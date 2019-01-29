Покупал билет в туалет ресторана, чтобы посмотреть там картину. Белорус о лайфхаках в Мексике и Бразилии

Драматург и креативный редактор радио Unistar Николай Рудковский – опытный путешественник. Он уже рассказал «Комсомолке» о лайфхаках поездок по тем азиатским странам, куда белорусы заглядывают нечасто – Южной Корее, Индонезии и Омане, затем о туризме в постсоветских Азербайджане, Армении и Узбекистане. Также Николай поделился тем, как путешествовал по незаезженным для белорусских туристов европейским странам – Андорре, Сербии и Исландии. Его новый рассказ о поездках в две крупнейшие страны Латинской Америки – Мексику и Бразилию.

В современной архитектуре Мексики частенько используют элементы монументального искусства. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

В Мехико старина сочетается с развитием. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

МЕКСИКА: ПРОКАТИТЬСЯ НА ПОДЗЕМНОМ АВТОБУСЕ И СЪЕСТЬ МОРОЖЕНОЕ СО ВКУСОМ МЯСА

- Эта страна Латинской Америки всегда была у меня на первом месте по предпочтениям, - признается путешественник. – Привлекали пирамиды ацтеков и майя, искусство Фриды Калло и Диего Риверы, биографии Льва Троцкого и Сергея Эйзенштейна. Наконец, чтобы попасть на колоритный праздник День мертвых, я и отправился в Мексику в конце октября .

На День мертвых мексиканцы одевают самые причудливые наряды. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Как добраться?

Можно подобрать стыковочные рейсы из Минска (но это дорого), Москвы и Вильнюса через Мадрид. Авиабилет можно найти от $ 450 до 600. Второй вариант - долететь до Мадрида лоукостами, а оттуда брать билет за океан.

День мертвых сопровождают вечные для Мексики сюжеты. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Где жить?

Есть большой выбор разных гостиниц от дешевых до 4-хзвездочных (в том числе ночлегов в монастырях, переделанных под отель). Цена - от $20 до 60. Минус: в некоторых гостиницах платный интернет.

Могила Льва Троцкого в районе Койоокан, который теперь в составе Мехико. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Что посмотреть?

На карнавалы в День мертвых (он же День всех святых, Хэллоуин) мексиканцы гримируются и переодеваются под всякую нечисть. Традиционный образ - изысканная смерть Катрина в элегантном черном платье и в шляпе. Лучше наблюдать и участвовать в таких карнавалах в провинциальных городках, как я в Оахаке. Тогда ночные узкие улочки и площади с католическими храмами превращаются в фантастические декорации. Даже старушки на карнавалах вымазаны в краску, а грудные младенцы в колясках лежат со светящимися рожками.

Оахака - типичная мексиканская провинция. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Мехико – безусловно, город великих художников ХХ века. Мозаики и фрески Диего Риверы ярко украшают Олимпийский стадион в университетском кампусе, парк Чапультепек, фасад театра Инсургентес. Его полотна - в нескольких музеях: во Дворце изящных искусств «Карнавал» и знаменитый «Человек на распутье» - повтор фрески для Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, уничтоженной заказчиком из-за образа Ленина. А в Музее Риверы находится всего одна, но огромная картина «Мечты о воскресном дне в парке Аламеда». На ней - более 100 исторических персонажей, а в центре - скелет Катрина и рядом с ней Фрида Калло и сам Диего в образе мальчика.

Музей Фриды Калло напрочь лишен помпезности. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Фрида и Сталин - в музщее Калло есть и такой экспонат. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

А на улице 5 мая стоит дом с изразцами. Сейчас в нем самый претенциозный и дорогой ресторан. Но за небольшую плату можно купить билет в туалет, и потом не просто справить нужду, а полюбоваться ранней работой Хосе Клементе Ороско «Всеведение», которое украшает стену над туалетом. Также в Мехико интересны антропологический музей и дома-музеи Калло, Риверы, Троцкого и архитектора Луиса Баррагана.

