За пустой холодильник дома ребенка не могут определить в социально опасное положение

Мы уже писали, что с 1 февраля определять детей в социально опасные будут по-новому: критериев стало в два раза меньше, теперь процедура, по словам чиновникам, будет более объективной.

Иногда родители обсуждают, что проверка еды в холодильниках и порядка дома - не самый объективный показатель неблагополучия семьи. Останутся ли эти проверки по новым правилам?

- Социальное расследование будет в себя включать посещение семьи, - говорит главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Минобразования Елена Симакова. - Если не посмотреть условия в семье, картинка не будет объективной. Но это не только продукты питания, а комплексное расследование.

Допустим, в семье, которую пришли проверить, в холодильнике не оказалось продуктов. Тогда специалисты начинают разбираться, почему продуктов нет. Не хватает денег? Родители не знают о бесплатном питании детям до двух лет?

- Это не работает так, что мы пришли в семью: холодильник пустой - определили в СОП (социально опасное положение. - Ред.), - резюмирует Елена Симакова. - В любом случае это будет обсуждаться. Ситуация будет рассматриваться в совокупности с другими объективными ситуациями, которые законодательно подтверждены.

Сегодня в социально опасном положении находятся около 24 тысяч детей. До 1 августа ситуацию каждого пересмотрят по новым правилам. Чуть меньше двух тысяч детей выявили медики.

- После выписки новорожденного из роддома до момента, пока он пойдет в дошкольное учреждение, медработники - единственные, кто входит в семью, - говорит главный внештатный специалист Минздрава по амбулаторно-поликлинической помощи детям Анна Котова. - Новое постановление определяет четкие критерии постановки в СОП: систематическое невыполнение родителями рекомендаций медработников по диагностике, лечению и реабилитации. Вопросы профилактики (в том числе и прививки) здесь не поднимаются - это право родителей.