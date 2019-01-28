35 ярких фото чемпионата Европы на фигурному катанию
Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске завершился. Тут мы подвели итоги, а ниже одни из самых ярких фото турнира.
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в Минске установили мировые рекорды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Российские болельщицы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Станислава Константинова допустила ошибку, которая ее оставила вне пьедестала.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Алина Загитона была хороша в короткой программе, но допустила срыв в произвольной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Татьяна Тарасова в Минске пользовалась большой популярностью, к ней за автографом выстраивались многометровые очереди.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
К искусству фигурного катания приобщались школьников и солдат.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Поддержки - один из красивейших элементов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На чемпионате Европы в парном катании золото выиграли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Зрители в эйфории.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Такого большого медведя зрители отправили Алине Загитовой. Плюшевые игрушки после ее выступления убирали несколько минут.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Софья Самодурова зажгла Минск-Арену.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Софья Самодурова поняла, что вот-вот станет чемпионкой Европы и не сдержала эмоции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Александр Самарин в 20 лет показал. как надо справляться с нервным напряжением.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Хавьер Фернандес в седьмой раз подряд выиграл чемпионат Европы. Это финальный аккорд в его карьере.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Михаил Коляда вышел заряженным на борьбу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
... но не справился с нервами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Как они это делают?Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Прекрасная пара Александра Степанова - Иван Букин.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Эмоции...Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Какая страсть...Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе начали гала-выступление в образе боксеров аля Рокки, а завершили горячим танцем. Фото: minskec2019.by
Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Фото: minskec2019.by
Маттео Риццо в образе охотника за привидениями. Фото: minskec2019.by
Яков Зенько, белорусских фигурист и наша олимпийская надежда. Фото: minskec2019.by
Алина Загитова на гала-выступлении. Фото: minskec2019.by
Болельщицы замерли.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Зрители по традиции бросали плюшевые игрушки фигуристам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Презенты Хавьеру Фернандесу от болельщиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Хавьер Фернандес не ожидал такие оценки - после короткой программы он был лишь третьим.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Михаил Коляда ловит игрушку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Белорусская пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - одна из самых перспективных пар.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фигурное катание - грация, страсть, скорость.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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