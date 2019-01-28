2019-01-28T18:44:08+03:00
Спорт
КП Беларусь

35 ярких фото чемпионата Европы на фигурному катанию

Слезы от радости и печали, последнее выступление легенды и многое другое [фото]
Владимир КРИУЛИН
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От элементов фигурного катания захватывает дух.От элементов фигурного катания захватывает дух.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске завершился. Тут мы подвели итоги, а ниже одни из самых ярких фото турнира.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в Минске установили мировые рекорды. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в Минске установили мировые рекорды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Российские болельщицы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Российские болельщицы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Станислава Константинова допустила ошибку, которая ее оставила вне пьедестала. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Станислава Константинова допустила ошибку, которая ее оставила вне пьедестала.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алина Загитона была хороша в короткой программе, но допустила срыв в произвольной. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алина Загитона была хороша в короткой программе, но допустила срыв в произвольной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна Тарасова в Минске пользовалась большой популярностью, к ней за автографом выстраивались многометровые очереди. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна Тарасова в Минске пользовалась большой популярностью, к ней за автографом выстраивались многометровые очереди.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К искусству фигурного катания приобщались школьников и солдат. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К искусству фигурного катания приобщались школьников и солдат.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгения Тарасова и Владимир Морозов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поддержки - один из красивейших элементов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поддержки - один из красивейших элементов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На чемпионате Европы в парном катании золото выиграли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На чемпионате Европы в парном катании золото выиграли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зрители в эйфории. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зрители в эйфории.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Такого большого медведя зрители отправили Алине Загитовой. Плюшевые игрушки после ее выступления убирали несколько минут. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Такого большого медведя зрители отправили Алине Загитовой. Плюшевые игрушки после ее выступления убирали несколько минут.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Софья Самодурова зажгла Минск-Арену. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Софья Самодурова зажгла Минск-Арену.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Софья Самодурова поняла, что вот-вот станет чемпионкой Европы и не сдержала эмоции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Софья Самодурова поняла, что вот-вот станет чемпионкой Европы и не сдержала эмоции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Самарин в 20 лет показал. как надо справляться с нервным напряжением. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Самарин в 20 лет показал. как надо справляться с нервным напряжением.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хавьер Фернандес в седьмой раз подряд выиграл чемпионат Европы. Это финальный аккорд в его карьере. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хавьер Фернандес в седьмой раз подряд выиграл чемпионат Европы. Это финальный аккорд в его карьере.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Михаил Коляда вышел заряженным на борьбу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Михаил Коляда вышел заряженным на борьбу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

... но не справился с нервами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

... но не справился с нервами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как они это делают? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как они это делают?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прекрасная пара Александра Степанова - Иван Букин. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прекрасная пара Александра Степанова - Иван Букин.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эмоции... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эмоции...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Какая страсть... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Какая страсть...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе начали гала-выступление в образе боксеров аля Рокки, а завершили горячим танцем. Фото: minskec2019.by

Итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе начали гала-выступление в образе боксеров аля Рокки, а завершили горячим танцем. Фото: minskec2019.by

Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Фото: minskec2019.by

Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Фото: minskec2019.by

Маттео Риццо в образе охотника за привидениями. Фото: minskec2019.by

Маттео Риццо в образе охотника за привидениями. Фото: minskec2019.by

Яков Зенько, белорусских фигурист и наша олимпийская надежда. Фото: minskec2019.by

Яков Зенько, белорусских фигурист и наша олимпийская надежда. Фото: minskec2019.by

Алина Загитова на гала-выступлении. Фото: minskec2019.by

Алина Загитова на гала-выступлении. Фото: minskec2019.by

Болельщицы замерли. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщицы замерли.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зрители по традиции бросали плюшевые игрушки фигуристам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зрители по традиции бросали плюшевые игрушки фигуристам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Презенты Хавьеру Фернандесу от болельщиков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Презенты Хавьеру Фернандесу от болельщиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хавьер Фернандес не ожидал такие оценки - после короткой программы он был лишь третьим. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хавьер Фернандес не ожидал такие оценки - после короткой программы он был лишь третьим.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Михаил Коляда ловит игрушку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Михаил Коляда ловит игрушку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусская пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусская пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - одна из самых перспективных пар. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - одна из самых перспективных пар.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фигурное катание - грация, страсть, скорость. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фигурное катание - грация, страсть, скорость.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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