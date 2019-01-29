«Проданная бутылка молока дает возможность торговой сети заработать 1 копейку, а производителю - 6,4 копейки». «Евроопт» прокомментировал слова бизнес-союзов о монополизации

Сейчас в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли обсуждают концепцию нового документа о противодействии монополизации торговли. Чиновникам и бизнесу предстоит решить, насколько целесообразно вводить какие-то дополнительные меры регулирования работы монополистов.

Представители бизнес-союзов заявляют о том, что крупные торговые сети, которые занимают доминирующее положение на рынке, оказывают влияние на производителей и цены. У крупной отечественной торговой сети «Евроопт» по этому поводу другое мнение. Ее генеральный директор Андрей ЗУБКОВ рассказал о том, как компания воспринимает сложившуюся ситуацию.

Генеральный директор торговой сети «Евроопт» Андрей ЗУБКОВ.

«Торговые сети заинтересованы в иностранных инвестициях, чтобы решать экономические задачи внутри Беларуси»

- Посыл о том, что монопольные позиции в сфере розничной торговли в стране захватывают структуры, либо принадлежащие иностранным контрагентам, либо получившие огромное финансирование из-за рубежа на осуществление своей экспансии, даже комментировать не хочется. Данные о том, кому принадлежат контрольные пакеты акций большинства отечественных сетей, есть в свободном доступе в интернете. А говорить, что торговые сети получают финансирование из-за рубежа на осуществление экспансии и что это почему-то плохо, и вовсе несерьезно…

«Евроторг» первым из белорусских частных компаний разметил свои ценные бумаги на мировом рынке заимствований и на отличных условиях привлек в Беларусь иностранные инвестиции. Это был настоящий успех нашей компании, отмеченный международной наградой за лучший дебют на мировых финансовых рынках среди бизнес-структур стран Восточной Европы. Считать факт привлечения внешних инвестиций отрицательным явлением для экономики страны как минимум странно!

Почему вообще иностранные инвестиции интересуют отечественные торговые сети? Первая причина - у белорусских банков недостаточно ликвидности в национальной валюте, чтобы кредитовать частный сектор в необходимом объеме. Вторая причина - валютное заимствование внутри страны для предприятий, не обладающих валютной выручкой, затруднено. Это нормальная политика Национального банка, ограничивающая долларизацию экономики, но, с другой стороны, объективный фактор, с которым мы должны считаться. Третья причина интереса к зарубежным инвестициям - это более дешевые кредиты, в том числе и для нас на момент размещения бумаг. А значит, выгодные, позволяющие привлечь капитал из-за рубежа для решения экономических задач внутри Беларуси.

Подобное привлечение средств открывает дорогу другим игрокам белорусского рынка. И каждое последующее заимствование будет более дешевым как для страны, так и для нас и других заемщиков из РБ.

«Крупные торговые сети просят производителей и поставщиков обосновывать любое изменение цены»

- В целом мы получаем два основных обвинения. Первое - мы оказываем давление на отечественных производителей требованиями лучших цен для наших покупателей, не давая им успешно развиваться. А второе - мелким и средним предпринимателям невозможно выдержать конкуренцию с крупными торговыми сетями.

Сначала об отношениях с производителями. Еще 10 - 15 лет назад, до появления в стране достаточно крупных и сильных торговых сетей, в Беларуси существовал абсолютный диктат поставщиков. Любому магазину могли объявить, что с завтрашнего дня цены на продукцию такого-то предприятия повышаются на 15% - и без объяснения причин!

Сегодня эта ситуация невозможна в принципе. Сильные и крупные торговые сети просят производителей и поставщиков с фактами в руках обосновывать любое изменение цены. Поднять цены на 10 или 15% просто потому, что так хочется, не выходит. И эта особенность конкуренции между торговыми сетями, а также сдерживание аппетитов поставщиков являются во всем мире общепризнанным фактором для сдерживания роста цен. Наряду, естественно, с другими действиями государственных регуляторов. А отражается это в конечном итоге на интересах населения страны, которое получает возможность покупать товары по более доступным ценам.

