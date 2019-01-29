О Максиме Шаховском "Комсомолка" писала несколько раз. Максим родился вместе со своим братиком-двойняшкой Пашей. Их маме сделали экстренное кесарево сечение на седьмом месяце беременности. К несчастью, у Максима произошло внутричерепное кровоизлияние. До года у него были двигательные нарушения, а потом был выставлен неутешительный диагноз - ДЦП.

- Мы уже трижды ездили в китайскую клинику на реабилитацию. В прошлом году там прошли лечение с марта по июнь и остались довольны полученным результатом. Сын стал лучше разговаривать. Максим интеллектуально развит, считает до ста, учится на дому, - рассказывает Анастасия, мама мальчика. - Но в последнее время сын стал задавать вопросы: «Мама, почему я не хожу?» Его брат Павлик тоже спрашивает его об этом. Говорит: «Давай быстрее становись на ножки, пойдем играть». К сожалению, у детей с ДЦП путь лечения долгий. И Максиму придется пройти еще не один курс реабилитации, чтобы его мечта сбылась.

Сейчас родители Максима снова открыли сбор на реабилитацию сына в Больнице заболеваний головного мозга при НИИ акупунктуры города Юньчэна. Продолжительность лечения - три месяца.

- Поездка запланирована на март, и времени осталось не так много. Из нужной суммы - 13 729 долларов - нам осталось собрать 7671 доллар. Наших доходов с мужем не хватит, чтобы самостоятельно собрать деньги на лечение. Пожалуйста, помогите нам!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале №612 ОАО «АСБ Беларусбанк» - г. Борисов, ул. Гагарина, 69. УНП 600214007; БИК АКВВBY21612.

Белорусские рубли: транзитный счет с 04.07.2017 в формате IBAN: BY26AKBB38193821284116200000 на благотворительный счет BY13 AKBB 31340000 1981 8622 0612.

Доллары: транзитный счет с 04.07.2017 в формате IBAN BY41AKBB38193821603236200000 на благотворительный счет BY85 AKBB 3134 0000 1975 5622 0612.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет на имя Шаховской Анастасии Александровны на лечение Шаховского Максима Сергеевича.

Можно пополнить баланс номер МТС: (033) 365-35-64. Номер оформлен на Сергея Николаевича Шаховского.

Электронные счета:

Webmoney:

B244110824678 [BYN]

Z370030100641 [USD]

E227289538969 [EUR]

R308713282983 [RUR]

Яндекс.Деньги:

410013361107449

Контакты:

Анастасия, мама Максима: (8025) 917-76-87.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».