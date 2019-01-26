2019-01-27T12:39:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Логойском устроили гонки на собачьих упряжках «Северные псы»

Готовиться в фестивалю участники начали еще с сентября [фото]
Полина СВЕТЛОВА
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Большинство участников гонки - любителиБольшинство участников гонки - любителиФото: Виктор ДРАЧЕВ

В этом году зима выдалась снежной на радость для любителей ездового спорта. Хозяева северных пород собак собрались недалеко от поселка Октябрь Логойского района Минской области.

Участие в соревнованиях - радость не только для хозяев собак, но и для самих питомцев Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Участие в соревнованиях - радость не только для хозяев собак, но и для самих питомцевФото: Виктор ДРАЧЕВ

Помериться силами на фестиваль приехали участники не только из Беларуси, но и России, Украины, Литвы и Латвии. На старт со своими четвероногими питомцами выходят как любители, так и профессиональные спортсмены. Соревнования прошли на базе отдыха «Экспедиция».

Гости и участники фестиваля открыто выражали свою любовь к собакам Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Гости и участники фестиваля открыто выражали свою любовь к собакамФото: Виктор ДРАЧЕВ

Трасса включала в себя 4 дистанции - 500 метров – для детей и 1,5, 3 и 6 километров – для взрослых. Преодолевать расстояние можно или на нартах, или на лыжах. Во время таких состязаний тандем разгоняется в среднем до 20 километров в час.

Трасса включала в себя 4 дистанции - 500 метров – для детей и 1,5, 3 и 6 километров – для взрослых Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Трасса включала в себя 4 дистанции - 500 метров – для детей и 1,5, 3 и 6 километров – для взрослыхФото: Виктор ДРАЧЕВ

Это единственный фестиваль в стране для любителей ездового спорта. Проводится он уже в четвёртый раз.

Это единственный фестиваль в стране для любителей ездового спорта. Проводится он уже в четвёртый раз Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Это единственный фестиваль в стране для любителей ездового спорта. Проводится он уже в четвёртый разФото: Виктор ДРАЧЕВ

Помериться силами на фестиваль приехали участники не только из Беларуси, но и России, Украины, Литвы и Латвии Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Помериться силами на фестиваль приехали участники не только из Беларуси, но и России, Украины, Литвы и ЛатвииФото: Виктор ДРАЧЕВ

Участвовать в таких забегах может любая собака Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Участвовать в таких забегах может любая собакаФото: Виктор ДРАЧЕВ

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