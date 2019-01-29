«Оформила карточку в банке, а на ней нет моего имени. Безопасно ли это?»

- Пришла в банк, нужно было быстро оформить карточку. Все сделали минут за 15! А потом оказалось, что на карте нет моего имени, - рассказывает минчанка Александра. - В банке меня заверили, что все в порядке, такой картой можно пользоваться так же, как и обычной. Но я все равно переживаю, а вдруг она не такая защищенная?

Карточки, на которых не указано имя их держателя (их еще называют неперсонализированными), сейчас выпускают многие банки. Их главное достоинство - скорость. Такую карту банк может выдать вам сразу же. В остальном они ничем не отличаются от обычных: стоят столько же, могут выпускаться на несколько лет, относиться к разным платежным системам («БЕЛКАРТ», Visa, MasterCard). И не нужно думать, что раз на карте нет имени, то и платежи по ней будут анонимными. Такая карточка все равно оформляется по паспорту.

- Чаще всего банки оформляют такие карты в рамках каких-то кредитных продуктов, - объясняет начальник департамента банковских карточек ЗАО «РРБ-Банк» Антон Брут. – Клиенту не нужно ждать несколько дней, пока ему оформят обычную карточку. Вместо этого он может получить неперсонализированную и сразу же начать ею пользоваться.

«Комсомолка» задала специалисту несколько наивных вопросов о безымянных карточках.

Безопасны ли такие карты?

- С точки зрения безопасности эти карточки особо ничем не отличаются от персонализированных. В них есть те же элементы защиты: они эмбоссированные (то есть номер и срок действия выдавлены на лицевой стороне карточки), в них есть чип. Отсутствие имени держателя не делает их менее надежными, - говорит Антон Брут.

Если кто-то возьмет мою карту и начнет платить, то кассир не поймет, что она чужая?

Это особенно актуально с учетом того, что в последнее время банки выпускают все больше бесконтактных карточек. До определенной суммы ими можно платить и без пин-кода, просто прикладывая карту к терминалу. И если на карте еще и имени нет, то как кассир сможет убедиться, что она действительно ваша?

- Такой риск действительно существует. У кассиров есть инструкции по идентификации держателей таких карточек, но они не всегда их соблюдают. Поэтому лучше быть внимательным и соблюдать стандартные меры безопасности. Если вы заметили, что карточка пропала, нужно немедленно позвонить в банк и заблокировать ее или сделать это через интернет- или мобильный банк, - рекомендует эксперт.

Можно ли ехать с безымянной карточкой в другую страну?

- Да, но следует знать, что за границей к установленным правилам относятся более серьезно. У наших клиентов бывали случаи, когда у них просили паспорт даже с персонализированной картой! А здесь будет еще сложнее доказать, что карточка действительно ваша. Поэтому очень важно, чтобы она была подписана. Этим часто пренебрегают и клиенты, и даже сами банки. Если на карте не будет ни вашего имени, ни подписи, кассир может отказаться провести операцию, - комментирует Антон Брут.

Как платить такой картой в интернете?

Для покупок в интернете нужно вводить стандартный набор данных: номер карты, срок действия, код из трех цифр на оборотной стороне - и имя и фамилию держателя. А как быть, если имени на карте нет?

- По такой карте могут возникнуть проблемы при расчете в интернете, бронировании гостиниц, а также в случаях, когда требуется сверка фамилии на карте с паспортными данными клиента. Например, при снятии наличных в кассах некоторых банков. Кроме того, банки могут сами устанавливать ограничения по платежам в интернете, - комментирует Антон Брут.

И все же, если банк разрешает платить безымянной карточкой в интернете, то что вводить в поле для имени и фамилии? В разных банках, как оказалось, по этому поводу будут и разные требования.

- Мне в банке сказали, что в эти поля можно писать что угодно. Я обычно ввожу свои инициалы - и все работает, - рассказал читатель «КП» Андрей.