Может ли секс вылечить от гриппа и почему зимой нельзя ходить без шапки?
В пресс-центре «КП» на вопросы читателей сайта kp.by об иммунитете отвечала врач высшей категории, доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Елена Кишкурно.
Может ли секс вылечить от гриппа и почему зимой нельзя ходить без шапки?.ВИДЕО: Микита НЕДАВЕРКОВ.
А спрашивали мы…
0:11 – о «хорошем» и «плохом» иммунитете
1.32 – о том, как здоровье кишечника влияет на иммунитет
2.56 – о том, как поднять иммунитет при частых герпесах
4.56 – о том, можно ли заболеть менингитом, когда не носишь зимой шапку
7.00 – о том, нужно ли сбивать невысокую температуру
9.32 – о том, заболеваешь ли чаще, занимаясь спортом
11.22 – о том, можно ли защититься от ротавируса
12.58 – о частых детских болезнях зимой и отитах
15.44 – о том, правда ли, что секс при простуде помогает справиться с вирусом
16.29 – о влиянии стресса на иммунитет
17.30 – о том, передается ли иммунитет по наследству и можно ли его улучшить
18.29 – о том, правда ли, что иммунитет снижается зимой