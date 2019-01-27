Зимняя сказка в Налибокской пуще

Налибокская пуща - уникальное место. Всего в 70 километрах от Минска вы можете увидеть диких зубров, косуль, оленей. Можно погулять по экологическим тропам и даже забраться на вышку, чтобы понаблюдать за дикими животными.

После сытного завтрака можно и поваляться.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Полюбоваться дикими животными могут и туристы Налибокской пущи. Правда, договориться с администрацией заказника нужно заранее.

- Для своих гостей мы проводим обзорную экскурсию по заказнику. Но гарантировать, что туристы увидят, например оленей, косуль, лис или лосей, не можем. Это как повезет. А вот с зубрами намного проще. Кажды день стадо из 40 голов приходит на подкормочные площадки, чтобы подкрепиться. Сейчас холодно, и мы хорошо их кормим: зерно, сено, силос. Зубры дружелюбные, общительные. Подпускают к себе людей на расстоянии примерно 30 метров. А если человек подходит ближе, животные просто потихоньку уходят в ельник на отдых, - рассказала нам инженер-эколог Лариса Кулак.

Подходить к зубрам совсем близко может быть опасно. Лучше наблюдать издалека.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зубры на подкормочной площадке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В день зубр съедает около 50 кг травы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Однако, в заснеженную погоду подобраться к зубрам можно только пешком.

Первых зубров в Налибокскую пущу завезли в 1994 году. Сейчас в этом лесном массиве численность рогатых великанов более 80 особей.

Вожаком в стае является самка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зима - это особое время для фотоанималиста. Природа приображается, предстает совершенно в других красках. Особенно красивые снимки получаются, когда все деревья укутаны снегом, как в сказке. В этот момент пытаешься не просто запечатлеть дикое животное, но и показать всю красоту природы.

Красота зимнего леса.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Косули в Налибокской пуще.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обычно косуля не подпускает человека так близко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зимой лес особенно красивый.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если повезет, можно повстречать воробьиного сычика.

В Налибокской пуще можно увидеть воробьиного сычика. Это самая маленькая сова в Европе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Воробьиный сычик.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Воробьиный сычик - пожалуй самая милая и маленькая сова в Европе. Рост взрослого совенка 15 - 19 см. Сычик совершенно не боится человека и часто его можно встретить в деревнях. Охотится эта смешная сова на мелких грызунов и птиц.

Кто там спрятался в лесной чаще?Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заснеженный лес Налибокской пущи - это красота, заслуживающая особого внимания. Куда ни глянь, везде природа нарисовала сказочную картину. А если прислушаться, то можно услышать, как звонко поют, перелетая с ветки на ветку, стайки длиннохвостых синиц, где-то в глубине чащи хрустит снег под ногами грациозных косуль. Ты стоишь и слушаешь размеренный, неторопливый голос леса. Это особое состояние, практически медитация.