«Кто без греха, пусть первым бросит камень»: экс-главврача центра реабилитации и бальнеолечения приговорили к 2,5 года ограничения свободы

Напомним, экс-главврач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергей Корытько признал свою вину. Его обвинили в получении взятки в размере 2 тысяч долларов.

Сегодня, 28 января, в суде Заводского района Минска ему вынесли приговор. Суд признал его виновным «в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей» и приговорил к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Домашний арест ему будет изменен на подписку о невыезде. Кроме того, суд постановил: арестованные деньги, изъятые в ходе обыска, 5100 долларов и 1200 евро, освободить от ареста. При этом 2000 долларов должны быть конфискованы в доход государства, а остальные деньги возвращены Корытько. В том числе машина и земельный участок медика тоже должны быть освобождены от ареста и оставлены мужчине.

- В ближайшее время выходит моя книга - как раз об этом процессе, о моих переживаниях, - сказал после суда Сергей Корытько. Обжаловать приговор он не будет.

- Что вам дала эта история? - спросили журналисты.

- Потерю здоровья.

- Вы довольны приговором?

- Раз виноват, доволен, конечно... Як бы нi быў куш хорош, не бярыце, хлопцы, грошы.

Покидая зал, Корытько обратился к журналистам:

- Я надеюсь, что вы читали Библию. И там написано: кто без греха, первый брось в него камень. Поэтом ваши камни, я надеюсь, полетят в нужном направлении.

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