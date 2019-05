Белоруска, которая снялась в индийском кино: «В Болливуде для съемки одного эпизода сотни танцоров везут через всю Индию»

Анастасия Филимоненко родом из Гродно. Девушка успешно танцевала с раннего детства. Она предпочла отделение хореографии колледжа искусств престижному лицею, в который проходила по баллам. Когда в середине нулевых Настя отрабатывала распределение в Доме культуры военного городка под Гродно, параллельно поступила на заочку в педуниверситет. В это время ее бывший педагог предложила работу на Тайване в группе белорусских танцоров. Так Настя отработала на Тайване 9 месяцев. Затем танцоры получили приглашение в Центральную Америку (Белиз) и Африку (Уганда).

- У нас была 30-минутная программа в казино отеля, а переодевались и марафетились мы для нее два часа. А дальше маялись от скуки в своих номерах, играя в карты, - вспоминает Настя. - Артистов сразу предупредили о закрытой системе - запрещалось выходить из отеля, в котором живешь и работаешь. Во-первых, Белиз и Уганда - не Европа по нравам и уровню преступности. Во-вторых, случалось, девушки таяли от красивых слов местных мачо, забирали паспорта и сбегали к своим принцам… Но наша руководитель говорила: если покажете себя адекватными людьми, у вас все будет. И под охраной мы и вправду ездили на экскурсии, смотрели водопады, посещали парки, клубы, дискотеки, торговые центры…

Тем временем на родине Анастасии предстояло выплатить небольшими частями примерно $9 тысяч за неотработанное распределение.

- Конечно, помогла девальвация, но дешевле вышло бы отучиться на платном, - говорит она.

«ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА НАЛЕТАЛА ПОЛСОТНИ РЕЙСОВ И ПОХУДЕЛА ДО 45 КГ»

После Африки белорусским танцорам предложили контракт в Индии. Базой стал Мумбаи, но работа ждала по всей стране, в том числе на съемках в кино.

- Правда, по прилете в последнее слабо верилось, - признается Настя. - Когда спускались с трапа самолета, в Мумбаи стояла дикая вонь, а сразу за аэропортом сотни людей спали на улице! Нам объяснили: у некоторых есть квартиры, но они их сдают, а живут тут. Многое в индусах надо принять. То же кастовое общество влияет на их мировоззрение: бедняки счастливы тем, что у них есть, а в следующей жизни все может сложиться иначе.

Работы для белорусов в Индии хватало. Настолько, что коллектив даже пытались делить надвое. С такой загрузкой поспать ребята могли только 2 - 3 часа в самолете. Благо на местных авиалиниях всегда есть свободные места, чтобы хорошенько растянуться. Белорусов вскоре знал весь аэропорт - так часто они летали: за первые полтора месяца у Анастасии собралось с полсотни билетов из Мумбаи во все концы Индии и обратно.

- Менеджер Шейла могла сообщить в любое время: собирайтесь, вы улетаете на 10 дней в штат Чандигарх - это на другом конце Индии. Правда, по местной традиции - никаких подробностей. Где работаем? Какие брать костюмы? - вспоминает Настя. - В итоге, хватаем самое необходимое. А пару раз сразу же в аэропорту по возвращении нас разворачивали на очередной рейс без заезда домой.

Анастасия вспоминает, что в самые изнурительные периоды похудела до 45 кг. Однако до 10 часов вечера танцоры должны были оказаться дома: у входа сидел охранник, который фиксировал опоздания:

- При этом для самих местных типично так называемое индийское время. Скажем, они говорят: поездка займет два часа, а получается пять, и об этом ты узнаешь в дороге. Негатив от таких ситуаций они замыливают фразами типа: «О, а мы-то думали... Ай-яй-яй!»

Кроме выступлений, белорусы засветились в рекламе, а еще отмечались на свадьбах и днях рождения.

- На фоне всеобщей бедности шикарные свадьбы, под которые снимают этаж отеля, могут длиться по 9 дней, причем каждый день с разными артистами, - вспоминает Анастасия. - А все гости уходят с подарками. Например, нам дарили парфюмированную воду, мыло на индийских травах, красивые платки.

«ИНДУСЫ ОТРЫВАЮТСЯ, ПОВТОРЯЯ ДВИЖЕНИЯ КИНОЗВЕЗД»

Киноиндустрия в Индии - тот самый Болливуд - система на удивление отстроенная и четкая, рассказывает Настя. Белоруска снялась в десятке клипов к индийским фильмам. Среди них известные «Берегитесь, девушки!», «Кто прав, кто виноват?», «Долг». Отдельных гонораров за это не причиталось, поскольку любая работа с местным менеджером включалась в сумму контракта. В каждой болливудской картине 5 - 6 таких эпизодов, и их начинают повсюду крутить еще до выхода фильма на экран. В клипе мелькают актеры, которые снимаются в ленте, можно понять сюжет фильма. После музыкальной рекламы в кинотеатрах - очереди на премьеру.

Ради съемок в фильме All The Best боле 300 танцоров массовки отправили на другой конец Индии. Фото: Личный архив