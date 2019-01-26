2019-01-28T11:50:27+03:00
Минск
КП Беларусь

«Волосатые девичьи ноги – это сексуально»: минчане рассуждают о новом флешмобе

Женщины по всему миру объявили январь месяцем без бритья ног и подмышек, отстаивая право быть самими собой [фото+видео]
Ольга ИВАШЕНКО
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Флешмоб с небритостью у девушек. Мнение минчан.ВИДЕО: Микита НЕДАВЕРКОВ

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Британская студентка Лаура Джексон выложила в своем инстаграме фотографию с небритыми подмышками и призвала женщин отказаться от бритья на месяц. Женщины всего мира поддержали флешмоб «Январь без бритвенного станка» и начали выкладывать фотографии. Всего за пару недель в инстаграме появились тысячи «волосатых фотографий», под которыми подписчики оставляют самые разные и, порой, очень эмоциональные комментарии.

Флешмоб поддержали тысячи женщин по всему миру. Фото: соцсети

Флешмоб поддержали тысячи женщин по всему миру. Фото: соцсети

Мы прогулялись по улицам Минска и поинтересовались у прохожих мужчин и женщин, как они относятся к модному флешмобу, бреют ли сами ноги и подмышки и считают ли, что чаще всего женщины делают это ради мужчин?

Так девушки отстаивают свое право оставаться самими собой. Фото: соцсети

Так девушки отстаивают свое право оставаться самими собой. Фото: соцсети

В инстаграм фотографии с небритыми подмышками вызывают бурю эмоций. Фото: соцсети

В инстаграм фотографии с небритыми подмышками вызывают бурю эмоций. Фото: соцсети

Мужчины: «Нормальная женщина не допустит такого варианта событий»

Конечно, в первую очередь нам было интересно узнать, как к флешмобу отнеслись мужчины. Частенько ведь слышишь: «Женщины в Беларуси – как на подиуме. Всегда красивые, следят за собой». Мужчины у нас явно избалованы женской красотой. А тут – такой поворот событий!

Глеб считает: брить или не брить ноги - личное дело каждой женщины. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Глеб считает: брить или не брить ноги - личное дело каждой женщины.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Глеб был толерантен:

- Брить или не брить – дело каждой женщины, - выдал нам сходу. - Я вот жене ни разу не намекал, чтобы она ноги или подмышки побрила. Она сама регулярно ходит на эпиляцию, депиляцию... Но даже если бы у нее где-нибудь и появился какой-нибудь ежик – ничего бы ей не сказал. Сам брею только подмышки, и то исключительно из гигиенических соображений. Чтобы не потеть излишне во время занятий спортом.

Сергей считает, что у белорусок волосы на ногах и так почти не растут, поэтому и брить их не надо. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Сергей считает, что у белорусок волосы на ногах и так почти не растут, поэтому и брить их не надо.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Я никогда у нас волосатых женщин и не видел. Просто у славянских девушек на ногах растет по две волосины. Зачем их брить? – удивляется Сергей и даже рассуждает на тему, почему, на его взгляд, это именно так. - Если порода смешанная (мы уточнили: имеются в виду случаи, когда отец и мать женщины разной национальности - Авт.), тогда ноги и руки волосатые. Ну и еще у женщин южных народностей. Там да, надо брить.

- А сами вы подмышки бреете? – интересуюсь.

- Нет, а зачем? Мне ничего не мешает.

А вот Николай нам признался, что женщина с волосатыми ногами для него – признак темперамента.

Николай признался, что для него небритые женские ноги - признак сексуальности. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Николай признался, что для него небритые женские ноги - признак сексуальности.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Для меня это даже сексуально, - признался нам мужчина. – Увидишь такую женщину и сразу видно – огонь!

- А как к флешмобу относитесь?

- Что касается нашей страны, то сам не раз убеждался: права женщин у нас нарушаются. И если они хотят отстоять их еще и таким образом, я только за.

А вот Дмитрий считает, что такой флешмоб – чистой воды женский эксперимент.

Дмитирй думает, что современная цивилизованная женщина небритых ног и подмышек у себя не допустит. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Дмитирй думает, что современная цивилизованная женщина небритых ног и подмышек у себя не допустит.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Думаю, нормальная цивилизованная женщина такого варианта событий с волосатостью не допустит, - высказался мужчина. - Плохо или хорошо относиться небритым женским ногам и подмышкам – вопрос индивидуальный и философский. Думаю, все же главное – чтобы человек было хороший и чувства были.

Женщины: «Если парень скажет побрить ноги, предложу, чтобы сам побрил»

К нашему удивлению, сами женщины к флешмобу отнеслись даже более категорично, чем мужчины.

Девчконки уверены: елси парню волосатые женские ноги уж совсем противны - надо его бросать. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Девчконки уверены: елси парню волосатые женские ноги уж совсем противны - надо его бросать.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Не осуждаю флешмоб, но лично не поддерживаю. У нас женщины ноги и подмышки бреют. Как минимум летом. Но, зимой, признаюсь, я и сама от этого отдыхаю. С общей концепцией флешмоба согласна: брить или не брить ноги – дело каждой женщины, - рассуждает Ольга. – Но афишировать на весь инстаграм: «посмотрите, какие у меня волосатые ноги» лично я бы не смогла.

Ольга: "Флешмоб не осуждаю, но лично его не поддерживаю. Летом с небритыми ногами и подмышками на улицу бы выйти не отважилась. Боюсь косых взглядов". Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Ольга: "Флешмоб не осуждаю, но лично его не поддерживаю. Летом с небритыми ногами и подмышками на улицу бы выйти не отважилась. Боюсь косых взглядов".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- А почему выйти на улицу с небритыми ногами не можете?

- Каюсь, боюсь косых взглядов и критики. Наше общество заштамповано. И женщины в том числе. Но все же, считаю, небритые подмышки неэстетичны. Нас так воспитали.

- Слышали когда-нибудь от мужчин удивление по поводу растительности в свой адрес?

- Никогда. Считаю, если вы нравитесь мужчине, ему все равно. Но вместе с тем, женщины у нас и так очень стараются для мужчин. А вот мужчины избалованы, для женщин почти ничего не делают.

Оксана считает, что по большей части белорусские женщины бреют ноги не столько для себя, сколько для мужчин.

Оксана считает, что по большей части белорусские женщины бреют ноги не столько для себя, сколько для мужчин. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Оксана считает, что по большей части белорусские женщины бреют ноги не столько для себя, сколько для мужчин.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Это нормально, что для мужчины женщина хочет казаться идеальной, лощеной.

И все же наше общество зашло слишком далеко. Сегодня девочки уже в 10 лет берутся за станки и начинают брить каждый волосок. Это неправильно. Считаю, если волосы у женщины светлые, тонкие и редкие, их действительно можно не брить.

- Летом девушка должна ездить в транспорте с побритыми подмышками, а зимой – ее личное дело и дело ее парня, - считает Анна.

- А если парня нет?

- Тогда вообще можно делать, что хочется. Даже если бы парень сказал, что у меня слишком волосатые, к примеру, ноги, я бы сама предложила ему их побрить. А если бы сказал, что с волосатыми ногами я ему противна, вообще бы его бросила.

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