран говорили о тысяче белорусских специалистов.

Жилищный комплекс «Гуасималь» в городе Маракай на 2520 квартир, построенный белорусами. Фото: "Белзарубежстрой".

«Дефицитные товары покупают у местных по завышенным ценам - как в СССР»

«Комсомолка» отыскала инженера, который два года назад вернулся из Венесуэлы, отработав там почти год.

- Быт в Венесуэле довольно специфический, но мы не местные жители, нам проще, - рассказал Сергей. - Например, зарплату платят в долларах, а доллары там в почете. Инженер-белорус в среднем получал $1500 в месяц. Для местных есть социальные магазины с низкими ценами, туда обычно стоят очереди, как в Советском Союзе. Купить там можно не все и не всегда, местные говорят, что узнают о товаре, который «выкинули», когда их очередь подходит. Мы покупали по завышенным ценам товары у местных за доллары, цены порой отличаются в десятки раз. В итоге получаются примерно как в Беларуси. Еще есть так называемые коммерческие магазины, цены там выше. Некоторые товары в дефиците даже там - например, бритвенные станки, зубная паста, дезодоранты. Вся другая инфраструктура - гостиницы, вокзалы - работает сносно. Когда мы прилетели, нам провели инструктаж: по одному не ходить, в непонятные районы не заходить, деньгами и ценными вещами не светить - могут ограбить. Такие случаи были, но чтобы кого-то убили или порезали - я не слышал. В центре города более-менее безопасно, а в трущобы мы не ходим.

Недостроенный агрогородок в зоне «Фундо ла Роана» - его строили белорусы. Фото: "Белзарубежстрой".

- Что говорят ваши коллеги сейчас?

- Да, я связывался недавно со знакомым, который там сейчас находится. Говорит, что пока ситуация на них никак не отразилась. Он следит за новостями и ждет, чем это все закончится. Контракт он может разорвать в любой момент. Правда, в этом случае самолет домой придется оплатить самому, а это около тысячи долларов.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что связывает Беларусь и Венесуэлу?

Официальные дипотношения начались в 1997 году, спустя 10 лет сотрудничество достигло пика благодаря хорошим личным отношениям Александра Лукашенко и Уго Чавеса. В 2009-м Венесуэла выделила нам кредит, в следующем году в разгар белорусско-российского нефтяного кризиса прислала танкеры с нефтью. Беларусь стала строить в Венесуэле промышленные объекты и целые жилые кварталы. Товарооборот вырос с 6 миллионов долларов в 2006 году до почти полумиллиарда долларов в 2012-м.

Александр Лукашенко и Уго Чавес. Фото: picture-alliance / dpa.

С приходом в 2013 году к власти Николаса Мадуро в Венесуэле начался глубочайший экономический кризис, он привел к гиперинфляции, дефициту товаров, продуктов питания. Годовая инфляция в стране составила 200 тысяч процентов!

После смерти Чавеса белорусско-венесуэльские отношения пошли на спад, уже через год после смерти команданте Беларусь и Венесуэла потеряли 85% своего товарооборота.

К сегодняшнему дню мы успели построить в Венесуэле заводы по сборке автомобилей МАЗ, тракторов, дорожной техники и производству кирпичей. В последнее время стройка практически заморозилась. Не построенным осталось жилье на 12 тысяч квартир (всего заказывали на 20 тысяч), несколько агрогородков с сельхозпредприятиями, завод по утилизации аккумуляторных батарей и теплоэлектростанция.

Действующий президент Николас Мадуро.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

За 2018 год мы купили в Венесуэле только фуру кофе

За 8 последних лет товарооборот между нашими странами снизился в 700 раз - до 2 миллионов долларов. За 2018 год, по данным Белстата, мы продали в Венесуэлу 500 тонн сухого молока на 1,7 миллиона долларов и немного макарон, тротуарной плитки, водки и спирта, раковин - на общую сумму в 168 тысяч долларов. Кстати, прошлой осенью еще 500 тонн сухого молока Лукашенко распорядился Венесуэле подарить. Купили за прошлый год мы в Венесуэле сущие крохи, основной товар - 22 тонны какао-пасты (примерно одна фура) на 188 тысяч долларов.

2017 год по экспорту был более успешным: мы продали в Венесуэлу калийных удобрений на 9,5 миллиона долларов, муки на 202 тысячи и три трансмиссионных вала по 53 тысячи долларов. Купили в основном печатную продукцию на 194 тысячи долларов.

Жилищный комплекс «Либертадор» в городе Пало Негро на 4448 квартир, построенный белорусами. Фото: "Белзарубежстрой".

Отдавать Беларуси долги Венесуэла хотела… криптовалютой

На осень 2017 года Венесуэла задолжала белорусским строителям 108 миллионов долларов. Но стройку продолжали. С тех пор мы достроили четыре жилые 16-этажки и 3-этажный образовательный комплекс для детей, это добавило еще 5 миллионов долга. Чтобы продолжать работу, компании «Белзарубежстрой» пришлось перекредитоваться в ОАЭ. Венесуэльская сторона долги не отрицала.

- Мы сделаем все, чтобы найти деньги, - цитировали СМИ министра жилищного строительства и жилья Венесуэлы Ильдемаро Вильяроэля. - Строительная отрасль для нашей страны - это как кровь для организма.

Еще 50 миллионов должны за поставки тракторокомплектов нашему МТЗ, еще около 90 миллионов - за поставленные машинокомплекты МАЗу.

Месяц назад Николас Мадуро предложил решение в лучших традициях IТ-страны.

- Мы рассматриваем альтернативные варианты по погашению имеющейся задолженности. Один из вариантов - работа через криптовалюту El Petro, - цитирует агентство «Спутник» заместителя гендиректора «Белзарубежстроя» Александра Фалевича. - Вопрос по криптовалюте прорабатывается и с венесуэльской стороной, и с белорусской на уровне законодательства Беларуси.

Криптовалюту El Petro запустили прошло осенью. Однако скоро эксперты выяснили, что «обеспеченная нефтью» монета не торгуется ни на одной крупной криптобирже.

Криптовалюту El Petro запустили прошлой осенью, но эксперты выяснили, что монета не торгуется ни на одной крупной криптобирже, и ее курс не поддается анализу.

- El Petro нельзя считать криптовалютой, потому что ее стоимость устанавливает президент, и она не определяется соотношением спроса и предложения, - цитирует РБК венесуэльского экономиста Леонарда Буняка.

Белорусскую сторону предложение о криптовалюте в итоге не заинтересовало. Другой вариант - возврат долга сырьем, а именно металлом. Этот вопрос сейчас прорабатывают.