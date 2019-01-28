Нацбанк планирует отменить ограничения по ставкам. Как это скажется на кредитах и депозитах?

В Нацбанке прошло расширенное заседание правления, на котором рассматривали итоги работы в прошлом году и задачи на нынешний. Один из планов - отменить ограничения по ставкам.

- В целях усиления работы процентного канала Национальный банк в ближайшее время отменит существующие рекомендации по предельным процентным ставкам, - сказано в сообщении на сайте Нацбанка.

Сейчас рекомендованные максимальные ставки по рублевым кредитам и депозитам привязаны к ставке по кредиту овернайт (это очень короткие кредиты, которые банки могут взять у Нацбанка), которую нужно умножить на определенный коэффициент. А ставки по вкладам в валюте зависят от ставок центральных банков других стран.

Вместо нынешних привязок появится новая - так называемая расчетная величина стандартного риска.

- Данный показатель будет рассчитываться на основе значений процентных ставок системно значимых банков I группы значимости и отражать пороговое значение процентных ставок по операциям, ассоциирующимся с умеренным уровнем риска, - сказано в комментарии Нацбанка.

Иными словами, банкам нужно будет ориентироваться не на ставку овернайт, а на ставки самых крупных банков страны.

Изменится ли что-нибудь после этих нововведений?

- Как такового юридического запрета на ставки выше определенного уровня нет, есть определенные рекомендации регулятора. Чтобы рекомендации выполнялись, Нацбанк, помимо административного воздействия, использует меры экономического стимулирования. Если ставки по кредитам превышают рекомендованный уровень, банк обязан формировать по таким кредитам повышенные резервы, - объясняет топ-менеджер одного из банков. – Более высокие резервы - меньше прибыль, меньше прирост капитала банка, сложнее выполнять требования Нацбанка по достаточности капитала. Посыл, грубо говоря, такой: вы можете выдавать более дорогие кредиты, но тогда вам нужно наращивать капитал за счет акционеров, чтобы компенсировать дополнительные резервы. А на такие шаги готовы идти не все. Похожие механизмы работают и со ставками по депозитам. Если они превышают рекомендованный регулятором уровень, банк вынужден размещать дополнительные суммы в фонде обязательных резервов вместо того, чтобы направлять их на выдачу кредитов. Следует понимать, что если Нацбанк отменит действующие рекомендательные ограничения, то все равно появятся новые рычаги регулятора, которые будут действовать по такому же принципу: чем выше ставки, тем больше денег нужно направить в капитал и резервы.

- Получается, для обычных людей ничего не изменится, ставки по кредитам и вкладам останутся такими же?

- Все не так однозначно. Движение ставок вверх может произойти, но, скорей всего, незначительное. Так, все больше заемщиков-юрлиц хотят кредитоваться в рублях, население тоже хочет кредитов. Поэтому на рынке образовался определенный недостаток ликвидности, из-за которого банки начинают конкурировать за ресурсы. Буквально в течение последних нескольких недель ставки по рублевым депозитам поднялись в среднем на один процентный пункт. И если такая тенденция продолжится, то в итоге могут подорожать и кредиты.