2019-01-29T15:47:02+03:00
Общество
КП Беларусь

«Муж позвонил - сказал, что скоро будет дома. И пропал»

Под Брестом в агрогородке Черни пропал 39-летний Александр Беласик
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Александр пропал 25 января. Его ищут родные и милиция. Фото: листовка поисково-спасательного отряда "Ангел" г. БрестАлександр пропал 25 января. Его ищут родные и милиция. Фото: листовка поисково-спасательного отряда "Ангел" г. Брест
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В минувшую пятницу, 25 января, он шел домой, но там так и не появился. До сих пор неизвестно, где Александр, отец 5-летнего Жени, у которого есть серьезное заболевание - туберозный склероз.

- Пока никаких новостей. Мужа ищут, - говорит супруга Александра Елена. - Своего авто у нас нет. И в тот вечер пятницы он ушел договариваться с человеком насчет машины, на которой он собирался поехать на работу в другую деревню - Збироги. Там муж работает животноводом на молочно-товарной ферме. Он позвонил мне и сказал, что решает вопрос с машиной, сейчас будет дома. Когда прошло полчаса, я перезвонила ему, телефон был отключен. Я забила тревогу. Телефон до сих пор недоступен.

Камеры супермаркета, который находится в агрогородке, показали, что в тот вечер мужчина заходил туда.

- По словам Елены, волонтеры скоро начнут поиск мужчины в агрогородке. В Чернях по округе березовые и сосновые рощи.

Александра начали искать волонтеры Фото: из семейного архива

Александра начали искать волонтерыФото: из семейного архива

- У мужа долго батарея на телефоне не держала. Но выяснили, что зарядное устройство у него с собой было. Паспорт у него тоже был с собой.

Если вы владеете информацией, где находится мужчина, звоните по номерам телефонов поисково-спасательного отряда «Ангел» в Бресте и Минске: (033) 698-94-27; (033) 6666-033.

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