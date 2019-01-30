В Италии снижают пенсионный возраст, в Латвии разрешили получать пенсию за умершего супруга. Как сейчас меняются пенсионные системы?

В свое время белорусы немало спорили из-за повышения пенсионного возраста (см. «Как это было»). Но пенсионные системы сейчас преображаются во многих странах, и происходит это очень по-разному.

В понедельник, 28 апреля президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ, по которому пенсионный возраст в стране… снизится. Но не для всех. Сейчас итальянцы выходят на заслуженный отдых в 67 лет, а вскоре смогут делать это в 62, но только если накопили 38 лет рабочего стажа. Это правило называют «квотой 100»: если сложить новый пенсионный возраст (62) и необходимый для него стаж (38), получится как раз 100. Для тех, кто этот стаж не наработал, все останется по-старому. Если итальянский парламент утвердит, правила заработают уже в апреле.

Италия – не единственная страна, которая снижает пенсионный возраст. В 2017 году так же поступила и наша соседка Польша. Теперь мужчины там могут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 60. По предыдущему закону пенсионный возраст для обоих полов должен был увеличиться до 67 лет.

Таким же пенсионный возраст (65 для мужчин и 60 для женщин) будет и в России, после завершения поэтапной реформы. Но, в отличие от Польши, там он до этого уровня не понижается, а повышается. Еще в прошлом году россияне становились пенсионерами в 60 и 55 лет соответственно.

В Украине пенсионная реформа началась еще в 2011. Тогда пенсионный возраст решили поднять только для женщин и до одного уровня с мужским – 60 лет. А в прошлом году начался новый этап пенсионной реформы. Теперь возраст выхода на пенсию будет зависеть еще и от страхового стажа. Например, в этом году в 60 на пенсию смогут выйти те, кто наработал 26 лет стажа. Если стажа накопилось от 16 до 26 лет, то уйти на заслуженный отдых получится уже в 63, а если только 16 лет – то в 65. С меньшим стажем можно будет получить только минимальную пенсию.

Более того, этот страховой стаж в Украине постепенно будет увеличиваться. К 2028 году, чтобы выйти на пенсию в 60, нужно будет накопить 35 лет стажа. То есть, по сути, начать работать в 25 и не пропустить ни одного месяца, иначе пенсионный возраст сразу подскочит на три года.

Помимо возраста выхода на пенсию меняется и система ее начисления. Так, с этого года в Литве всех жителей страны младше 40 автоматически включили в накопительную пенсионную систему. А еще – снизили подоходный налог на 1% и на 0,55% взносы в фонд социального страхования. Получившуюся прибавку литовцы могут отправлять в накопительный пенсионный фонд по своему выбору.

С этого года интересное ноу-хау появилось в Латвии. Там разрешили получать пенсию за умершего супруга. Правда, только один год и половину суммы, которая полагалась мужу или жене при жизни.

А КАК У НАС

В Беларуси пенсионный возраст начал повышаться с 2017 года. Он будет прибавлять по полгода каждый год до тех пор, пока мужчины не начнут выходить на пенсию в 63, а женщины – в 58 лет. В нынешнем году пенсионный возраст составляет 56,5 и 61,5 лет соответственно.

Кроме этого, растет и минимальный страховой стаж, который нужен для полной пенсии. Это то время, когда вы официально работали и платили взносы в Фонд соцзащиты. В этом году он составляет 17 лет и будет прирастать на полгода каждый год, пока не достигнет 20.

Чиновники не исключают, что пенсионный возраст может увеличиться еще больше. Например, в прошлом году в Совете Республики обсуждали возможность повысить пенсионный возраст для женщин и уравнять его с мужским. Но в любом случае новые изменения могут произойти только после того, как закончится нынешнее повышение.