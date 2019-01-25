В Кобрине школьницу чуть не растерзал доберман: «Только сумкой от собаки отбилась!»

Собака напала на школьницу на улице Первомайской. Около 10 утра 19 января девочка возвращалась после факультативного занятия домой. Рядом с остановкой общественного транспорта на нее неожиданно налетела большая собака.

- Вика у нас уже взрослая девочка, но это все равно страшно - не маленькая собачка напала, а доберман! Он сначала ей сбоку рвал куртку, но удавалось увернуться. А потом вцепился в колено. Дочь только сумкой от собаки отбилась. Потом села на остановке, позвонила нам, родителям. Она в таком шоке была. Поняла, что случилось, только когда в больнице сняли штаны и увидела кровавую рану, - рассказывает кобринчанка Алла, мама 14-летней школьницы, на которую напала собака.

Со слов мамы девочки, хозяин добермана не видел, что его питомец терзает прохожих. Пес, оставив в покое школьницу, повалил в снег другого ребенка. Правда, папа маленькой девочки вовремя среагировал - отбил дитя от собаки и прогнал ее. И только потом добермана подозвал хозяин.

В Кобрине школьницу чуть не растерзал доберман. Фото: kobrincity.by

Сейчас мужчину опрашивают в милиции. Хозяин собаки с родителями девочки пока не общался, извинений не просил. Школьницу направили на судмедэкспертизу, чтобы оценить степень тяжести повреждений.

- Мы с дочерью постоянно ездим в больницу - на уколы, на перевязки. Таблетки ей дают, швы наложили. У нее два больших укуса - простите, но, что называется, оторванное мясо, - описывает мама Вики.

В отношении владельца агрессивного пса Кобринский РОВД проводит проверку. Ведется административный процесс за нарушение правил содержания домашних животных. Хозяину добермана грозит крупный штраф.

КСТАТИ

Похожая история случилась недавно в Гродно. Стаффордширский терьер напал на первоклассника. Укусил его за лицо. Пса выгуливал 9-летний мальчик. Случаем тоже занимается милиция.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В Беларуси действуют Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь (постановление Совмина №834).

Там прописано, что в места общего пользования собак выводить можно только на коротком поводке и наморднике. Исключение - щенки до 3 месяцев и собаки до 25 см в холке - они могут гулять на поводке, но без намордника.

Выгуливать собак можно только в специально отведенных местах. На придомовых территориях гулять с собаками запрещено.

Собак потенциально опасных пород регистрируют только при наличии у хозяина справки, что собака обучена кинологом. Стаффордширский терьер и доберман - собаки потенциально опасных пород (полый перечень - в постановлении Минсельхозпрода №40). Собак таких пород по закону запрещено выгуливать несовершеннолетним.