Белоруска, которая снялась в индийском кино: «В Болливуде для съемки одного эпизода сотни танцоров везут через всю Индию»

Анастасия Филимоненко родом из Гродно. Девушка успешно танцевала с раннего детства. Она предпочла отделение хореографии колледжа искусств престижному лицею, в который проходила по баллам. Когда в середине нулевых Настя отрабатывала распределение в Доме культуры военного городка под Гродно, параллельно поступила на заочку в педуниверситет. В это время ее бывший педагог предложила работу на Тайване в группе белорусских танцоров. Так Настя отработала на Тайване 9 месяцев. Затем танцоры получили приглашение в Центральную Америку (Белиз) и Африку (Уганда).

Анастасия говорит, что вспоминает работу в Индии с ноткой ностальгии. Фото: Личный архив

- У нас была 30-минутная программа в казино отеля, а переодевались и марафетились мы для нее два часа. А дальше маялись от скуки в своих номерах, играя в карты, - вспоминает Настя. - Артистов сразу предупредили о закрытой системе - запрещалось выходить из отеля, в котором живешь и работаешь. Во-первых, Белиз и Уганда - не Европа по нравам и уровню преступности. Во-вторых, случалось, девушки таяли от красивых слов местных мачо, забирали паспорта и сбегали к своим принцам… Но наша руководитель говорила: если покажете себя адекватными людьми, у вас все будет. И под охраной мы и вправду ездили на экскурсии, смотрели водопады, посещали парки, клубы, дискотеки, торговые центры…

В этом клипе к фильму "16 дней" девушкам пришлось поменять несколько нарядов.

Тем временем на родине Анастасии предстояло выплатить небольшими частями примерно $9 тысяч за неотработанное распределение.

- Конечно, помогла девальвация, но дешевле вышло бы отучиться на платном, - говорит она.

В Индии девушкам чаще доводилось выступать в европейских образах, чем в привычном нам по фильмам имидже восточных женщин. Фото: Личный архив

«ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА НАЛЕТАЛА ПОЛСОТНИ РЕЙСОВ И ПОХУДЕЛА ДО 45 КГ»

После Африки белорусским танцорам предложили контракт в Индии. Базой стал Мумбаи, но работа ждала по всей стране, в том числе на съемках в кино.

- Правда, по прилете в последнее слабо верилось, - признается Настя. - Когда спускались с трапа самолета, в Мумбаи стояла дикая вонь, а сразу за аэропортом сотни людей спали на улице! Нам объяснили: у некоторых есть квартиры, но они их сдают, а живут тут. Многое в индусах надо принять. То же кастовое общество влияет на их мировоззрение: бедняки счастливы тем, что у них есть, а в следующей жизни все может сложиться иначе.

Белорусские танцоры после съемок в клипе к фильму «Берегитесь, девушки!». Фото: Личный архив

Работы для белорусов в Индии хватало. Настолько, что коллектив даже пытались делить надвое. С такой загрузкой поспать ребята могли только 2 - 3 часа в самолете. Благо на местных авиалиниях всегда есть свободные места, чтобы хорошенько растянуться. Белорусов вскоре знал весь аэропорт - так часто они летали: за первые полтора месяца у Анастасии собралось с полсотни билетов из Мумбаи во все концы Индии и обратно.

- Менеджер Шейла могла сообщить в любое время: собирайтесь, вы улетаете на 10 дней в штат Чандигарх - это на другом конце Индии. Правда, по местной традиции - никаких подробностей. Где работаем? Какие брать костюмы? - вспоминает Настя. - В итоге, хватаем самое необходимое. А пару раз сразу же в аэропорту по возвращении нас разворачивали на очередной рейс без заезда домой.

Съемочная смена в Индии - это 12 часов: это касается и съемок на улице, и в павильоне. Фото: Личный архив

А вот как выглядит итоговый клип - его снимали для фильма "Счастливчик".

Анастасия вспоминает, что в самые изнурительные периоды похудела до 45 кг. Однако до 10 часов вечера танцоры должны были оказаться дома: у входа сидел охранник, который фиксировал опоздания:

- При этом для самих местных типично так называемое индийское время. Скажем, они говорят: поездка займет два часа, а получается пять, и об этом ты узнаешь в дороге. Негатив от таких ситуаций они замыливают фразами типа: «О, а мы-то думали... Ай-яй-яй!»

На отдых у белорусских танцовщиц было совсем мало времени. Но оно все-таки было! Фото: Личный архив

Кроме выступлений, белорусы засветились в рекламе, а еще отмечались на свадьбах и днях рождения.

- На фоне всеобщей бедности шикарные свадьбы, под которые снимают этаж отеля, могут длиться по 9 дней, причем каждый день с разными артистами, - вспоминает Анастасия. - А все гости уходят с подарками. Например, нам дарили парфюмированную воду, мыло на индийских травах, красивые платки.

