Под Логойском устроили гонки на собачьих упряжках «Северные псы»
В этом году зима выдалась снежной на радость для любителей ездового спорта. Хозяева северных пород собак собрались недалеко от поселка Октябрь Логойского района Минской области.
Участие в соревнованиях - радость не только для хозяев собак, но и для самих питомцевФото: Виктор ДРАЧЕВ
Помериться силами на фестиваль приехали участники не только из Беларуси, но и России, Украины, Литвы и Латвии. На старт со своими четвероногими питомцами выходят как любители, так и профессиональные спортсмены. Соревнования прошли на базе отдыха «Экспедиция».
Гости и участники фестиваля открыто выражали свою любовь к собакамФото: Виктор ДРАЧЕВ
Трасса включала в себя 4 дистанции - 500 метров – для детей и 1,5, 3 и 6 километров – для взрослых. Преодолевать расстояние можно или на нартах, или на лыжах. Во время таких состязаний тандем разгоняется в среднем до 20 километров в час.
Трасса включала в себя 4 дистанции - 500 метров – для детей и 1,5, 3 и 6 километров – для взрослыхФото: Виктор ДРАЧЕВ
Это единственный фестиваль в стране для любителей ездового спорта. Проводится он уже в четвёртый раз.
Это единственный фестиваль в стране для любителей ездового спорта. Проводится он уже в четвёртый разФото: Виктор ДРАЧЕВ
Помериться силами на фестиваль приехали участники не только из Беларуси, но и России, Украины, Литвы и ЛатвииФото: Виктор ДРАЧЕВ
Участвовать в таких забегах может любая собакаФото: Виктор ДРАЧЕВ