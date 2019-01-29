«Вы очень популярный человек в Украине». Экс-премьер Украины встретился с Александром Лукашенко

29 января Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгением Марчуком.

Президент сказал, что самым высоким уровнем в свое время был товарооборот между странами в размере $8 млрд.

- Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то $5,5 млрд. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся, - слова президента приводит belta.by.

Евгений Марчук передал Александру Лукашенко теплый привет от президента Украины Петра Порошенко.

- Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы, - сказал он. - Отношение к Беларуси и к вам лично как президенту Беларуси - вы очень популярный человек в Украине. Я вам скажу это откровенно.

Представитель Украины рассказал о впечатлениях от посещения Беларуси.

- Я уже пятый год участвую в этом переговорном процессе. И мне приходилось, кроме тяжелого бремени, бывать в вашей фантастической библиотеке. Я там остался специально на субботу. Таких библиотек немного в мире. Я был в вашем оперном театре, музее Янки Купалы… Просто был поражен.

Напомним, Евгений Марчук – известный в Украине политик. Он был первым руководителем Службы безопасности Украины (в 1991 – 1994 годах), был премьер-министром Украины при президенте Леониде Кучме (в 1995 – 1996 годах), работал министром обороны Украины (в 2003 - 2004 годах). Был назначен представителем Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в ноябре 2018 года. Сменил на этой должности бывшего президента Украины Леонида Кучму.