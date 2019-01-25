В Беларуси летом запретят курить в кафе и ресторанах

Не первый год в Беларуси борются с курением. Укрепляет такую позицию государства и новый декрет президента №2, который меняет предыдущие декреты о производстве, обороте и потреблении табачных изделий. Разбираемся, что изменилось.

Электронную сигарету подросток купить сможет, а жидкость для нее - нет

Особое внимание в декрете - электронным системам курения. Теперь они подпадают и под некоторые нормы закона, которые действуют в отношении табачных изделий. Электронные сигареты практически приравняли к обычным. Так, продавать их можно будет только в магазинах, киосках, павильонах, автомагазинах, объектах почты, а рекламировать - нельзя.

Но больше всего запретов - в отношении жидкости для электронной сигареты. Как нам объяснили в управлении организации торговли и общественного питания МАРТ, ее запретят продавать в интернете. Интересно, что само электронное устройство для курения купить будет можно.

Также в законе прописано, что жидкость для электронной сигареты нельзя будет продавать несовершеннолетним и открыто выкладывать на витрину.

Стало больше мест, где нельзя курить

По новому декрету в Беларуси станет больше мест, где вообще нельзя курить - ни электронные, ни обычные сигареты. К таким местам теперь относятся еще и вспомогательные помещения жилых домов: вестибюли, коридоры, лестничные марши, лифтовые холлы. Запрещается курить и в самих лифтах, подземных переходах, на остановках, детских площадках и в автомобилях, в которых едут дети до 14 лет.

Некоторые из этих запретов действовали и раньше: например, нельзя было курить в лифте. Однако в декретах это прописано не было, поэтому теперь эта норма будет занесена в Кодекс об административных правонарушениях, будет определена ответственность за нее.

В магазинах сигареты будут продавать только в специальных отделах

Помимо этого, с 1 января 2020 года магазины товарной площадью более 1000 кв. м смогут продавать табачные изделия, электронные системы курения и жидкости для них только через специальные отделы, только для торговли сигаретами. А с 1 января 2022 года сигареты исчезнут из оборудования над кассами в магазинах.

По новому декрету в Беларуси станет больше мест, где вообще нельзя курить - ни электронные, ни обычные сигареты.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кроме того, на вывесках магазинов, торговых центров запрещается использовать слова, сходные или тождественные с наименованием видов табачных изделий. Получается, в магазинах и киосках не будет вывесок с надписью «сигареты» или «табак». Хотя в комментариях к новому закону в соцсетях многие читатели вспомнили, что в Беларуси в последнее время то и дело появляются киоски с сигаретами под названием «Табакерка». Ведь очень похоже! Мы задали такой вопрос специалистам. В МАРТ говорят, что до вступления декрета в силу по этому поводу еще будут сделаны разъяснения.

Декрет же вступает в силу через полгода после официального опубликования, то есть предварительно конец июля.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Представитель ВОЗ:

«Новые правила сохранят тысячи жизней!»

В декрете указано, что курение запрещается в торговых объектах, на рынках, пляжах, за исключением специально отведенных для этого мест. А также в объектах общепита, на территории летних площадок и в продолжениях залов.

- Новый декрет - это положительный шаг по сокращению распространенности курения среди населения. Можно сказать, вторая важная мера после увеличения акцизов на сигареты, - говорит координатор программ по общественному здравоохранению странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович. - В предыдущих декретах, в части запрета курения в помещениях, были исключения для кафе и ресторанов, поездов длительного следования и гостиниц. То есть раньше там можно было курить. Новый декрет упраздняет это, теперь в барах, кафе и ресторанах должны быть созданы специальные места для этого. Как правило, на открытом воздухе. Возможно, отдельная комната как место для курения, но никак не курящий зал. Такая мера давно уже действует у наших соседей - Польши, Украины, России. По подсчетам ВОЗ, выполнение мер защиты общественного здоровья с помощью законов о бездымной среде в течение 40 лет спасет 116 тысяч жизней!

Еще один важный момент - электронные системы курения. Раньше они никак не были урегулированы законодательством. Сейчас есть запрет на продажу несовершеннолетним, рекламу. Электронные системы курения менее вредные, чем обычные табачные изделия. Но они также приносят вред, в них также есть никотин, который вызывает зависимость. Это плохо и для активного, и пассивного курения.

Кстати, по исследованию СТЕПС (это масштабное исследование факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний. - Ред.), сейчас люди начинают раньше курить. Средний возраст для начала курения для юношей - 16,1 года, для девушек - 17,3. А 20 лет назад это было 17,1 года для юношей и 22 года для девушек.