"Диана хочет быть как все здоровые дети"

У Дианы тяжелый диагноз - ДЦП III степени тяжести, спастико-атаксическая форма с выраженным стойким спастическим тетрапарезом, задержкой в психоречевом развитии, эпилепсия (сейчас медикаментозная ремиссия).

- У меня были тяжелые роды. Дочка родилась без дыхания, на пятом часу ее жизни начались судороги. Слава Богу, она осталась жива, но сейчас Диана не умеет ходить и разговаривать. Я борюсь за то, чтобы она стала обычным здоровым ребенком, - рассказывает мама Дианы Ольга. - Дочка проходила реабилитацию в Беларуси, ездила на операцию в российский город Тула. И постоянные занятия дают результат. Например, дочка топает ножками, когда я держу ее за ручки, говорит отдельные слова, понимает обращенную к ней речь. Когда же дочка стала подрастать, врачи говорили, что не надо тратить столько сил на ребенка, мол, я молодая, еще рожу... Но я не опускаю руки. Диана сильная и позитивная девочка. Она всегда улыбается. Я вижу, что она хочет быть как все здоровые дети, чем меня мотивирует и дальше искать возможности ее реабилитировать.

В апреле Диана записана на реабилитацию в Школу адаптивной физической культуры Добежиных в Сочи.

- Мы уже ездили туда, и нам очень понравилось. Но стоимость реабилитации плюс проезд туда стоит больших денег: 6900 белорусских рублей. Из нужной суммы осталось собрать 4375 рублей, - говорит Ольга. - Самим нам не собрать такую сумму. Помогите, пожалуйста!

РЕКВИЗИТЫ:

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Назначение платежа: для Шандрохи Ольги Александровны на лечение ребенка Шандрохи Дианы Андреевны.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (029) 894-05-50. Номер оформлен на маму Шандроху Ольгу Александровну.

Адрес для почтовых переводов: г. Гродно, ул. Щорса, 32а - 50. Индекс: 230003. Ольга Александровна Шандроха.

Контакты:

Ольга, мама Дианы: (8033) 686-13-32.

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