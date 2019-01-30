2019-01-29T23:01:58+03:00
Общество
КП Беларусь

"Диана хочет быть как все здоровые дети"

Четырехлетняя Диана Шандроха из Гродно едет на реабилитацию в Сочи
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Несмотря на свой диагноз, Диана растет улыбчивой девочкойНесмотря на свой диагноз, Диана растет улыбчивой девочкой
Изменить размер текста:

У Дианы тяжелый диагноз - ДЦП III степени тяжести, спастико-атаксическая форма с выраженным стойким спастическим тетрапарезом, задержкой в психоречевом развитии, эпилепсия (сейчас медикаментозная ремиссия).

- У меня были тяжелые роды. Дочка родилась без дыхания, на пятом часу ее жизни начались судороги. Слава Богу, она осталась жива, но сейчас Диана не умеет ходить и разговаривать. Я борюсь за то, чтобы она стала обычным здоровым ребенком, - рассказывает мама Дианы Ольга. - Дочка проходила реабилитацию в Беларуси, ездила на операцию в российский город Тула. И постоянные занятия дают результат. Например, дочка топает ножками, когда я держу ее за ручки, говорит отдельные слова, понимает обращенную к ней речь. Когда же дочка стала подрастать, врачи говорили, что не надо тратить столько сил на ребенка, мол, я молодая, еще рожу... Но я не опускаю руки. Диана сильная и позитивная девочка. Она всегда улыбается. Я вижу, что она хочет быть как все здоровые дети, чем меня мотивирует и дальше искать возможности ее реабилитировать.

В апреле Диана записана на реабилитацию в Школу адаптивной физической культуры Добежиных в Сочи.

- Мы уже ездили туда, и нам очень понравилось. Но стоимость реабилитации плюс проезд туда стоит больших денег: 6900 белорусских рублей. Из нужной суммы осталось собрать 4375 рублей, - говорит Ольга. - Самим нам не собрать такую сумму. Помогите, пожалуйста!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале филиале №400/70 «Беларусбанка» - г. Гродно, проспект Космонавтов, 38а. УНП 500156630; БИК AKBBBY21400.

Белорусские рубли: транзитный счет BY58 AKBB 3819 3821 0003 4400 0000 на благотворительный счет BY10 AKBB 3134 0000 0259 1402 0070.

Российские рубли: транзитный счет BY57 AKBB 3819 3821 0004 7400 0000 на благотворительный счет BY25 AKBB 3134 0000 0259 0402 0070.

Доллары: транзитный счет BY57 AKBB 3819 3821 0004 7400 0000 на благотворительный счет BY40 AKBB 3134 0000 0258 9402 0070.

Евро: транзитный счет BY57 AKBB 3819 3821 0004 7400 0000 на благотворительный счет BY92 AKBB 3134 0000 0259 2402 0070.

Назначение платежа: для Шандрохи Ольги Александровны на лечение ребенка Шандрохи Дианы Андреевны.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (029) 894-05-50. Номер оформлен на маму Шандроху Ольгу Александровну.

Адрес для почтовых переводов: г. Гродно, ул. Щорса, 32а - 50. Индекс: 230003. Ольга Александровна Шандроха.

Контакты:

Ольга, мама Дианы: (8033) 686-13-32.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Покупал билет в туалет ресторана, чтобы посмотреть там картину. Белорус о лайфхаках в Мексике и Бразилии
Опытный путешественник рассказал «Комсомолке», почему в Мексику стоит ехать на праздник мертвых и где найти в Бразилии места «Генералов песчаных карьеров» [фото]
Белоруска, которая снялась в индийском кино: «В Болливуде для съемки одного эпизода сотни танцоров везут через всю Индию»
Артистка и хореограф рассказала «Комсомолке», почему нельзя верить индийскому времени и реально ли европейцу заработать в местном шоу-бизнесе $3000 в месяц [фото+видео]
Чемпион и депутат Александр Богданович: «Важно, чтобы девушке было не 20 лет, чтобы понимала цену всему»
Как отличаются работа-заработки спортсмена и депутата, про развод, новую жену и какая женщина нужна для счастья - Александр Богданович рассказал "Комсомолке" [фото]
Новости 24
Подросток из Гродно написал в соцсетях, что он заминировал гимназию. Учеников и преподавателей эвакуировали
Государство выделит 905 тысяч рублей учебным заведениям православной церкви
Билеты на концерт Тимы Белорусских продают за 80 рублей
В Минске мужчина признался в том, что задушил свою 61-летнюю мать
Россиянка пыталась нелегально перевезти через границу 34 тысячи долларов и 1800 евро
В Горках обрушилась крыша частного дома
По рублю за штуку. В Пинске судили 80-летнюю пенсионерку, которая нелегально продавала пакеты на рынке
В Минске двое парней пытались украсть телефон у таксиста
За курение на детской площадке или в авто, где едет ребенок до 14 лет, грозит до 102 рублей штрафа
В Витебске на пожаре погибла пенсионерка, еще 9 жильцов подъезда пришлось эвакуировать
В Лиде спасатели вытащили провалившегося под лед пса
Кому достались 120 000 рублей от «Евроопт»?
2 суицида, 4 парасуицида: на Гомельщине бьют тревогу из-за детских самоубийств
Пьяная бесправница врезалась в дерево в Слуцком районе, ее 10-летний сын в реанимации
В Молодечно по следам на снегу вычислили дебошира, который повредил машину и ударил ее хозяйку
В Слуцке 77-летняя пенсионерка пришла за пенсией, а ей сказали, что она умерла