Музей Диего Риверы - словно портал между миром живых и миром мертвых. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Образ Ленина на повторе Фрески Диего Риверы «Человек на распутье». Оригинал создавался для Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, но был уничтожен заказчиком из-за этого изображения. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Кроме Мехико впечатлил Сочимилько – пригород Мехико на озере Пацкуаро. Из-за нехватки места ацтеки придумали плавучие сады – чинампы. На них они выращивали кукурузу и другие культуры. В воскресенье сюда приезжают большими семьями или компаниями мексиканцы, арендуют лодку, берут на нее еду и питье, катаются, веселятся. К ним подплывают на лодках марьячи и поют им песни. Одна из чинамп называется островом кукол. Мне никто не объяснил, кто первый и с какой целью повесил на дерево куклу, но ощущение как от фильма ужасов.

В Сочимилько по выходным семьями плавают на таких лодках к плавучим садам – чинампам. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Я был поражен Гуанахуато - городом мексиканской богемы, где повсюду играют музыканты, работают мимы, клоуны, танцоры. Диего Ривера отсюда, и теперь мне ясно, откуда его буйство красок. Узкие улицы настолько наводнены людьми, что с высоты фуникулера кажется, что это темные реки текут между разноцветных домов. Интересно, что из-за затруднения трафика еще в 1820 году тут предлагали реализовать проект подземных дорог - додумай идею, и Гуанахуато мог стать первым городом с метрополитеном. Но проект воплотили к концу ХІХ века как сеть подземных туннелей для транспорта (даже с автобусными остановками) и тротуаров.

Гуанахуато - город как с картинки. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Самая узкая улица Гуанахуато - переулок поцелуев: настолько близко тут оказались балконы домов напротив. А расцвел город благодаря серебряным рудникам. Сегодня можно спуститься в шахты с многовековой историей.

Из-за таких узких улочек в Гуанахуато придумали подземную инфраструктуру. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Самый узкий переулок Гуанахуато, города мексиканской богемы, называет переулком Поцелуев. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

В Мексике стоит заглянуть в старинные гасиенды по производству текилы из голубой агавы. Кроме экскурсии можно продегустировать редкие сорта и купить напиток в коллекционной бутылке по нормальной цене.

После посещений плантаций агавы стоит продегустировать напиток и даже прихватить коллекционную бутылочку. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Из курортов мне понравился Акапулько, хотя любимое местечко голливудских звезд 1950-1960-х сейчас совсем не такое, как в старом кино. Зато здесь красивая бухта, глубина, пеликаны и знаменитое шоу ныряльщиков: в темноте со скалы взрослые мужчины, а потом и дети от 6 до 16 лет прыгают в узкое отверстие.

В Мексике впечатляют пирамиды ацтеков в Теотиуакане. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Конечно, в Мексике впечатляют пирамиды ацтеков в Теотиуакане и пирамиды майя в Чичен-Ице, Паленке и Ушмале на полуострове Юкатан. Здесь же находятся сеноты - колодцы, образовавшиеся после падения метеорита. В их тени здорово купаться в изнуряющую жару: сверху льются водопадики, свисают лианы, плавают черные рыбки.

Что попробовать?

Кузнечики и гусеницы - неотъемлемая протеиновая составляющая местного меню. В ресторанах порция жареных кузнечиков дорогая - около $40, а в провинции на рынках их продают стаканами, как семечки у наших бабушек.

Кактус в Мексике - это сырье для производства практически всего. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Кактусы - это целая индустрия: текила, бумага, нитки, иголки, сок, гусеницы, еда. Из кактусов варят суп ацтеков, жарят, подают их сырыми в салатах. На вкус это что-то среднее между солеными огурцами и жареными грибами. Отведав раз, больше не тянет.

Кукурузу варят только молочную. Потом поливают соком лайма, посыпают сыром и красным перцем. Им же очень любят посыпать все фрукты.

