2019-01-28T17:47:02+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 1 февраля вырастет бюджет прожиточного минимума, а с ним - некоторые детские пособия

Прибавка для отдельных из них составит почти 38 рублей
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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С 1 февраля вырастет бюджет прожиточного минимума, а с ним - некоторые детские пособияС 1 февраля вырастет бюджет прожиточного минимума, а с ним - некоторые детские пособияФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Бюджет прожиточного минимума власти пересматривают раз в квартал. Это та сумма, на которую можно приобрести минимальный набор товаров и услуг, который нужен, чтобы выжить. С 1 февраля БПМ вырастет до 216 руб. 90 коп. Сейчас он составляет 214 руб. 21 коп. Прибавка, таким образом, составит 2 руб. 69 коп.

Вместе с бюджетом прожиточного минимума увеличатся и некоторые пособия, которые привязаны к этой величине. Например, единовременные при рождении ребенка. На первого ребенка государство платит 10 БПМ. Так что с 1 февраля эта сумма вырастет на 26 руб. 90 коп. и составит 2169 руб. Пособие на второго и последующих детей составляет 14 БПМ. Его новая величина - 3036 руб. 60 коп., больше действующего на 37 руб. 66 коп.

От бюджета прожиточного минимума зависят и некоторые другие детские пособия. Например, на детей в возрасте от 3 до 18 лет, если в семье воспитывается еще один ребенок младше 3 лет. Оно равняется половине БПМ, и теперь это пособие составит 108 руб. 45 коп. и вырастет на 1 руб. 35 коп.

С 1 февраля увеличатся еще и ежемесячные пособия, которые получают родители в декрете на детей до 3 лет. Они зависят от средней зарплаты по стране, которая в предыдущем квартале тоже заметно выросла. Прибавка к этим пособиям составит от 33 до 43 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Минимальная пенсия вырастет на 68 копеек

К бюджету прожиточного минимума привязаны не только детские пособия, но и минимальные и социальные пенсии. Например, минимальная пенсия по возрасту, которая составляет 25% бюджета прожиточного минимума, вырастет на 68 коп. и составит 54 руб. 23 коп. Такая пенсия положена тем, кто не наработал нужный стаж.

От минимальной пенсии по возрасту, в свою очередь, зависят надбавки для пенсионеров, достигших определенного возраста. Тем, кому исполнилось 75 лет, будут дополнительно выплачивать 40 руб. 67 коп. в месяц (это на 51 коп. больше, чем сейчас), а тем, кому исполнилось 80 лет, - 54 руб. 23 коп. (на 68 коп. больше).

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