«Дочери давали пару лет жизни. Сейчас ей девять»

Девятилетняя Машенька - старший ребенок в семье Филич. Девочка родилась очень слабой. Тяжелые роды, а затем прививка от гепатита B, после которой малышку забрали в реанимацию.

- Дочка сама не кушала, не реагировала ни на что. Результаты компьютерной томографии были шокирующими: поражение 50% мозга, многочисленные кисты, кровоизлияние... Врач-невролог мне тогда сказала, что в ее практике было трое таких крайне тяжелых детей. И Маша, наверное, самый тяжелый. Мол, такие дети живут всего 3 - 5 лет. По сути, дочка была растением, - рассказывает Светлана, мама девочки. - Улучшений от медикаментозного лечения и массажей не было, пошло ухудшение ее состояния. И мы обратились к альтернативной медицине (метод «Энергия вселенной и человека»), что дало отличный результат: в 6 месяцев у дочки восстановилось зрение, постепенно начал снижаться тонус. Затем ей сняли диагноз «грудной сколиоз», а потом еще один - «левосторонняя мышечная кривошея». Параллельно Маша занималась иппотерапией, плаванием, а с четырех с половиной лет - дельфинотерапией, песочной терапией и климатолечением в Египте.

Сейчас Маша передвигается в коляске, но родители девочки делают все, чтобы она встала на ноги.

- Благодаря неравнодушным людям Маша прошла курсы реабилитации в центре интенсивной терапии «Олинек» в Варшаве в прошлом году. Нам рекомендовали продолжить реабилитацию в этом медцентре. И уже в марте этого года мы собираемся в Варшаву на новый реабилитационный курс стоимостью 9130 белорусских рублей. Аванс в размере 200 евро мы уже заплатили. Муж работает на заводе, траты большие. Я очень надеюсь на помощь читателей «Комсомолки»!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительный счет открыт в отделении №510/369 «Беларусбанка» - Минск, ул. В. Хоружей, 8. УНП 100633430; БИК AKBBBY21510.

Белорусские рубли: транзитный счет BY05 AKBB 3819382100008 510 0000 на благотворительный счет BY85 AKBB 3134 0000 0090 6512 0369.

Назначение платежа: на имя Филич Светланы Алексеевны для лечения ребенка Филич Марии Дмитриевны.

Можно пополнить баланс номера МТС: (033) 393-06-15 (в дальнейшем средства будут переведены на благотворительный счет через сервис iPay). Номер открыт на Светлану Алексеевну Филич.

Можно также перечислить деньги на карточку Приорбанка. Номер карты: 9112 8900 0132 3666. Срок действия: до 01/2021. Возможно пополнение карточки через ЕРИП по номеру договора: 1150081086487 (без комиссии).

Адрес для почтовых переводов: г. Минск, пер. Солтыса, д. 2, кв. 25, индекс 220137. Светлана Алексеевна Филич.

Контакты:

Светлана, мама Маши: (8033) 666-27-53.

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