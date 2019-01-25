Белорусская пара вышла в финал танцев на льду. Пападакис и Сизерон лидируют

В пятницу на чемпионате Европы до вечерних финальных разборок у девушек-одиночниц выступали танцевальные дуэты. Наш тандем Анна Кубликова – Юрий Гулицкий заняли 19-е место с результатом 57,08 балла, что позволило квалифицироваться в произвольную программу. Это можно считать локальным успехом.

Что касается лидеров, то французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон подтвердили свой фаворитский статус. Их конкурентами считалась российская пара Виктория Синицина – Никита Кацалапов, но у них случился сбой (Никита упал на твиззле)… В итоге на пьедестале вторыми расположилась другая российская пара Степанова – Букин, третьи – итальянцы Гиньяр – Фаббри.

Наталья Калишек и Максим Сподырев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александра Степанова и Иван Букин.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Очень хочу поблагодарить зрителей в первую очередь. Если бы сейчас не поддержали, было бы тяжело. Мы будем бороться завтра (в субботу – Ред.). Я прошу прощение за ошибку. Это не какой-то технический момент – я абсолютно идеально зашел в этот твизл, абсолютно идеально. Держал всеми мышцами, не дышал даже. Это не оправдание, просто анализирую – такое ощущение было, как будто лезвие встало и на задницу сел. Я расстроен, конечно, - сказал Кацалапов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 84,79 – мировой рекорд

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 81,37

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 79,05

4. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 72,87

5. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 70,24.

БУДЬ В КУРСЕ

Расписание турнира

Суббота, 26 января

11.15 - 15.10 - Мужчины. Произвольная программа

16.25 - 19.45 - Танцы на льду. Произвольный танец

Воскресенье, 27 января

15.00 - 17.30 - Гала-представление