Мексиканская кухня интересна для туриста своей непохожестью на белорусскую. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Мороженое - это вообще повод для вкусовых извращений. Продают со вкусом текилы, водки, пива. Самое противное - со вкусом мяса. И оно очень острое! А вот курица в шоколадном соусе моле - мое любимое блюдо. Шоколад горький, как я обожаю, поэтому птичье мясо хорошо с ним сочетается.

Коктейль Кукарача - почти как наша текила-бум. Но вместо спрайта добавляют в текилу кофейный ликер и немного газированной минеральной воды.

Как ездить по стране?

Очень удобные и комфортные междугородние автобусы (поездка обойдется от 10 до 25 $). Дороги в Мексике выше всяких похвал! А вот в метро Мехико тяжело: логику понять невозможно. Мой знакомый не мог понять моего вопроса: как переходить из одной линии на другую, если нет нигде указателей, как понять, что надо идти именно туда. Он ответил: «Мы привыкли. Значит, указатели не нужны». Зато в метро бывает весело. То молодежь подходит к людям и целует в щеку, то студенты в вагонах устраивают танцы и поют Макарену.

Устрашающий остров кукол - и никто сегодня толком не знает, когда появилась традиция свозить сюда игрушки. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Лайфхаки

В Мексику теперь пускают по мультишенгену.

Первое ощущение от Мексики – головокружение: дыхание сбивается, ноги идут не как по Земле, а как по другой планете. А потом вспомнил, что во время Олимпиады в Мехико спортсменам было плохо из-за высокогорья. Но на второй день организм привык.

БРАЗИЛИЯ: УДИВИТЬ МЕСТНЫХ БОРЩОМ И ПОМАТЬ КАЙМАНА

- Я уже рассказывал, что стараюсь бывать в странах, где проходит Олимпиада, - напоминает Николай Рудковский. – А это был как раз Олимпийский год – игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Поэтому я и решил еще до Олимпиады посмотреть страну, чтобы потом наслаждаться знакомыми панорамами во время телетрансляций.

Знаменитая статуя Христа на горе видна в Рио отовсюду, но Николай снялся и вблизи ее. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Как добраться?

Можно подобрать удобные стыковочные рейсы из Вильнюса через Париж или Амстердам. Цена около $700. Белорусам виза в Бразилию не нужна!

Пляжи Рио-де Жанейро не раз описывали в книгах и воспевали на сцене. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Где жить?

Гостиниц много. Но по сравнению с европейскими ценами и по уровню комфорта бразильские отели дорогие. За 20-30 евро ночлег в комнате с кроватью и тумбочкой, общий туалет в коридоре.

Старый и новый Рио. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Что посмотреть?

Рио – для меня пока город №1 по красоте из всех, что я видел! Необычные бухты с причудливыми островами, изгибистые горы, бесконечные пляжи, воспетые в песнях и фильмах, многоэтажные проспекты, старинные кварталы, церкви. От шума маршрутки умчат к нацпарку Тижука и к фуникулеру до статуи Христа. Сверху город кажется еще прекраснее - когда утренняя дымка с океана растворяется у Сахарной головы. Из-за переизбытка солнца и витамина D, из-за ритмов и запахов, смешанных с шумами волн и криками птиц есть ощущение, что счастливы все.

Водопады Национального парка Игуасу: на площадке для обозрения этого чуда природы обязательно окажешься под душем от брызг падающей воды. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Национальный парк Водопады Игуасу находятся на границе с Аргентиной и Парагваем, но до них можно долететь утренним самолетом, а осмотрев, вечером вернуться в Рио. Кстати, нацпарк всего в 3 минутах езды на автобусе от аэропорта. Впечатлила инфраструктура парка: есть даже камеры хранения! Туристическая тропа проложена идеально, и чем дальше идешь к водопадам, тем они открываются лучше и красивее. Водопады Игуасу не только самые длинные (еще большая их часть тянется в Аргентине), но и самые мощные по количеству спуска тонн воды в секунду. И на площадках, выходящих к ним, посетителей окутывает ливень брызг. Поэтому продавцы дождевиков здесь очень кстати. Кроме водопадов всю прогулку веселят наглые носухи, которые смело залазят к тебе в сумку. Рядом еще и Птичий парк, где заходишь в вольеры туканов, пенелоп, попугаев, которые подлетают и просят еду. Здесь же вольер с крупными бабочками и колибри: сфотографировать их практически невозможно, зато их можно увидеть вблизи.

