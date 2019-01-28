2019-01-28T22:01:14+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Может ли секс вылечить от гриппа и почему зимой нельзя ходить без шапки?

Как защититься от ротавируса детям и взрослым, как не переусердствовать с лекарствами при зимних вирусах и уберечься от отитов, «Комсомолке» рассказывает врач-иммунолог [видео]
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В пресс-центре «КП» на вопросы читателей сайта kp.by об иммунитете отвечала врач высшей категории, доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Елена Кишкурно.

Может ли секс вылечить от гриппа и почему зимой нельзя ходить без шапки?.ВИДЕО: Микита НЕДАВЕРКОВ.

А спрашивали мы…

0:11 – о «хорошем» и «плохом» иммунитете

1.32 – о том, как здоровье кишечника влияет на иммунитет

2.56 – о том, как поднять иммунитет при частых герпесах

4.56 – о том, можно ли заболеть менингитом, когда не носишь зимой шапку

7.00 – о том, нужно ли сбивать невысокую температуру

9.32 – о том, заболеваешь ли чаще, занимаясь спортом

11.22 – о том, можно ли защититься от ротавируса

12.58 – о частых детских болезнях зимой и отитах

15.44 – о том, правда ли, что секс при простуде помогает справиться с вирусом

16.29 – о влиянии стресса на иммунитет

17.30 – о том, передается ли иммунитет по наследству и можно ли его улучшить

18.29 – о том, правда ли, что иммунитет снижается зимой

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