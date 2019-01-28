Александр Лукашенко о фигуристах: Раздетые, полуголые прыгают, вертятся. Не хоккеисты самые мужественные люди, а они

В минувшее воскресенье Минск простился с чемпионатом Европы по фигурному катанию. После гала-концерта призеров спортсмены выстроились в два ряда. А к микрофону на коньках выехал Александр Лукашенко. Он был одет по-спортивному: в бейсболке и серо-белом бомбере с гербом. Говорил очень эмоционально, видно, что президент был в отличном настроении.

- Выходя на лед «Минск-Арены», я прежде всего подумал о мужестве. Вы знаете, родившись в коньках и всю жизнь простояв на льду в коньках, я обнаружил, выходя и делая первые шаги незащищенным, какой-то страх. И подумал: а они (фигуристы. - Ред.) как? Раздетые, полуголые прыгают, вертятся, крутят, такие выписывают фигуры. Не хоккеисты самые мужественные люди, они! - слова Александра Лукашенко прервались аплодисментами и смехом.

Президент отметил высокий уровень организации чемпионата, сказал, что за этими соревнованиями в Беларуси очень следили, забыв о биатлоне, лыжах, теннисном чемпионате в Австралии.

- Мы заслужили, я обращаюсь к организаторам, мы доказали, что можем принять чемпионат мира здесь, - сказал Александр Лукашенко. И пообещал, что если Минску доверят такой турнир, то страна проведет его достойно.

Президент поблагодарил зрителей за «по-хорошему больное настроение», тренеров, а также судей за то, что они не испортили праздник.

- Впервые хвалю судей, которые судят субъективные виды спорта. Фигурное катание, как бы мы его ни реформировали, - это все-таки один из субъективных видов спорта, - сказал он. - Вы не убили внутренний нерв этого соревнования. Мы видели те переживания, трагедии, вознесения великих спортсменов, которые посвятили свою жизнь этому виду спорта. Это дорогого стоит!

Президент проехал и дал пять каждому спортсмену. А потом вернулся к микрофону.

- Я знаю, что спортсменам сахар нельзя, поэтому я им дарю эксклюзив без сахара. Можно есть сколько угодно.

На лед вывезли подарочные пакеты, в которых были наборы шоколада «Президент» - по три плитки каждого вида.

Еще пару минут ушло на фото со звездами фигурного катания, некоторые даже сделали селфи с президентом, многих чемпионов Александр Лукашенко обнял и поцеловал.