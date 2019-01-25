Софья Самодурова о победе на чемпионате Европы: «Пару дней отдохну, потом надо будет сходить в школу»

Алина Загитова после короткой программы была лидером. Но произвольную программу откатала с многочисленными техническими огрехами. У Софьи Самодуровой контент был проще, но исполнение на высоте. Так она стала победительницей. Загитова вторая, третья финка Вивека Линдфорс.

1. Софья Самодурова (Россия) - 213, 84.

2. Алина Загитова (Россия) – 198, 34.

3. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 194, 40.

Софья Самодурова выступила уверенно и эмоционально.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Софья Самодурова в финале куражилась.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алина Загитова напортачила в произвольной программе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вивека Линдфорс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трио призерок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Станислава Константинова, которая после короткой программы была 11-й, заняла в итоге четвертое место.

Для Софьи Самодуровой это первый взрослый сезон и первый чемпионат Европы. Она очень уверенно откатала свою программу и заводила зал. Но на пресс-конференции была очень скромная и лаконична.

- Я очень довольна результатом чемпионата Европы. Сложно найти слова. Просто хочу сказать спасибо всем за поддержку, - сказала Софья.

Софья Самодурова на пресс-конференции была лаконична и скромна.Фото: Владимир КРИУЛИН

Алина Загитова пыталась скрыть свои переживания.

- Хочу сказать спасибо всем своим болельщикам за поддержку. Вы мне очень помогаете. Хочу извиниться за не очень удачный прокат, - сказала Загитова.

Когда ее спрашивали о прокате, она поджимала губы, а потом выдыхала – ей было тяжело снова это переживать. Напрмимер, после вопроса: серебро для нее тоже медаль или тот результат, о котором хочется побыстрее забыть?

- Хорошо, что попала в тройку. Могло и этой медали не быть. Я радуюсь. Но хотелось откатать лучше, - сказала Олимпийская чемпионка.

Алина Загитова сказала, что рада серебряной медале, но по ее виду было все понятно.Фото: Владимир КРИУЛИН

Впервые за семь лет финские фигуристки оказались в тройке призеров.

- Это большая личная победа и приятное достижение для Финляндии, - отметила Вивека Линдфорс.

Алина и Софья несколько раз перешептывались и мимолетно улыбались.

Алина Загитова и Софья Самодурова несколько раз перешептывались на пресс-конференции.Фото: Владимир КРИУЛИН

Еще один раз Загитова улыбнулась, когда ее спросили про гигантского медведя, которого ей выбросили зрители после проката.

- Я его еще не видела. Но заберу с собой. У меня дома уже очень много игрушек,- сказала Алина.

Такого плюшевого медведя зрители отправили Алине Загитовой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда девушек спросили, как они проведут ближайшие дни после чемпионата, они ответили весьма похоже.

- Пару деньков отдохну, а потом надо сходить в школу, сдать некоторые предметы, - призналась Софья.

Загитова сказала, что у нее те же планы, только вместо отдыха у нее будет тренировка

.

Болельщицы замерли.Фото: Святослав ЗОРКИЙ