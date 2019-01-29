2019-01-29T15:47:02+03:00
Экономика
КП Беларусь

Пароли «1111111» и собственная фамилия: как у белорусов крадут деньги через интернет-банкинг

В правоохранительных органах отмечают, что в прошлом году таких случаев стало в полтора раза больше
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Как у белорусов крадут деньги через интернет-банкинг?Как у белорусов крадут деньги через интернет-банкинг?Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Мы уже научились безопасно пользоваться пластиковыми картами: никому не говорить свой пин-код, подключать смс-оповещение, осматривать банкомат, прежде чем вставить в него карточку… Но появилась новая напасть - интернет-банкинг. Через который, оказывается, мошенники тоже крадут деньги у невнимательных пользователей.

В распоряжении «Комсомолки» оказалось письмо, которое МВД разослало белорусским банкам. А в нем - такие цифры: количество случаев хищения денег с использованием компьютерной техники выросло наполовину - с 2318 случаев в 2017 году до 3585 в 2018-м. И среди них стало гораздо больше краж именно через интернет-банкинг. Каким образом это происходит и как обезопасить себя?

Первая причина, на которую обращает внимание МВД в своем письме, - это слишком простые пароли. Которые иногда еще и совпадают с именем пользователя! Правоохранители приводят пример: в прошлом году жительница Гомеля списала с чужой карты 172 с копейками рубля, когда ввела в интернет-банке одинаковые (и ну очень простые!) логин и пароль - 1111111. Доследственная проверка установила, что сделала она это неумышленно. Но ведь то же самое могут сделать и мошенники, уже вполне сознательно!

Вторая частая причина краж - это логины и пароли, которые вместо пользователя устанавливают сотрудники банков. При оформлении карточек банки часто предлагают заодно подключить и интернет-банк. А чтобы облегчить жизнь клиентам, все делают сами, в том числе придумывают имя пользователя и пароль. Нередко они оказываются слишком очевидными, а пользователи забывают их поменять. Еще один пример: в прошлом году клиентка одного из белорусских банков осталась без крупной суммы - 26 тысяч рублей. Их тоже украли через интернет-банк.

- В данном случае реквизиты доступа устанавливались сотрудником банка при подключении услуги, причем логин и пароль были идентичны и соответствовали фамилии потерпевшей, - говорится в письме МВД.

И случай далеко не единственный. Речь идет о более чем 100 потерпевших, которые остались без денег по такой же причине!

Встречается и классический способ краж с карточек, которым виртуальные мошенники пользовались уже давно. Это так называемые фишинговые сайты. Название может отличаться на одну букву и цифру, а внешне они очень похожи на какой-нибудь другой, знакомый пользователю сайт - например, того же банка. Человек не задумываясь вводит имя пользователя и пароль от интернет-банкинга, и они попадают в руки мошенников. В прошлом году МВД заблокировало один такой сайт, который маскировался под вход в интернет-банк одного из крупных белорусских банков.

ВАЖНО

Как обезопасить свой интернет-банкинг?

- Придумать сложный пароль. МВД рекомендует банкам установить обязательные требования для паролей: не меньше 8 символов, буквы разного регистра, обязательное наличие символов и цифр. Именно на эти критерии можно ориентироваться, когда будете придумывать пароль.

- Имя пользователя и пароль не должны совпадать, иначе мошеннику будет проще их подобрать.

- Если имя пользователя и пароль для входа в интернет-банк для вас установил сотрудник банка, не забудьте поменять их.

- Узнайте в своем банке, как подключить двухфакторную аутентификацию для интернет-банка. Это значит, что каждую операцию (например, платеж или перевод денег) нужно будет подтверждать дважды: паролем и, например, кодом, который придет на ваш телефон. Даже если мошенник узнает пароль, он не сможет потратить ваши деньги.

- Подключите смс-оповещение, чтобы мгновенно получать информацию о любых операциях с вашей карточкой. Увидите подозрительные списания, сможете быстро ее заблокировать.

- Если интернет-банк вам не нужен - не подключайте его. Если решите начать им пользоваться, сделать это можно будет в любой момент.

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