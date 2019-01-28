35 ярких фото чемпионата Европы на фигурному катанию

«Кажется, дух Кармен очень зол на тех, кто его потревожил». В Минске фигуристы разыграли все медали чемпионата Европы

В последний день соревновательной программы не обошлось без драм. Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева предлагает обратиться к Дину и Сэму «Сверхъестественного» [фото]