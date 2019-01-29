Жители деревень возле ремонтируемого моста на МКАД: «Теперь у нас тут проходной двор!»

Проблемы со столичными мостами начались еще летом. 1 августа на полметра просело дорожное полотно на мосту на МКАД в Лошице, движение пустили в объезд и начали ремонт - на него ушло три месяца и 2,5 миллиона долларов.

Тогда же стало известно, что в ремонте нуждаются еще два моста такой же конструкции на МКАД - в районе Парка высоких технологий и студгородка на Курчатова. Работы начали 8 января. Ремонт решили провести в два этапа. Первый, замену балки на одной половине мостов, обещают закончить к концу мая. Движение на этих участках сузили: в одну сторону движение из трех полос сошлось в две, в другую сторону - из трех полос в одну. Проезды под мостом закрыли полностью. Это значит, что если ехать, например, по Скорины от библиотеки, то к ПВТ не попадешь - придется выезжать на МКАД и потом разворачиваться. Такая же ситуация и в районе Академгородка: теперь улицы Курчатова и Наполеона Орды не соединяются.

При мелких ДТП пробки достигали 5 километров

Временно восстановить движение обещают к началу лета. Но после того как пройдут Европейские игры, его снова ограничат и приступят к замене балок на других половинах моста. Полностью все закончить планируют к концу 2019 года.

А пока в этом районе наблюдаются заторы. Хуже всего было в первые дни после ограничения движения: в вечерние часы пик, особенно в плохую погоду, пробки достигали 5 километров - простоять можно было полчаса. Сегодня, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», в менее нагруженные часы пробка составляет 500 - 1000 метров. А если в этом районе случится мелкое ДТП - встать можно на час. Поэтому уже вторую неделю тут постоянно дежурят сотрудники ГАИ - они при незначительных авариях помогают водителям составить европротокол и быстро разъехаться.

В ремонте нуждаются еще два моста такой же конструкции на МКАД - в районе Парка высоких технологий и студгородка на Курчатова.

Дорога на автобусе с Курчатова до метро занимала час

Изменения коснулись движения автобусов и маршруток. Автобус №28 и маршрутки 1130-ТК, 1230-ТК и 1259-ТК в сторону Курасовщины от Есенина теперь ездят по проспекту Дзержинского, МКАДу и Казинца. Обратно - так же, как ездили раньше. Автобус №47С со стороны улицы Казинца в направлении филиала БГУ теперь ездит по МКАД, на развязке с проспектом Дзержинского разворачивается, едет по Курчатова. В обратном направлении - без изменений. Автобус №96 в направлении филиала БГУ ходит так же, как прежде, а от филиала БГУ теперь ездит через Щомыслицу.

Водители маршруток говорят, что первое время из-за напряженной ситуации они не всегда укладывались в график.

- Отставали от графика на 30 - 40 минут, - рассказал один из маршрутчиков. - К счастью, нас за это не наказывали - все прекрасно понимали ситуацию. Сейчас все вроде наловчились, и особых проблем с графиком нет.

- Конечно, добираться стало дольше, - рассказала одна из пассажирок. - Как-то с улицы Курчатова до метро я ехала почти час! Но в последнее время стало значительно лучше.

В соседних поселках собираются запретить проезд грузовикам

Многие водители придумали, как объезжать проблемный участок МКАДа - через соседние поселки. Самый популярный маршрут такой: свернуть с кольцевой на Слуцкое шоссе, а потом через Сеницу и Юбилейный, затем через Скориничи, Прилукскую Слободу и Щомыслицу - и через Дзержинскую трассу снова на МКАД.

Судя по обсуждению в интернете, больше всего недовольны жители коттеджного поселка в Прилукской Слободе:

- Наш поселок попросту не предназначен для такого потока машин, - пишут жители в местных интернет-сообществах. - У нас тут нет тротуаров, нормального освещения, люди вынуждены идти по заснеженной обочине вместе с потоком машин. Причем ездят не только легковушки, но и фуры.

По словам местных жителей, они собирали подписи, обращались в сельсовет и в другие инстанции. Но оттуда - или отписки, или обещания как-нибудь потом выделить деньги на благоустройство тротуаров.

В ГАИ проблему признают: тротуаров на многих участках действительно нет. По словам представителей ГАИ, они осуществляют постоянный контроль за соблюдением ПДД на этих участках, а еще в скором времени обещают поставить знаки, запрещающие транзит большегрузного транспорта.

Специалисты думают, как ускорить движение транспорта

Как удалось узнать «Комсомолке», в эти дни ведется работа по изменению схемы движения на реконструируемых участках. Специалисты хотят добавить еще одну полосу для движения - чтобы было по две полосы в обе стороны. А также изменить ту часть, где идет сужение проезжей части. Основная проблема - как в такое время года эффективно нанести на асфальт новую разметку. Сроки изменений пока не называют.