Однако есть во всей этой проблеме не только голые эмоции, но и объективные экономические данные. Если один довлеет на рынке - другая сторона проигрывает. Если торговые сети задавили производителей, то у розницы должны быть прибыли больше, чем у производителей. Нам известно о рентабельности по чистой прибыли многих крупных игроков - торговых сетей. В основном она колеблется от 0,5 до 1%. У нас, в частности, по 2017 году - 1,03%, а по 2018 году - 0,5%. Мы проанализировали финансовую отчетность за 2017 год (находящуюся в открытом доступе) 41 производственного предприятия, с которыми имеем значимые обороты. Оказалось, что у 34 из 41 рентабельность по чистой прибыли выше, чем у нас, а у половины из них - существенно выше и колеблется от 6 до 16%.

Показатель соотношения чистой прибыли к товарообороту у «Евроопта» в 2017 году составил 1,03%, а у Волковысского мясокомбината - 10%, у Ошмянского мясокомбината - 8%, у «Беллакта» - 8,4%, у агрокомбината «Дзержинский» - 10,2%, у предприятия «Молочный мир» - 16,4%, Слуцкого сыродельного комбината - 9,5%, Солигорской птицефабрики - 10,3%, «Коммунарки» - 15,9%, «Спартака» - 9,1%, «Аливарии» - 11,8%.

Попробуем понять это на простом примере. Покупая, предположим, бутылку молока в магазине за 1 рубль, покупатель дает возможность заработать «Евроопту» 1 копейку чистой прибыли, а проанализированным нами производителям молока и молочной продукции в среднем - около 6,4 копейки. Так в чем же выражается наше пагубное воздействие на производителей?

И еще один нюанс. Если производителям так не нравится сотрудничать с торговой сетью «Евроопт», как об этом заявляют бизнес-союзы, так почему они продолжают поставлять в нашу сеть свои товары? Ведь наша доля розничного рынка - всего 19%. Значит, им выгодно с нами сотрудничать - из-за хорошо выстроенной логистики, из-за того, что производителям самим не нужно организовывать активные продажи, а также потому, что с нами есть возможность без больших расходов войти в глубинку и т. д. Если было бы невыгодно поставщикам сотрудничать с «Еврооптом», они ушли бы в другие сети - ведь 81% рынка в руках иных операторов.

«Несетевые магазины в странах Европы - это магазины с дорогими продуктами для богатых людей. А на розничном рынке - только крупные игроки»

- Второе обвинение - крупные торговые сети делают неконкурентоспособной мелкую розницу. Чтобы понять эту проблему, давайте обратимся к опыту европейских стран, где сети появились 50 лет назад. В развитых странах все уже давно изобретено и отрегулировано. Так, в обращении в МАРТ упоминаются 17 крупнейших сетей Беларуси, которые нарастили товарооборот за последние годы на 15%. Но во многих западных странах 3 - 5 сетей держат до 85 - 95% розничного рынка продуктов питания! И это никоим образом не мешает существовать мелким розничным магазинам.

Дело в том, что торговые сети - это универсальные магазины по продаже универсального ассортимента. Это примерно 85 - 95% продовольственных товаров, которые наиболее востребованы покупателями. Никто не сможет обеспечить население этим набором продуктов первой необходимости лучше, чем крупные торговые сети: и по качеству, и по ассортименту, и по ценам. Ниша мелкой розницы во всем мире - оставшиеся 5 - 15%. Крупные торговые сети вряд ли сумеют сделать такой хлеб и выпечку, как небольшая пекарня, представить такое количество сортов кофе, как специализированный кофейный магазин, организовать ассортимент мяса и мясных изделий, как специализированная мясная точка, представить ассортимент фермерских продуктов лучше самих фермеров. И это главная ниша для мелкой розницы во всем мире, которая при этом старается разместиться рядом с магазинами крупных торговых сетей - ведь именно там обеспечивается основной трафик покупателей.

