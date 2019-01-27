Виртуальная реальность и VR-игры: попробовать то, на что не решаешься в жизни

Разработки в сфере технологий виртуальной реальности (VR - virtual reality) велись давно, относительно недавно эти достижения стали общедоступны. В массовом пользовании VR-очки и шлемы находят применение для игр и творчества. Мы решили разобраться, как это работает.

КАК ЭТО В ТЕОРИИ

VR-очки и шлем состоят из линз, экрана, гироскопа, различных контроллеров. Это не обычный монитор. Благодаря своему устройству в шлеме транслируется картинка для каждого глаза, остальную работу проделывает мозг - в результате получается эффект стереоскопии (проще говоря: объемное изображение, как в реальности).

КАК ЭТО НА ПАРКТИКЕ

Мы направились в клуб виртуальной реальности U-VIW, чтобы испытать VR-игры на себе, ведь о них слышал каждый, но до сих пор мало кто пробовал. В комнате виртуальной реальности и игр нас встречает директор VR-студии Денис и для начала предлагает прогуляться по крышам.

Надеваю шлем HTC Vive (самое популярное устройство, которое сейчас используют для аттракционов виртуальной реальности), в руки беру джойстики. Картинка такая, словно я на улице: вокруг пешеходы, автомобили, летают птицы. Дальше захожу в здание, потом в лифт. Денис говорит, какую нажать кнопку в лифте. Со стороны это выглядит так, как будто я нажимаю в пустоту, но в виртуальной реальности уезжаю наверх.

Тут-то начинается самое интересное, чего я не ждал. Когда я доехал на самый верх, открылся вид на город с высоты небоскреба. И на выходе из лифта лишь небольшая доска, висящая над пропастью. Мне говорят - иди. Умом понимаю, что нахожусь в комнате и подо мной твердая поверхность, но в очках все настолько реалистично, что срабатывают рефлексы. После паузы начинаю идти, но боком и по сантиметру вперед (наверное, это так смешно со стороны). А тут еще ветер поддувает и, кажется, начинает шатать. Пройдя большую часть пути, слышу от Дениса: «Поворачивайся и шагай!» То есть шагать в пропасть. Первая реакция: «Серьезно?» Секунду поразмыслив, шагаю. Сразу же появляется ощущение прыжка, дыхание перехватывает, как в детстве на качелях. Перед глазами мелькают этажи со стремительной скоростью. Долетев до земли, словно проваливаюсь под нее и оказываюсь в пустом пространстве. Снимаю очки. Ощущения в двух словах: «Вау, ничего себе!» Одновременно и эйфория, и стресс, как после экзамена. Кстати, в Японии подобные игры используют, чтобы преодолеть страх высоты, аналогичные программы - чтобы справиться с другими фобиями (например, с арахнофобией - боязнью пауков).

Еще мы попробовали горные лыжи. Нажимая на джойстик, в виртуальной реальности на трассе подпрыгиваешь, движением корпуса и головы управляешь перемещением. Надо не только виртуозно ехать по трассе, но и увиливать от скатывающихся с гор камней (для адреналина).

На десерт Beat Saber - ритм-игра, где двумя световыми мечами надо разрезать летящие навстречу кубы и шары. Причем синим мечом надо попадать в синий предмет, красным - в красный, и движение делать в том направлении, как это указано стрелкой на кубе (вверх, вниз, вправо или влево). Казалось, описание заурядное, но под ритмичную музыку еще как затягивает. Был бы я хоккейным тренером, предложил бы это вратарям как дополнительную тренировку - реакцию и внимание должно здорово развивать.

Всего в зале виртуальной реальности U-VIW на выбор великое множество игр: шутеры (стрелялки), хоррор (например, охота на зомби), приключения, симуляторы (бокс, гонки), аттракционы и многое другое. Это настоящий парк виртуальных развлечений. Есть и творческие игры: можно рисовать и моделировать любые предметы, например автомобиль, - и все это трогаешь в виртуальной реальности, как настоящее.

ЭТО БЕЗОПАСНО

- Можно ли такие игры детям? - спрашиваем у Дениса.

- Все упирается только в вес шлема - 540 граммов. Поэтому рекомендуется детям с 6 лет. В теории можно и ребенку чуть младше, но большее 10 минут ему будет сложно. В целом VR-игры безопасны для людей, у которых нет специфических заболеваний. Если зрение от -3 до +3, можно играть без очков, в иных случаях - с обычными очками.

5 ПРИЧИН ПОПРОБОВАТЬ VR-ИГРЫ В U-VIW

1. Это классно раскрашивает трудовые и серые будни. Тут есть возможность почувствовать разнообразие, стать покорителем морей, супергероем - да кем угодно.

2. Это смена обстановки и шанс в новых для себя декорациях испытать любую эмоцию: от страха до восхищения. Клуб виртуальной реальности U-VIW в Минске занимает топовые позиции.

- Однажды к нам пришла семейная пара с дочкой, девочка в VR-очках каталась на качелях. Она так кричала от переизбытка эмоций, что даже люди с улицы зашли посмотреть, что тут происходит, - рассказывает директор VR-клуба Денис.

3. Это развлечение для всех, независимо от возраста, пола и вкуса. Даже для беременных можно подобрать игру - например, релакс с погружением в подводный мир. То есть можно прийти всей семьей - и каждому найдется своя игра по интересу. Аттракционы виртуальной реальности многогранны.

4. Это вполне бюджетно. Покататься на лыжах в горах, полетать на самолете - это затратно. А испытать практически такие же эмоции можно в комнате VR-игр U-VIW на дорогостоящем оборудовании по доступным расценкам (18 - 20 рублей за час).

5. Такие игры очень классно подходят для корпоративов, выездных мероприятий, тимбилдинга.

- Прокатиться на лыжах, во что-то поиграть вместе, посмотреть, как это выглядит со стороны, - все очень забавно и поднимает настроение, - говорит Денис. - Мы всегда готовы провести выездное мероприятие с нашими VR-шлемами и оборудованием. Или же предоставить наш VR-клуб в аренду «под ключ», чтобы вы могли пригласить компанию друзей (до 14 человек). Причем можете принести свои напитки и угощения. Очень многие так отмечают дни рождения. Кроме четырех шлемов виртуальной реальности HTC VIVE у нас есть Guitar Hero Live, Sony PlayStation, Kinekt. К нам удобно доехать как на своем автомобиле, так и на метро, другом транспорте. У нас бесплатный кофе и wi-fi для посетителей, опытный персонал поможет выбрать игры.

Приходите в клуб виртуальной реальности U-VIW:

ТЦ GLOBO, ул. Уманская, 54

Тел.: +375 (29) 352-22-99, +375 (33) 352-22-99