«Пытался жаловаться на курящих в подъезде соседей в ЖЭС, но больше сработал пост в соцсетях»

Недавно вышел новый декрет президента №2 о производстве, обороте и потреблении табачных изделий. Он, можно сказать, ужесточил антитабачное законодательство.

Так, в Беларуси станет больше мест, где запрещено курить, в числе прочего в этот список попали и внутрижилые помещения, то есть лифтовые холлы, лифты, лестничные площадки и т.д.

Интересно, что курение в подъезде и раньше было запрещено. Да и ответственность прописана в КоАП – до 30 базовых, или 765 рублей. Что же изменит в этом плане декрет?

- Новшества декрета скорее связаны с общественными местами, где раньше не была определена ответственность за курение. Если говорить о жилых домах, то мы продолжим выявлять случаи нарушения закона и принимать меры, - говорит заместитель гендиректора по эксплуатации жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства Тимофей Кремез. – К слову, обращений по поводу курения в подъездах немного, за последние полгода я только с одним сталкивался.

- Что делать, если сосед постоянно дымит на лестничной площадке и на замечания не реагирует?

- Нужно обратиться в ЖЭС, указав на нарушителя. Сотрудники ЖЭСа проведут опрос среди жителей. Если те подтвердят факт, составляется протокол и передается в суд, нарушителя привлекут к ответственности. Решение по составлению протоколов определены ЖЭУ, то есть организации, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги. Правда, существует проблема, когда во время опроса жильцы дома отказываются подтверждать факт нарушения. Но зачастую бывает и так, что после опроса соседи договариваются между собой больше не курить в подъезде.

Интересно, как действует подобная методика в реальности? О собственном опыте борьбы с соседями-курильщиками «Комсомолке» рассказал известный продюсер Руслан Стариковский:

- Соседи постоянно устраивали курилку в подъезде, табачный дым застилал всю нашу площадку… Я пытался им объяснить, что у меня дочь - аллергик, но реакции никакой. Обращался раньше в ЖЭС, но мне говорили, что нужны доказательства - подтверждение от соседей. Но ведь не каждый будет это подтверждать – мол, стукачество. Да и времени заниматься этим нет. Решил, что сработает публичное порицание: сфотографировал соседей на площадке и предупредил, что размещу у себя на странице в соцсетях. Сработало, уже несколько месяцев в подъезде не курят.

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