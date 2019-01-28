Катаемся в центре Минска на межгалактических качелях, оживляем рисунки и создаем планеты

То, о чем в детстве поколение 80-х могло прочитать только в книжках футурологов, и то, о чем, затаив дыхание, мы смотрели в фантастических фильмах, теперь - реальность.Технологии так быстро развиваются, а мы адаптируемся к ним с такой бешеной скоростью, что сегодня уже наши дети даже и не думают удивляться тому, что прямо здесь и сейчас, не выходя из одной комнаты, можно не только побывать на разных планетах, а еще и проследить, как рождаются звезды и целые галактики. Можно пройти сквозь порталы, можно отправиться в межгалактическое путешествие, можно поиграть с пришельцами, управлять предметами силой мысли, а если очень захочется, то и превратить воображаемое в реальность.

Примерно эти мысли крутились в голове, когда я пришла в развлекательное пространство для всей семьи Future Live 2.0 в торговом центре ТРЦ Galleria Minsk.

Как вам такая разукрашка?Фото: Павел МАРТИНЧИК

Можно даже зажигать звезды. И это точно кому-то нужно :)Фото: Павел МАРТИНЧИК

Над созданием проекта трудилась продвинутая международная команда дизайнеров и разработчиков видео-артаФото: Павел МАРТИНЧИК

Не сомневайтесь, приходить сюда можно всей семьей, а остаться однозначно захотите подольше. Все, так сказать, экспонаты здесь не только можно, но и нужно трогать, взаимодействовать с ними, фотографироваться…

Можно нарисовать героя и даже дать ему имя...Фото: Павел МАРТИНЧИК

...а потом сделать фокус...Фото: Павел МАРТИНЧИК

...и оживить. Пару секунд - и ваш нарисованный персонаж уже бегает в инопланетном лесу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

3D-mapping, проекционный интерактив, VR- и дополненная реальность - все эти новейшие технологии позволят окунуться в фантастический мир супервозможностей и почувствовать себя повелителем планет.

Экспозиция интерактивного пространства занимает 970 кв. м, а площадь всех мультимедийных полотен - свыше 300 кв. м. Над созданием проекта трудилась продвинутая международная команда дизайнеров и разработчиков видеоарта.

Явно летит к другой Галактике.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Песочница, в которой можно создать вулкан и горную систему. Космос!Фото: Павел МАРТИНЧИК

А еще здесь каждый может почувствовать себя Маленьким Принцем и навести порядок на своей планетеФото: Павел МАРТИНЧИК

Если надоест играть с пришельцами, можно уединиться в звездном шале и послушать лекции про космос и звезды. Устанете кататься на межгалактических качелях - можно скатиться по футуристической горке, устроить танцевальный баттл с друзьями и родителями, поиграть в футбол с морскими ежами и устроить в буквальном смысле гонки разума. Только представьте себе: машинками здесь можно управлять не джойстиками (а ведь о такой продвинутой игрушке еще недавно мечтали все девчонки и мальчишки), а силой мысли - при помощи специального шлема, который считывает импульсы мозга передает их бортовому компьютеру машинки.

В космическом баре можно неплохо подкрепитьсяФото: Павел МАРТИНЧИК

Дети здесь готовы играть сутки напролетФото: Павел МАРТИНЧИК

Если надоело кататься на межгалактических качелях, можно покататься с горкиФото: Павел МАРТИНЧИК

А возле этой стенки убеждаешься, что все мы уникальны. За спиной каждого нового человека появляется новый, индивидуальный рисунокФото: Павел МАРТИНЧИК

Уходя, снова задумалась. Вот ведь и доказательство. То, что еще недавно казалось нереальным, вот оно - уже существует. Так что не надо бояться фантазировать. Пожалуй, надо научить этому наших детей. Пусть превращают невозможное в реальность.

СПРАВКА «КП»

Мечтать и наслаждаться фантастической реальностью можно каждый день с 10.00 до 22.00 в ТРЦ Galleria Minsk. Интерактивное развлекательное пространство Future LIVE 2.0 без проблем найдете на втором этаже. Стоимость детских билетов, в зависимости от дня посещения: 12 - 15 руб., взрослых:15 - 18 руб. Студентам и пенсионерам - скидки.