«Кажется, дух Кармен очень зол на тех, кто его потревожил». В Минске фигуристы разыграли все медали чемпионата Европы

В субботу на «Минск-Арене» разыгрывали последние комплекты наград чемпионата Европы по фигурному катанию.

У мужчин борьба ожидалась между россиянами Михаилом Колядой, Александром Самариным и испанцем Хавьером Фернандесом. Причем, испанец после короткой программы был третьим.

Произвольную программу Хавьер исполнил безукоризненно и перед заключительным выходом Коляды был первым. По сути, россиянину надо было показать более-менее чистый прокат. Но он упал после первого прыжка… потом еще раз, даже повредив себе руку. В итоге Коляда занял лишь пятое место.

Михаил Коляда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А Хавьер Фернандес в седьмой раз подряд стал чемпионом Европы и сравнялся по этому показателю с Евгением Плющенко. Для испанца это был последний турнир на так называемом любительском уровне.

Хавьер Фернандес выиграл седьмое золото чемпионатов Европы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Испанец зажигал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Испанские болельщики.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики щедро благодарят за выступление и эмоции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчины. Итоговое положение

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 271,59

2. Александр Самарин (Россия) – 269,84

3. Маттео Риццо (Италия) – 247,08

4. Кевин Аймо (Франция) – 246,34

5. Михаил Коляда (Россия) – 240,87

Маттео Риццо.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Самарин.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Призеры в мужском одиночном катании.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Российская фигуристка, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева поделилась любопытным наблюдением:

- Пожалуйста, кто-нибудь, вызовите Дина и Сэма «Сверхъестественного» (сериал – KP.BY). Кажется, дух Кармен очень зол на тех, кто его потревожил, – написала фигуристка в твиттере.

Дело в том, что на чемпионате Европы три российских фигуриста выступали с программами под музыку из «Кармен» – Алина Загитова, Михаил Коляда и Максим Ковтун. И у всех были ошибки.

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В танцах на льду французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон подтвердили фаворитский статус. Виктория Синицина и Никита Кацалапов считались их главными конкурентами, но они лишь четвертые.

Белорусская пара Анна Кубликова - Юрий Гулицкий с результатом 147,51 балла расположились на 18 месте. Для них это задел на будущее.

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) — 217,98

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) — 206,41

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) — 199,84

4. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 193,95

Общий зачет чемпионата Европы по фигурному катанию (золото – серебро – бронза):

1. Франция (2-0-0)

2. Россия (1-4-1)

3. Испания (1-0-0)

4. Италия (0-0-2)

5. Финляндия (0-0-1).

В воскресенье в 15.00 на «Минск-Арене» начнется гала-выступление чемпионов и призеров чемпионата.