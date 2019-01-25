Александр Лукашенко: «Прощения врачам здесь не будет. Забудьте о своей корпоративности»

25 января Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам. Высказался о том, что недопустима коррупция в медицине, предупредил, что прощения врачам за подобные правонарушения не будет.

- Вы не только ученый, но и большой начальник, - обратился президент к доктору медицинских наук, доценту, председателю комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмиле Макариной-Кибак. - Что происходит в Минздраве? Вы в курсе дела? Сколько пересажали начальников и так называемых продвинутых, талантливых организаторов, главных врачей я имею в виду, ортопедов и прочих.

Людмила Макарина-Кибак ответила, что подобного не повторится. По ее словам, пересмотрены подходы к закупке оборудования, поведению врачей.

- Это не дело, когда на святом деле люди набивают карманы, закупая неизвестно как лекарственные препараты, увеличивая на четверть или на треть их стоимость. И медицинское оборудование. Вы знаете, о чем идет речь, да и все наше общество знает. Прощения врачам здесь не будет. Забудьте о своей корпоративности. Я не тот президент, который будет кланяться вам потому, что вы врачи, и закрывать глаза на те безобразия, которые творятся в здравоохранении, - подчеркнул Александр Лукашенко.

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…ПРОБЛЕМАХ СО СЛУХОМ

Президент пошутил про возможную тугоухость некоторых руководителей. И поинтересовался, если ли в стране грамотные специалисты в этой сфере.

«Кто у нас светила в данной сфере? У нас есть человек, который может глянуть в ухо и сказать, что делать?» «Не волнуйтесь. Я нормально слышу. Просто меня интересует, есть ли в этой сфере светила такие, чтобы наши люди не ехали за границу и не обращались за медицинской помощью в этой части».

«Хорошо. Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи. Поэтому это очень важная сфера для нас, начальников».

…ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Президент напомнил, что в Беларуси скоро начнет работу атомная электростанция.

«Давайте мы обеспечим собственное население - создадим энергоэффективные бытовые плиты и приборы, и цены чтобы были подъемные. Хотя бы на уровне природного газа для населения. Вместо солярки и бензина заменим на электромобили. И такая была поставлена задача Академии наук». «Вы в этом году выполните эту задачу, начиная от электровелосипедов и заканчивая трактором, МАЗом на электрической тяге? Чтобы свое было».

…ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛЕ

«То, что вы из Китая привезли, сделали там электромотоцикл и мне привезли для испытаний, это хорошо. Постоянно перемещаюсь где только можно на этом электрическом мотоцикле. Штука прекрасная. Но это китайское, кроме рамы, которую вы там сварили. А нам надо свое. Прежде всего - батарея».

…ВОЖДЕНИИ «ТЕСЛЫ»

«Я же вам «Теслу» пригнал и поставил рядом с вашим образцом. Понимаю, что это был такой еще сырой образец, но я не думаю, что вы белорусскую «Теслу» изобретете, если говорить о легковых автомобилях. Но это же должно быть близко к этому, чтобы человек по принципу «цена - качество» мог приобрести этот автомобиль».

«Я вообще любитель автотранспорта. Это для меня хобби такое. Я на многих автомобилях перемещался. Но «Тесла» - это чудо-автомобиль. Юркий, быстрый, скорость развивает приличную. Даже нет места, где его попробовать. Это на кольцевой дороге - под 250 км/час. Идет очень устойчиво».

«Но главное, что для людей, нашей Беларуси это - выход. Электрические автомобили - уже не будущее, а настоящее всей планеты. И нам тут отставать ни в коем случае нельзя. Поэтому где-то к концу этого года посмотрим, на что мы вышли».

…ПЕРЕРАБОТКЕ ВТОРСЫРЬЯ

Президент привел пример, что в ряде государств вся стеклотара в основном производится из вторичного сырья.

«А у нас? Мы, видите ли, богатые. Мы просто расхлябанные и «разбэшчаныя», как говорят в Беларуси». «Отходы, макулатура, металлические изделия разного рода, особенного пластик - это надо все собирать. Везде должен быть порядок».

«Уже продвинутые страны, которые болеют за своих граждан, отказываются от пластика. Я недавно поручил убрать пластиковые бутылки и тару на первом этапе и заменить стеклом. Тем более что у нас развита эта сфера промышленности. Это немедленно нужно реализовывать».

…ОЗЕЛЕНЕНИИ

«Президент поручает на государственном уровне, чтобы люди занялись посадкой деревьев… Ну хотя бы в лес съездили и выкопали дерево. Если каждый взрослый человек хотя бы по два дерева высадит, миллионы деревьев появятся. У нас этого нет. Поэтому надо и этими простыми вещами заниматься».

По информации БелТА.