2019-01-28T15:31:04+03:00
Экономика
КП Беларусь

Власти перестали регулировать цены на сахар - и он подешевел

А избытки белорусского сахара теперь будут отправлять в Китай
Таисия САВИНА
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Белорусский сахар - самый дешевый в Таможенном союзе. Фото: pixabay.com.Белорусский сахар - самый дешевый в Таможенном союзе. Фото: pixabay.com.
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«Сахарная» история в стране началась еще год назад, когда на прилавках магазинов появился дешевый сахар из России. Белорусский стало невыгодно покупать, и Министерство антимонопольного регулирования и торговли на 90 дней ввело нижнюю планку цен на сахар - 1,5 рубля за килограмм с учетом НДС. Минимальная цена была обязательна и для отечественного, и для импортного продукта. Затем это решение несколько раз продлевали. И только 23 декабря все ограничительные меры сняли.

По данным Белстата, цены на сахар в 2018 году снизились на 4,4%. А после 23 декабря стоимость его еще больше упала. Например, сейчас сахар, упакованный по килограмму, можно найти и за 1,39 рубля, а сахар в мешках по 50 кг в пересчете получается даже по 1,19 рубля за кило.

В прошлом году в Ассоциации сахаропроизводителей государств - участников Таможенного союза рассказали, что сахар в Беларуси - самый дешевый в союзе. По словам председателя «Белгоспищепрома» Александра Забелло, все дело в том, что сахара у нас последние три года производят более чем достаточно. Чтобы защитить наш рынок, ввели ценовое регулирование.

- Принятые меры позволили восстановить позиции белорусских сахаропроизводителей на внутреннем рынке и увеличить реализацию собственной продукции на 10,5%. Кроме того, увеличился и экспорт сахара: по итогам 2018 года его рост составил 5,6%, - рассказал belta.by Александр Забелло 26 января.

В прошлом году наш сахар начали продавать в Камбодже, Шри-Ланке, Малайзии и Индонезии. А уже в 2019 году планируется начать продажи в Китае. Как сообщается, с некоторыми торговыми сетями уже заключили предварительные контракты. Напомним, в стране сахар производят четыре предприятия: Жабинковский сахарный завод, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский и Скидельский сахарные комбинаты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В России в начале 2018 года цена на сахар упала на 21% - примерно до 1,15 белорусского рубля за килограмм. Он продолжает дешеветь: за одну неделю января уже этого года цена производителей снизилась на 0,6% и составила 36,31 рубля за кг (1,18 бел. рубля). А вот средняя цена в магазинах выросла на 0,1% - до 1,52 бел. рубля. Но урожая сахарной свеклы в 2018 году собрали меньше, чем в 2017-м, а значит, сильного падения цен ожидать не стоит, говорят эксперты.

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