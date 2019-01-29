«Если отнесу себя к художникам, дорога мне в сумасшедший дом». В Минске открылась выставка Бориса Гребенщикова

29 января в Национальном художественном музее открылась выставка картин музыканта Бориса Гребенщикова. Рано утром в день открытия выставки БГ улетел из Беларуси, а вечером накануне встретился с журналистами и полтора часа пел в музейных интерьерах - под знаменитым эпическим полотном Валентина Волкова «Минск. 3 июля 1944 года».

БГ в музейных интерьерах - явление не самое частоеФото: Виктор ДРАЧЕВ

- Чтобы не было этого расстояния между нами! - Гребенщиков перенес свой стул и стол поближе к журналистам. - Сразу скажу одну вещь: я стараюсь не давать интервью, а сегодня дал уже шесть, поэтому я охреневший.

Борис Гребенщиков взял все в свои рукиФото: Виктор ДРАЧЕВ

Достаточно предсказуемо для выставки картин человека, которого все привыкли видеть с микрофоном и гитарой, а не с холстом и красками, у Гребенщикова поинтересовались о соотношении «музыка - живопись» в его жизни.

- Я начал заниматься тем, что вы милостиво называете живописью, примерно в то же время, когда и начал писать первые приличные песни, в 76-м году, - поделился БГ. - Рисование - это никак не хобби. Я не знаю, что такое хобби. Если я чем-то занимаюсь, я этим занимаюсь полностью.

Но времени на рисование у Гребенщикова остается не так много.

- Обычно это время между двумя часами ночи и шестью утра. Если не упаду к этому времени, у меня есть возможность порисовать.

В одном из интервью музыкант признавался, что никогда не рисует под «Аквариум»: «Что я, безумец совсем?», а выбирает для этого музыку, которую редко слушает в обычной жизни.

- У-у! Вы правда хотите знать? - заулыбался БГ на вопрос о том, что это за музыка. - Последние полгода в основном это наш уважаемый друг Брайан Ино выпустил огромную коробку музыки для инсталляций. Ее там очень много, и она страшно длинная, подходит идеально: ставишь в два часа ночи - и до шести утра можно работать спокойно.

Живописью и серьезной музыкой Гребенщиков начал заниматься в одно время - больше 40 лет назадФото: Виктор ДРАЧЕВ

ЛЮДИ, ПОКУПАЮЩИЕ АЛЬБОМЫ «АКВАРИУМА», НЕ ОБЯЗАНЫ ВЫНОСИТЬ МОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Среди любимых художников Гребенщиков называет Моне, Шишкина, Куинджи, и «потом следует имен 40 - 50, кого я люблю». А вот себя к художникам не относит.

- Как только я начну относить себя к художникам, мне будет прямая дорога в сумасшедший дом, - отшутился Гребенщиков и ответил на уточнение журналистов о наших земляках. - Вы знаете, я недостаточно хорошо информирован о белорусской живописи и попадать впросак не очень хочу. - Шагал? Само собой! Смеетесь, что ли? Куда я от Шагала денусь? Да и от Малевича тоже никуда.

Борис Гребенщиков выступал вместе с клавишником «Аквариума» Константином ТумановымФото: Виктор ДРАЧЕВ

Обычно Гребенщиков не любит рассказывать, «что хотел сказать автор», рисуя работу. А когда получает обратную связь, никогда не анализирует, мол, вот это да, я же совсем другой смысл вкладывал.

- Я рисую, не вкладывая никакого смысла, смысл вкладывают те, кому надо что-то продать: мне не нужно, - сказал БГ. - Я пишу, потому что мне это нравится, а кто какой увидит смысл - это их проблемы.

Работы Гребенщикова продаются, купить их можно и на выставке в Национальном художественном. Самая дорогая работа была продана за 25 тысяч евро. «Это немного нескромно», - говорит БГ, называя цифру.

- Я картины продаю только потому, что это позволяет мне вложить деньги в запись «Аквариума» - покрывает примерно половину, - объяснил музыкант. - Чем больше покупают картин, тем больше у меня возможности хорошо записать «Аквариум».

Выставка картин Гребенщикова называется «Тотемы Зимогоров»Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На этом музыкально-живописные переплетения заканчиваются. Все совпадения Гребенщиков советует считать случайными.

- Это две разные вещи. Если случайно бывает одно и то же название, то это исключительно из каких-то хитрых соображений, не знаю из каких. Но серьезно музыка и рисование не переплетаются никак - это разные вещи.

Браться за оформление альбомов у Гребенщикова мысли не было.

- Я не графический дизайнер. Я ловлю какого-нибудь графического дизайнера, который умеет делать хорошо. Он, не зная, что его ожидает, соглашается. Потом несколько месяцев следует этот мучительный процесс, когда мы прорабатываем каждую деталь. Хотя иногда это происходит за два дня, - не без иронии говорит БГ. - Навязывать свое творчество в качестве обложки я никогда в жизни не стану. Люди, покупающие диски или альбомы «Аквариума» в интернете, не обязаны выносить мое художественное творчество.

Зимогоры - это люди низких социальных слоев. БГ говорит, что они похожи на музыкантов «Аквариума»Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«ЖИТЬ ОСТАЛОСЬ НЕ ТАК МНОГО, А УДОВОЛЬСТВИЙ - БЕСКОНЕЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО»

У Гребенщикова поинтересовались, смог бы сегодня раскрутиться «Аквариум».

- Насколько мне известно, «Аквариум» никогда не раскручивался, - парировал Борис Борисович. - Его, наоборот, как сорняк, топтали, но затоптать так и не удалось: мы стали только крепче. В 70-е годы было не лучше, чем сейчас. Ложь была официальной нормой жизни.

Если кто-то появится интересный, у него не будет никакого выхода, кроме как стать популярным. Требуется наличие души, сердца, рук с ногами и головы. Когда это совпадает, иногда что-то случается хорошее.

- Даже без денег?

- А как? Всегда можно без денег что-то сделать. Вы знаете хоть один период в жизни человечества, когда люди, имея деньги, что-то делали? И все хорошие художники жили без денег, и хорошие музыканты. Посмотрите на Баха, Моцарта, Вивальди. У них что, деньги были? Они жили в чудовищных условиях, хуже, чем мы.

Неожиданно БГ ответил на общий вопрос о последних озарениях.

- Я, положа руку на сердце, поделюсь с вами последним, что мне интересного пришло в голову. Наблюдая за тем, как старится тело - это процесс, надо сказать, страшно интересный, и без юмора его воспринимать невозможно, я только понимаю, что жить осталось не так много, а удовольствий, которые предстоит получить, еще бесконечное количество, - сказал 65-летний музыкант. - Поэтому я сообразил, что нужно заниматься только тем, что приносит самую максимальную радость, а на все остальное просто нет времени. Я посылаю все, что мне неинтересно, занимаюсь только тем, что интересно.