2019-01-29T23:04:00+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Удалить вены и избавиться от сосудистых звездочек. В каком случае вам поможет врач-флеболог

Варикоз - заболевание, которое передается по наследству и не зависит от возраста. На приеме у врача кто-то оказывается уже в 18 лет
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- На прием к специалисту, - говорит врач-флеболог высшей категории Михаил Сысоев, идут чаще всего с варикозной болезнью ног. - В каком случае стоит идти к врачу-флебологу? Если на ногах появились варикозные узлы, сосудистая сетка или изменения кожных покровов, отечность. А также симптомы могут быть невидимыми, но ощутимыми: тяжесть, усталость в конце рабочего дня.

Вопреки тому, как многие привыкли думать, варикоз - это заболевание не пожилых людей. Болезнь определена генетически, человек уже рождается с предрасположенностью к варикозу. А из-за физических нагрузок, сидячей работы, поднятия тяжестей заболевание развивается. Если варикозом болела мама, то вполне вероятно, что дочка уже в 18 лет может оказаться на приеме у доктора.

Сегодня, чтобы вылечить варикоз, медики предлагают несколько процедур: лазерная коагуляция, мини-флебэктомия и склеротерапия. Доктор выбирает процедуру в зависимости от того, как развивается болезнь. Иногда для достижения максимального результата - эстетического и безопасного - совмещается несколько процедур. Разбираемся с медиком, что есть что.

Лазерная коагуляция, или, говоря по-простому, лечение лазером, - один из самых безопасных и наименее травматичных способов лечения варикозного расширения вен. Проводят процедуру под местной анестезией и без разрезов. Процедура безболезненна: можно делать на обеих ногах одновременно. После лазерного лечения вена словно склеивается, прекращается кровоток. Отток крови происходит по здоровым венам. Процедура занимает около часа. В отличие от флебэктомии, при лазерной коагуляции вены не удаляются полностью, не остается никаких шрамов.

Мини-флебэктомия - это удаление варикозных вен хирургическим путем. Но вместо разрезов врач делает небольшие проколы в кожном покрове при местном наркозе. Как и в случае с предыдущей процедурой, пациенту не нужна госпитализация, а после операции можно отправляться домой. В течение недели нужно носить компрессионный трикотаж (сначала целые сутки, а потом только днем), на время ограничить серьезные физические нагрузки, но не движение - ходить после процедуры медики даже советуют.

Склеротерапия - это безоперационный способ лечения варикоза. В вену вводится специальное лекарство, которое склеивает вену, а через некоторое время она рассасывается. Говоря простым языком, это уколы, которые заклеивают пораженные вены. В этом случае не нужна анестезия. После склеротерапии месяц нельзя загорать, ходить в баню и принимать горячие ванны, а также трое суток не рекомендуется заниматься спортом.

apteka.103.by

БУДЬ В КУРСЕ!

При варикозном расширении вен врачи часто прописывают венотоники. Препараты не излечивают болезнь полностью, но помогают снять симптомы, а также предотвращают дальнейшее развитие заболевания и оказывают профилактическое действие. Венотоники могут быть в капсулах, кремах, гелях или мазях.

Медицинский центр «Кравира»

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