«ИНДУСЫ ОТРЫВАЮТСЯ, ПОВТОРЯЯ ДВИЖЕНИЯ КИНОЗВЕЗД»

Киноиндустрия в Индии - тот самый Болливуд - система на удивление отстроенная и четкая, рассказывает Настя. Белоруска снялась в десятке клипов к индийским фильмам. Среди них известные «Берегитесь, девушки!», «Кто прав, кто виноват?», «Долг». Отдельных гонораров за это не причиталось, поскольку любая работа с местным менеджером включалась в сумму контракта. В каждой болливудской картине 5 - 6 таких эпизодов, и их начинают повсюду крутить еще до выхода фильма на экран. В клипе мелькают актеры, которые снимаются в ленте, можно понять сюжет фильма. После музыкальной рекламы в кинотеатрах - очереди на премьеру.

Ради съемок в фильме All The Best боле 300 танцоров массовки отправили на другой конец Индии. Фото: Личный архив

- В индийском кино много преувеличений, но там считают: людям надо показывать что-то красивое. Болливуд для индусов - сродни религии, - говорит Анастасия. - И музыка, и визуальный ряд к ней очень важны. Люди отрываются под местные мелодии в ночных клубах, повторяя движения кинозвезд. Это Шахрух Хан, Амитабх Баччан и его сын Абхишек, Акшай Кумар, Айшвария Рай, которая регулярно появляется в Каннах, Нандита Дас, лицо фирмы Tissot Дипика Падуконе… И даже то, что за экранных героев поют другие люди, не мешает. Популярность местных певцов в разы меньше, чем у киноактеров.

Болливуд ассоциируется с Мумбаи, но съемки фильмов идут по всей стране - на разных киностудиях и даже на разных языках. Свое кино снимают в каждом штате Индии. Например, в Олливуде, Сангалвуде, на Гоа. В год выходит свыше 1600 картин на разных языках более чем миллиардной страны. И если где-то не нашлось нужной натуры, продюсеры перевозят из Мумбаи 300 танцоров для одного из эпизодов, скажем, в Рамоджи. Там есть «фильм-сити» - город, построенный из разнообразных декораций. Вместе с артистами и массовкой едет вся съемочная группа - не только кинематографисты, но и сотни парикмахеров, а еще мальчики-помощники, которых приставляли к каждому танцору, они носили их сумки.

На съемках каждого клипа у девушек был новый образ. Фото: Личный архив

Можно только представить бюджет одного клипа для болливудского фильма! Например, один из последних блокбастеров со сверхпопулярным Шахрух Ханом, уже лет тридцать с чем-то называемым «королем Болливуда», обошелся в $17,5 миллиона.

В клипе к комедии "Иностранец" Анастасия часто попадала в кадр.

- Мне Шахрух Хана увидеть не удалось, хотя буквально этой зимой белоруски ездили на съемки картины с ним. А когда у нас были съемки популярного фильма «All the best» с их большими звездами Санджай Даттом и Бипашей Басу, танцоров на 5 дней поселили в пятизвездочный отель на полный пансион, - делится Анастасия. - Но даже на самых скромных съемках у нашей группы стоял свой вагончик, были еда, вода. Вода - это очень важно, ведь даже в гостинице с ней перебои - это норма, приходилось покупать баки и наполнять их впрок.

С болливудской звездой Санни Деолом Анастасия (справа от индийского актера) снялась в клипе к фильму «Кто прав, кто виноват?». Фото: Кадр из фильма

В другой раз только для съемок одного лишь клипа две недели ушло на репетиции. Зала, где поместилось бы сразу три сотни танцоров, не нашлось, и студия снимала заведение на несколько этажей. Там местные именитые хореографы делали каждый свой кусок кадра.

Ради съемок в этом клипе к фильму All The Best танцоров поселили в 5-звездочном отеле на другом конце Индии.

- В Индии по контрактам я была трижды, - рассказывает Настя. - Да, с контрактом ты не можешь выбирать работу. Но зато в сезон дождей, когда страну заливает на три недели, сколько дней в месяце ни отработай - зарплата стабильная. Вдобавок мы получали по 100 рупий в месяц - тогда это было $40. На мини-шопинг и перекусы хватало, ведь нас кормили на площадках, а цены в лавках там смешные.

Анастасия (справа) снялась в клипе к фильму "Иностранец". Фото: Кадр из фильма

У фрилансеров больше возможностей - можно ставить условия, на что-то не соглашаться:

- В Индии европеец привлекает внимание своей внешностью - работать можно не только танцором, но и актером, даже моделью. И когда тебя в этой сфере уже знают, не надо трудиться на износ. Для фрилансера доход $3000 в месяц вполне реальный, в отличие от контрактника. При этом на день в Индии тебе достаточно $5 - это полный холодильник еды, кроме разве что мяса и алкоголя, поскольку в нашем районе Мумбаи не было супермаркетов пешей доступности, а лавки этим не торгуют… Но все воспоминания о работе в Индии очень яркие, это был необычный опыт. Теперь, когда смотрю индийское кино, появляется нотка ностальгии. Из последнего посмотрела «Падмавати», где, по мнению некоторых в Индии, неверно трактуется история любви индийской царицы и султана-захватчика. Но в любом случае это масштабно, зрелищно и красиво!