Самые богатые и бедные в Беларуси: Солигорский район обошел по зарплатам столицу, а самым бедным районом стал Миорский

По последним данным Белстата, зарплата белорусов в декабре наконец перешагнула отметку в 1000 рублей. Конечно, не у всех работников и не во всех районах. Мы посмотрели, где в стране декабрьская зарплата была выше знаменитых «по пятьсот», а где - почти в два раза ниже. И проанализировали, почему так произошло и где зарабатывают люди.

В Светлогорске зарплаты выше, чем в Гомеле

Самые высокие зарплаты под Новый год получили вовсе не в Минске: чемпионами Беларуси стали солигорчане. Их средняя зарплата оказалась аж на 543 рубля больше, чем у минчан, - 2110 рублей и 30 копеек. Впрочем, это объяснимо: в Солигорске находится «Беларуськалий» - один из крупнейших в мире и второй в СНГ после «Уралкалия» производитель калийных минеральных удобрений. Получки шахтеров из года в год оказываются в топе зарплатного рейтинга.

Минск с своими айтишниками, пилотами и банковскими работники оказался только на втором месте рейтинга. Итого - 1567 рублей в декабре.

Третье место по уровню зарплат ожидаемо занял Минский район. Он отстает от столицы на 266 рублей. За ним идет город Жодино со своим градообразующим предприятием по выпуску самосвалов БелАЗ, а также Белорусским металлургическим заводом (БМЗ) и фабрикой «Світанак».

Далее разрыв в получках становится не так заметен, у всех районов приблизительно 1000 - 1100 рублей. Выделяется Речицкий район Гомельской области, там работникам в декабре начислили больше, чем в самом Гомеле, - 1175 рублей. Но на практике все вполне объяснимо: в Гомельской области находятся 81 из 85 белорусских месторождений нефти, больше трети из них - именно в Речицком районе.

Что интересно, Гомель, несмотря на звание промышленной столицы Беларуси, - это единственный областной город, где зарплата меньше, чем в его районах. Например, в социально не самом благополучном Светлогорском районе работники получают 1068,5 рубля, а в Гомеле - 1035 рублей. Как так получилось? Ответ снова в нефти: под Светлогорском в 2013 году нашли крупное месторождение. Кроме того, в городе работают прибыльные «СветлогорскХимволокно» (концерн «Белнефтехим») и целлюлозно-картонный комбинат.

Вплотную по зарплатам к Гродно подбирается Островецкий район этой западной области. Тут ответ тоже не сложен, нужно только вспомнить, что именно там строят новую белорусскую АЭС. Высокие зарплаты там не только у будущих сотрудников, но и у строителей на таком ответственном объекте.

Щарковщина уступила последнее место Миорам

В хвосте «богатого» рейтинга оказался город Витебск. Казалось бы, там находятся заводы «Витязь», «Марко», «Белвест», «Витьба», но зарплаты в городе ниже, чем, к примеру, в Новополоцке, который может похвастаться своим главным добытчиком денег - нефтеперерабатывающим заводом «Нафтан».

В Березовском районе находятся сыродельный и мясоконсервный комбинаты, которые удерживают работников довольно высокими зарплатами.

Что примечательно, отметку в 1000 рублей перешагнула только одна точка Могилевской области - это сам город Могилев. И это несмотря на обилие предприятий, к которым относятся, например, «Могилевлифтмаш», автомобильный завод, «Бабушкина крынка», фабрика мороженого.

Самыми же бедными районами стали Мстиславский район Могилевской области со средними зарплатами в 655 руб. 30 копеек и Миорский район Витебской области (636 руб. 10 коп.). В прошлом году самым бедным районом был Шарковщинский, а Миорский располагался на третьем с конца месте.

Если же взять самую высокую зарплату по стране, то есть в Солигорском районе, и сравнить ее с самой низкой в Миорском, то разница выходит аж в 3,3 раза!

ПОДРОБНОСТИ

Жители каких районов в декабре получили больше всех…

Минская область:

Солигорский район (2110 руб. 30 коп.)

Минск (1567 руб.)

Минский район (1301 руб. 20 коп.),

Жодино (1261 руб. 10 коп)

Дзержинский (1159 руб. 80 коп.),

Смолевичский (1011 руб. 30 коп.)

Гомельская область:

Речицкий район (1175 руб. 10 коп.)

Жлобинский (1078 руб. 50 коп.)

Светлогорский (1068 руб. 50 коп.)

Мозырский (1036 руб. 50 коп.)

Гомель (1035 руб. 10 коп.)

Брестская область:

Брест (1229 руб. 20 коп.)

Березовский (1008 руб. 80 коп.)

Витебская область:

Новополоцк (1184 руб. 10 коп.)

Витебск (1003 руб. 90 коп.)

Гродненская область:

Гродно (1166 руб. 50 коп.)

Островецкий (1084 руб. 70 коп.)

Гродненский (1036 руб. 10 коп.)

Могилевская область:

Могилев (1041 руб. 90 коп.)

…а в каких - меньше всех.

1. Гродненская область:

Зельвенский район (742 руб. 30 коп.)

2. Брестская область:

Дрогичинский район (736 руб. 40 коп.)

3.Минская область:

Любанский район (740 руб. 60 коп.)

4. Гомельская область:

Кормянский район (684 руб. 40 коп.)

5. Могилевская область:

Мстиславский район (655 руб. 30 коп.)

6. Витебская область:

Миорский район (636 руб. 10 коп.)