В крупных торговых сетях представлено 85-95% продовольственных товаров, которые наиболее востребованы покупателями.

Есть, конечно, в Европе и небольшие универсальные магазины шаговой доступности несетевой принадлежности. Но это магазины «для забывчивых» - если внезапно понадобилась бутылка молока, пачка соли или багет, которые ты забыл купить в супермаркете, то сможешь приобрести эти товары в таком магазине, но по цене гораздо выше, чем в крупных торговых сетях.

Сегодня, по сути, от имени бизнес-союзов выступают бизнесмены, которые не выдерживают текущую конкуренцию, они требуют для своего бизнеса преференций, а дополнительных административных барьеров - для своих конкурентов.

Возникает также логичный вопрос: почему в роли эксперта по работе торговых сетей от бизнес-союзов постоянно выступает Виктор Маргелов? Во всех нюансах крупного ретейла он не разбирается - владеет лишь двумя небольшими магазинами. С другой стороны, он, занимаясь розничной торговлей, является нашим прямым конкурентом, поэтому тоже не может выступать в роли человека, который беспристрастно вникает в проблемы.

Предположу, что гиперактивность Виктора Маргелова, первого вицепредседателя Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, связана с его личной заинтересованностью, так как в конце ноября прошлого года «Евроопт» недалеко от его магазина открыл торговые объекты под новым брендом «Хит! Экспресс». Это небольшие магазины с ограниченным ассортиментом, но с очень приятными ценами. Ведь торговая наценка в магазинах «Хит! Экспресс» составляет в среднем 22%, включая затраты на логистику. А если учесть логистику, то наша наценка составляет и вовсе 18%. По нашим данным, с этого момента выручка магазина Виктора Маргелова стала резко снижаться. Получается, ополчаясь на торговые сети, он выражает недовольство результатами обычной конкуренции. И даже если всем понятно его личное беспокойство, то какое отношение оно имеет к сути обсуждаемого вопроса - регулированию работы торговых сетей?

Ассортимент небольших розничных магазинов не может сравниться с ассортиментом торговых сетей.

А уж если говорить об экспертах, то непререкаемым авторитетом в сфере розничной торговли считается Сергей Галицкий, создатель российской торговой сети «Магнит». Это человек, к мнению которого прислушиваются самые высококлассные специалисты, с ним с удовольствием работали ведущие мировые инвесторы.

А вот интересная цитата Сергея Галицкого: «Надо забыть, что в розничной торговле есть малый бизнес. Как может быть там малый бизнес, если логистический центр стоит 40 миллионов долларов? А если у тебя его нет, нет транспорта - у тебя цена товара на полке будет невероятно высокая. Это хендмейд получается. Все путают специализированные маленькие магазины в странах Европы, торгующие колбасой, сырами - дорогими продуктами для богатых людей, с розничным бизнесом. На этом рынке во всем мире только крупные игроки. И по-другому это не может работать».

Достаточно четкая формулировка.

Сергей Галицкий о бизнесе в России.

«Если предложения бизнес-союзов будут реализованы, практически все население будет покупать продукты по более высоким ценам»

И последний, но очень важный аспект. Бизнес-союзы в своем обращении говорят о том, что крупные сети - это интересы нескольких десятков человек. На самом деле это не так. Только в группе «Евроторг» работает более 40 тысяч человек, а во всех крупных сетях страны - более 100 тысяч.

Важно еще и то, что каждый день в торговой сети «Евроопт» делают покупки около миллиона человек. А в целом в нашей сети - более 3 миллионов постоянных покупателей. Всего услугами крупных торговых сетей пользуется практически все население страны. Это значит, что в случае, если предложения отдельных представителей бизнес-союзов будут реализованы, практически все население страны будет покупать продукты по гораздо более высоким ценам.

Именно об этом мечтают белорусские покупатели? Нет, конечно, ведь люди проиграют. А в выигрыше будет кто? Правильно - как раз таки те самые отдельные представители бизнес-союзов. Которые никак не могут найти свое место на розничном рынке.