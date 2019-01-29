2019-01-29T12:19:29+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Оформила карточку в банке, а на ней нет моего имени. Безопасно ли это?»

Разбираемся вместе с экспертом, можно ли поехать с безымянной карточкой за границу и купить по ней что-нибудь в интернете
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Если на карточке нет имени. не забудьте подписать ее на обороте. Иначе можно остаться без покупок.Если на карточке нет имени. не забудьте подписать ее на обороте. Иначе можно остаться без покупок.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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- Пришла в банк, нужно было быстро оформить карточку. Все сделали минут за 15! А потом оказалось, что на карте нет моего имени, - рассказывает минчанка Александра. - В банке меня заверили, что все в порядке, такой картой можно пользоваться так же, как и обычной. Но я все равно переживаю, а вдруг она не такая защищенная?

Карточки, на которых не указано имя их держателя (их еще называют неперсонализированными), сейчас выпускают многие банки. Их главное достоинство - скорость. Такую карту банк может выдать вам сразу же. В остальном они ничем не отличаются от обычных: стоят столько же, могут выпускаться на несколько лет, относиться к разным платежным системам («БЕЛКАРТ», Visa, MasterCard). И не нужно думать, что раз на карте нет имени, то и платежи по ней будут анонимными. Такая карточка все равно оформляется по паспорту.

- Чаще всего банки оформляют такие карты в рамках каких-то кредитных продуктов, - объясняет начальник департамента банковских карточек ЗАО «РРБ-Банк» Антон Брут. – Клиенту не нужно ждать несколько дней, пока ему оформят обычную карточку. Вместо этого он может получить неперсонализированную и сразу же начать ею пользоваться.

«Комсомолка» задала специалисту несколько наивных вопросов о безымянных карточках.

Безопасны ли такие карты?

- С точки зрения безопасности эти карточки особо ничем не отличаются от персонализированных. В них есть те же элементы защиты: они эмбоссированные (то есть номер и срок действия выдавлены на лицевой стороне карточки), в них есть чип. Отсутствие имени держателя не делает их менее надежными, - говорит Антон Брут.

Если кто-то возьмет мою карту и начнет платить, то кассир не поймет, что она чужая?

Это особенно актуально с учетом того, что в последнее время банки выпускают все больше бесконтактных карточек. До определенной суммы ими можно платить и без пин-кода, просто прикладывая карту к терминалу. И если на карте еще и имени нет, то как кассир сможет убедиться, что она действительно ваша?

- Такой риск действительно существует. У кассиров есть инструкции по идентификации держателей таких карточек, но они не всегда их соблюдают. Поэтому лучше быть внимательным и соблюдать стандартные меры безопасности. Если вы заметили, что карточка пропала, нужно немедленно позвонить в банк и заблокировать ее или сделать это через интернет- или мобильный банк, - рекомендует эксперт.

Можно ли ехать с безымянной карточкой в другую страну?

- Да, но следует знать, что за границей к установленным правилам относятся более серьезно. У наших клиентов бывали случаи, когда у них просили паспорт даже с персонализированной картой! А здесь будет еще сложнее доказать, что карточка действительно ваша. Поэтому очень важно, чтобы она была подписана. Этим часто пренебрегают и клиенты, и даже сами банки. Если на карте не будет ни вашего имени, ни подписи, кассир может отказаться провести операцию, - комментирует Антон Брут.

Как платить такой картой в интернете?

Для покупок в интернете нужно вводить стандартный набор данных: номер карты, срок действия, код из трех цифр на оборотной стороне - и имя и фамилию держателя. А как быть, если имени на карте нет?

- По такой карте могут возникнуть проблемы при расчете в интернете, бронировании гостиниц, а также в случаях, когда требуется сверка фамилии на карте с паспортными данными клиента. Например, при снятии наличных в кассах некоторых банков. Кроме того, банки могут сами устанавливать ограничения по платежам в интернете, - комментирует Антон Брут.

И все же, если банк разрешает платить безымянной карточкой в интернете, то что вводить в поле для имени и фамилии? В разных банках, как оказалось, по этому поводу будут и разные требования.

- Мне в банке сказали, что в эти поля можно писать что угодно. Я обычно ввожу свои инициалы - и все работает, - рассказал читатель «КП» Андрей.

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