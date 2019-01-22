2019-01-28T17:46:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Жительница Молодечно убила 8-летнего сына: «Катя одна его растила»

У женщины подозревают психическое расстройство
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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После случившегося в квартире женщины провели осмотр. ото: sk.gov.byПосле случившегося в квартире женщины провели осмотр. ото: sk.gov.by
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Трагедия, которая не укладывается в голове, произошла вечером в минувшую субботу, 26 января, в Молодечно. В милицию позвонила 29-летняя девушка и рассказала, что задушила своего малолетнего сына. К несчастью, информация женщины подтвердилась. Ее задержали и в связи с имеющимися признаками психического расстройства госпитализировали в медицинское учреждение.

- Подозреваемая воспитывала ребенка одна и проживала в квартире со своими родственниками. На учетах никто из членов семьи не состоял, к уголовной и административной ответственности не привлекался. Семья в числе находящихся в социально опасном положении не значилась, - сообщает Следственный комитет и УВД Миноблисполкома.

Как нам удалось узнать, девушку зовут Екатерина. Она работала кассиром в супермаркете. Все ее знакомые в один голос говорят: девушка была спокойной, не агрессивной. И новость о том, что она убила своего сына, вызвала у всех шок.

- Я работала с ней по соседству пару лет назад, - говорит знакомая Екатерины. - Она была спокойная, никому никогда не грубила. От ее напарницы я слышала, что она одна растит сына, что ей никто не помогает, и в декрете она ходила на подработки. Она пошла работать в супермаркет - там платили больше. Насколько я знаю, она жила с мамой и братом.

- Катя была очень спокойной. По ней никогда не было видно, что она за что-то переживает. Может быть, она была скрытной, - предполагает коллега девушки. - Моя напарница как-то рассказывала, что Катя опаздывала на работу - на 15, 20 минут. Ну ладно, раз опоздала, два... Потом начали у нее спрашивать причину опозданий. Она объяснила это тем, что у нее ребенок сложный, тяжелый. «Он не хочет идти в сад. Психует, кидается на землю. Не могу ни одеть, ни собрать. За руки тяну, он вырывается», - говорила Катя. Но насколько это было правда… Может, нашла причину для оправдания.

Мы будем следить за ходом следствия.

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