Сердце Бразилиа, столицы страны, спроектировал архитектор Оскар Нимейер. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

На самолете из Рио можно добраться и еще до одного нацпарка бескрайних болот Пантанал. Здесь можно увидеть диких животных и птиц – даже южноамериканских страусов эму. Правда, все они очень пугливые. Даже кайманы. Я к ним с фотиком бегу, не думая из-за красивого кадра, что это вообще-то крокодилы, а они от меня в испуге в болото или в реку. Еще я знал, что копибары - самые большие грызуны на планете, но они огромные!!! И очень милые.

Любителям современной архитектуры будет интересно посмотреть столицу страны - Бразилиа, придуманную архитектором Оскаром Нимейером.

Увидеть бразильянку в традиционном костюме вполне реально на городских улицах. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

А для любителей истории и культуры посоветую город Баия (Салвадор ди Баия) - первую столицу Бразилии. Здесь проводятся магические африканские культы кандобле, здесь зародился карнавал, на улицах можно увидеть танец-борьбу капоэйру, а баиянки по-прежнему носят знаменитые пышные африканские наряды. Салвадор ди Баия – родина бразильского писателя Жоржи Амаду, который воспел город в своих романах – в частности в «Капитанах песка», переименованных в советском кинопрокате в «Генералов песчаных карьеров».

Колоритный порт Белена на Амазонке. Присмотритесь, а сколько птиц видите вы, не считая логотипа "КП"? Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Наконец, Амазонка с красивыми городами Белен и Манаус, шумными колоритными портами, оперными театрами и экскурсиями в глубь джунглей. Местные индейцы живут в свайных домиках на реке, ловят рыбу, создают сувениры и содержат в домах диких животных, например, амазонских кайманов и ленивцев из джунглей.

Индейцы в дебрях Амазонки и сегодня живут в таких домах. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Следующий пункт тура – плавание в реке с розовыми и серыми дикими дельфинами, которые, услыхав шум катера, приплывают стаей полакомиться рыбой. Последняя остановка в индейской деревне в джунглях. В такую жару им так хорошо ходить полуголыми и спать в гамаках на верандах их тростниковых жилищ. Местные разводят свиней и домашних птиц, рыбачат, а еще зарабатывают тем, что поют и танцуют для приезжих. А в джунглях действительно живет много-много диких обезьян!

Однако индейцы Амазонки очень общительны. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Что попробовать?

Еда не самая вкусная. В основном продают пирожки и булочки с мясом и птицей. Зато развита сеть шведских столов и буфетов, есть отдельные суповые буфеты. Арахис вымачивают в соленой воде, и он становится мягким - в таком виде его продают в кулечках. Кстати, в Бразилии очень любят отварную и маринованную свеклу. Мой гид в Пантанале был поражен, что из нее можно готовить горячий борщ и летний холодник. Судя по его выражению лица, он мне не поверил, что это вкусно.

Ленивцы - крайне милые существа. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Как ездить?

Самый удобный и дешевый способ – авиа! Внутренние перелеты стоят $ 30-60. Поэтому за 3 недели можно увидеть много городов! Междугородние автобусы очень хорошие, но по цене почти как cамолеты, а ездят намного дольше.

Вот такие оперные театры стоя в городах на Амазонке. Фото: Архив Николая РУДКОВСКОГО

Лайфхаки

Хоть Бразилия – криминальная страна, у меня ни разу не было неприятных инцидентов. Но вот одного моего приятеля ограбили недалеко от гостиницы поздно вечером. Поэтому расслабляться не надо. А все деньги и карточку не надо носить с собой.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Николай Рудковский расскажет «Комсомолке» и о том, как не попасть впросак в Африке.

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