«Он зубами вырывал у меня собаку из рук»

Вечером 28 января 73-летняя полочанка Лариса Валентиновна, как обычно, вышла погулять со своим той-терьером Доди. Прошли по привычному маршруту и уже собирались идти домой, как вдруг на дороге показалась крупная черная собака. Раньше этого пса Лариса Валентиновна не видела, и на всякий случай взяла своего питомца на руки. А потом начался кошмар.

-Черная собака подскочила к нам буквально за секунду, прыгнула и начала вырывать Доди у меня из рук. Я отбивалась, как могла. И кричала, и била ее. Потом упала плашмя. Кричала: «На помощь!». Хорошо, что через двор шел сотрудник милиции, он вызвал своих коллег.

-Звонок в милицию поступил от очевидца, который сообщил, что в районе дома №5 по улице Октябрьской крупный пес без ошейника и намордника напал на женщину. Оперативно прибывшим нарядом Департамента охраны собака, которая продолжала вести себя агрессивно, бросаться на прохожих, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан, была обезврежена выстрелами из табельного оружия, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

По словам очевидцев, в разъяренного пса милиционеру пришлось стрелять не менее шести раз. «Черный пес бежал и нес терьера в зубах», - так описывает ситуацию один из очевидцев.

-Жена с ребенком и сестрой шла домой, вечером через большой двор. Около детской площадки увидела, что черный пес без ошейника несет в зубах маленькую собаку с поводком. Жена крикнула раза три «Чья собака?», но во дворе никого не было видно. Тогда она оставила годовалого ребенка в санках с сестрой, взяла его пластиковую лопатку и пошла в сторону пса спасать маленькую собачку. Дойти не успела, услышала оклик «отойди от собаки», и увидела сотрудников милиции. Она отошла обратно к ребенку, потом услышала выстрелы, - рассказал Василий.

Внешне агрессивный пес был похож на ротвейлера. Ошейника на нем не было. Сейчас правоохранительные органы устанавливают, был ли у собаки хозяин.

Той-терьер Доди от укусов умер на месте. Ларису Валентиновну похожий на ротвейлера пес не укусил, но от пережитого женщина до сих пор не может прийти в себя, ей пришлось обратиться к медикам.

-Очень тяжело, не знаю, как справиться с этой ситуацией, - вздыхает она. – Ведь Доди был со мной девять лет…

Напомним, 16 января в Гродно собака породы стаффордширский терьер искусала первоклассника. Бойцового пса выгуливал девятилетний мальчик, который не смог удержать собаку, когда та набросилась на его приятеля.