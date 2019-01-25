2019-01-25T16:28:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

Средняя зарплата по стране в декабре прошлого года оказалась 1115 рублей 30 копеек

В целом за 2018 год вышло только 958 рублей, но к заветной тысяче мы приблизимся уже через несколько месяцев.
Таисия САВИНА
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Хотя в январе зарплата падает примерно на столько, на сколько выросла в декабре, мы все же станем получать обещанные "по пятьсот".Хотя в январе зарплата падает примерно на столько, на сколько выросла в декабре, мы все же станем получать обещанные "по пятьсот".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Белорусское правительство долго стремилось к заветной тысяче рублей зарплаты по стране. Но этого не удалось достичь ни в 2017 году, ни, как оказалось, в 2018-м. На днях Белстат сообщил, что средняя зарплата в 2018 году составила 958,1 рубля.

- 1 тысяча рублей - это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать, - заявил в апреле 2017 года Александр Лукашенко.

- Но мы же понимаем, что кто-то при этом имеет зарплату в 300 рублей, а кто-то 4 тысячи рублей, - чуть позже дополнила его министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

То, что показателя в 1000 рублей в 2018 году нам не достичь, дал понять в ноябре прошлого года министр экономики Дмитрий Крутой.

- В отдельном месяце, в декабре, конечно, будет больше 1000 рублей. Правительство ставит такую задачу, - рассказал министр.

Хотя в ноябре 2018-го мы были близки к тысяче: средняя зарплата составила 994 рубля. Эксперты стали прогнозировать, что в декабре она должна перейти заветную планку за счет 13-х зарплат, отпускных и других бонусов. Так и вышло: средняя начисленная зарплата в декабре 2018 года составила 1115 рублей и 30 копеек. Если пересчитать эту сумму по курсу на конец декабря, то получится даже на 16 долларов больше, чем долгожданные «по пятьсот».

После уплаты налогов декабрьская зарплата стала уже около 960 рублей, но это детали. Ожидается, что в январе 2019-го ее уровень снова упадет. Это подтверждает и статистика прошлого года, когда декабрьская цифра резко увеличилась до 995,3 рубля, а январская затем ожидаемо скатилась на 136 рублей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«На среднюю тысячу в 2019 году мы выйдем»

- В декабрьском росте зарплат нет ничего удивительного, это стандартное сезонное явление: в нее включают квартальные, полугодовые и годовые премии, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Из-за них зарплата в декабре сильно вырастает по сравнению с ноябрем. Кстати, декабрьский скачок оказался меньше, чем год назад. Декабрьская зарплата в 2018 году выросла примерно на 12% к ноябрьской, а в 2017 году на 19%. Второе обычное явление - это то, что в январе зарплата падает примерно на столько, на сколько выросла в декабре. То есть до уровня ноября. Получается, средняя зарплата за январь будет плюс-минус тысяча рублей. Если анализировать прошлогодние цифры, выходит, что декабрьский уровень зарплат мы догоним к концу весны или к началу лета этого года. Думаю, на среднюю тысячу в 2019 году мы выйдем. Может, даже на ней закрепимся.

КСТАТИ

Средняя зарплата белорусов в 2019 году, по прогнозам, должна составить 1025 рублей. Такая сумма заложена в программе деятельности правительства до 2020 года.

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