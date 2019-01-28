Фестиваль ледовых скульптур в Минске: изо льда - светящийся камин, жемчужина, барабаны, колодец и бабочка

Пятый фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Мир кристаллов» открылся в Ботаническом саду. Все композиции размещены компактно возле оранжереи. Их три дня создавали профессиональные скульпторы. Из водохранилища Дрозды для работы мастеров были доставлены 220 ледяных глыб - 60 на 40 сантиметров каждая.

Ледяная бабочка хорошее место для селфи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Скульптурная композиция "Чудо природы" от семьи скульпторов Артимович - первое место среди ледяных скульптур.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пятый фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Мир кристаллов».Фото: Павел МАРТИНЧИК

В вечернее время ледяные скульптуры подсвечиваются, для этого в них проложены светодиодные ленты. Здесь можно увидеть бабочку и резную птицу счастья, очаровательных «лёдиков» и камин, барабаны и лодку, колодец и елку в виде башни.

Эти "Лёдики" заняли третье место. Скульптор Павел Войницкий.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На фестивале были представлены и очень интересные работы студентов, сделанные из снега. Огромные снегирь, левиафан, бобер и даже ухо с берушей. Дети пытались оседлать и лизнуть какие-то работы. А уж от желающих сделать селфи возле них отбоя не было.

Скульптура из снега "Крий" заняла первое место среди студенческих работ.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием оседлали многие скульптуры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ледяная скульптура "Маскарад".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, приз зрительских симпатий достался студенческой команде из гимназии-колледжа искусств им. Ахремчика «Крутые бобры». Этот приз был предоставлен редакцией «Комсомольская правда» в Белоруссии». Кстати, наше издание уже не первый год поддерживает фестиваль-конкурс ледовых скульптур в Ботаническом саду. В этом году редакция подготовила и вручила призы девяти студенческим командам.

"В пасть к большому киту" забираются дети. 2-е место среди студенческих работ.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Скульптура "В пасть к большому киту".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зрители отдали голоса за этого бобра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Не пропустите!

Фестиваль ледовых скульптур «Мир кристаллов» будет проходить в Ботаническом саду до 3 февраля. В связи с этим продлено время работы сада. В выходные дни кассы центрального входа работают до 18.30, в будние - до 18.00. Выйти из сада можно и поздно вечером через служебный вход. Билеты: 5 - 10 руб., бесплатно для инвалидов всех групп и детей-сирот.