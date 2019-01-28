7 итогов чемпионата Европы по фигурному катанию

1. У России больше медалей, но Франция первая по золоту

Борьба за первенство в общем зачете ожидалась между россиянами и французами. Золото россиянок в женском одиночном катании не оспаривалось. А вот в парном катании и танцах на льду все ждали серьезную конкуренцию. Но ее, по сути, не случилось. В танцах на льду чемпионы мира и серебряные призеры Олимпиады-2018 Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли с явным преимуществом, да еще с мировыми рекордами (в ритм-танце, в произвольном танце и по сумме двух программ).

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В парном катании Ванесса Джеймс и Морган Сипре приумножили симпатии и заработали долгожданное золото: вместе они катаются девять лет, ранее были бронзовые награды и сбивающие планы травмы.

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Общий зачет чемпионата Европы по фигурному катанию (золото - серебро - бронза): 1. Франция (2-0-0). 2. Россия (1-4-1). 3. Испания (1-0-0). 4. Италия (0-0-2). 5. Финляндия (0-0-1).

2. У россиян на первый план вышли вторые номера

Ожидалось, что в танцах на льду за золото будут бороться Никита Кацалапов и Виктория Синицына, но падение в короткой программе отбросило их на четвертое место. Зато взлетела пара Александра Степанова - Иван Букин: по сравнению с прошлым ЧЕ они поднялись на ступеньку выше.

У мужчин Хавьера Фернандеса должны были подпирать Михаил Коляда и Максим Ковтун. У Коляды сначала это получалось, после короткой программы он шел первым, но парад ошибок в произвольной программе отбросил его на пятое место. Зато 20-летний Александр Самарин выдал лучший прокат в жизни. Фернандеса он не обошел, но заслужил похвалы за борьбу и серебро.

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3. Загитова снова сорвала произвольную программу

На Олимпиаде-2018 Алина Загитова в 15 лет опередила соотечественницу Евгению Медведеву, которая два года была безоговорочным мировым лидером. Но после этого она становилась второй на чемпионате мира и финале Гран-при, в декабре на чемпионате России и вовсе заняла пятое место. И вот в Минске снова сорвала произвольную программу, но запаса баллов хватило на серебряную медаль. Загитову опередила другая россиянка и ее ровесница Софья Самодурова: контент дебютантки чемпионата Европы был проще, но безупречным по исполнению, она зажгла «Минск-Арену». Можно порадоваться за ее тренера - 77-летнего Алексея Мишина. Кстати, на предстоящем чемпионате мира могут выступить три его подопечные: кроме Самодуровой Елизавета Туктамышева и итальянка Каролина Костнер.

4. Загитова и Самодурова после чемпионата заглянут в школу

Двум фигуристкам сейчас по 16 лет. О ближайших планах они ответили похоже.

- Пару деньков отдохну, а потом надо сходить в школу, сдать некоторые предметы, - призналась Софья.

У Алины те же планы, только без отдыха - сразу тренировки.

Возможно, Алина Загитова и Софья Самодурова обсуждают школьные задания.Фото: Владимир КРИУЛИН

5. Тарасова прошлась по мужчинам-одиночникам

Культовая Татьяна Тарасова не стеснялась в эпитетах для сорванных программ россиян, когда комментировала для Первого канала. Больше всего досталось Максиму Ковтуну (13-е место):

- Господи, позор какой-то! Честное слово - просто амок. Да, но если амок - сидите дома. Просто стыдно. У нас есть кем менять. Сам себя поменял. Он сам должен бороться. Вот Никита Кацалапов вчера... У них очень похожая психика. Российские фигуристы приезжают на чемпионат Европы не за десятыми и одиннадцатыми местами.

Слово «амок» периодически появляется репортажах Тарасовой. С малазийского термин переводится как «впасть в слепую ярость и убивать». Это психическое состояние, характеризующееся резким двигательным возбуждением (как правило, бег) и агрессивными действиями, беспричинным нападением на людей. В фигурном катании, вероятно, следует понимать как излишне возбужденно состояние, неумение справиться с нервами.

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6. Фернандес ушел непобежденным

Большая удача для минского зрителя, что легендарный испанец Хавьер Фернандес решил-таки приехать на чемпионат Европы. В Минске он в седьмой раз подряд стал чемпионом континента и сравнялся по этому показателю с Евгением Плющенко. Двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады таким образом завершил карьеру и теперь будет кататься в шоу. Фернандес сказал, что запомнит Минск как знаковый для себя город.

Минск-Арене рукоплещет Хавьеру Фернандесу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

7. Белорусы: локальные успехи и аншлаги

Белорус Яков Зенько, вчерашний юниор, не смог пробиться в произвольную программу. А вот пара Анна Кубликова - Юрий Гулицкий квалифицировались из короткой программы и с результатом 147,51 балла расположились на итоговом 18-м месте в танцах на льду, что можно считать локальным успехом.

90 тысяч продали через кассы, 15 тысяч мест было выделено бесплатно для представителей школ, государственных предприятий и других категорий граждан.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несколько раз по вечерам «Минск-Арена» собирала аншлаги. Всего, по данным Белорусского союза конькобежцев, чемпионат Европы посетили 105 тысяч зрителей. Правда, часть аудитории составили учащиеся и солдаты. Как сообщили в оргкомитете, 90 тысяч продали через кассы, 15 тысяч мест было выделено бесплатно для представителей школ, государственных предприятий и других категорий граждан.

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