Экс-чиновник Мингорисполкома, которого судят за взятки: «Хочу извиниться перед президентом»

В Минске продолжается суд по делу о коррупции в Главном управлении потребительского рынка (ГУПР). Сегодня, 30 января, обвиняемые выступили с последним словом.

- Высокий суд, мы с вами полгода слушали это дело. Я с самого начала признавал свою вину и не пытался уйти от ответственности, - выступил бывший начальник ГУПР Сергей Барисевич. - Я много размышлял и не нахожу ни одного довода, чтобы себя как-то оправдать. Вместе с тем хочу отметить, что, если бы не действия моего руководителя, который давил на меня и стал причиной моих преступлений, я думаю, этого бы не случилось, - подчеркнул Барисевич. Раньше в суде он говорил, что передавал деньги Андрею Доморацкому - тогда он был зампредом Мингорисполкома, сейчас находится в СИЗО, задержан по подозрению в коррупции.

- Я искренне раскаиваюсь в содеянном и хочу извиниться перед всеми людьми, которым нанес своими действиями урон. И перед нашим президентом. Я не знал, что таким образом построена система в той отрасли, где я работал. Я еще молод и имею на иждивении двух малолетних детей. Хочу, чтобы вы при вынесении приговора вошли в мое положение и дали мне возможность воспитывать их в полной семье. Чтобы я ими мог гордиться и ими могла гордиться наша страна.

Из зала суда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Я виновата в том, что уделяла время работе в ущерб семье»

Обвиняемая Марина Морозова, директор комбината школьного питания Заводского района, в своей речи много внимания уделила предъявленному ей обвинению. Она настаивала на том, что никакой системы передачи ей взяток не существовало - то, что ей дарили, было подарками к праздникам.

В начале своего выступления Марина Морозова цитировала великих мыслителей.

- «Иного человека никто не может наказать более, чем он сам себя». «Где доносчики награждаются, там не может быть недостатка в виновных», - зачитала высказывания обвиняемая. - Весь период меня не покидает одна мысль - как это могло произойти со мной? Слово «тюрьма» для меня означало что-то страшное, что-то из чужой жизни. Я теперь осознаю смысл поговорки «от сумы да тюрьмы не зарекайся». Это может коснуться каждого человека, особенно руководителей.

По словам Морозовой, чтобы быть честным начальником в нашей стране, нужно приходить на работу в 9, закрываться в кабинете, никого к себе не пускать, а поручения отдавать по телефону.

- Такой руководитель должен везде ходить с видеорегистратором и записывать разговоры на диктофон. Как с такими руководителями государство может строить здоровое процветающее общество?

В Минске продолжается суд по делу о коррупции в Главном управлении потребительского рынка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обвиняемая много плакала, с трудом говорила от слез.

- Я виновата в том, что уделяла время работе в ущерб семье. Так я потеряла мужа, вырос сын, родился внук, а я так и не держала его в руках. Я так и не заметила, как это произошло.

Заведующая блоком школьного питания Заводского района Алеся Шумченко тоже говорила о семье. Она воспитывает двух сыновей и просила суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

Другие обвиняемые в последнем слове говорили, что ситуация их многому научила - например, уважать законы, ценить свободу, разбираться в людях и говорить им нет.

- Я виновата. Эти два года, что длится следствие, у меня не было ни одного спокойного дня, чтобы я не переживала за то, что сделала. Страдает вся моя семья, всех я подвела. Прошу вас, накажите меня так, чтобы я заплатила штраф. Но не лишайте меня свободы. Прошу меня простить. Подобное больше не повторится никогда, это уже на всю оставшуюся жизнь, - рыдала Наталья Комарова, заведующая производством столовой средней школы №169 Минска.

В суде обвиняемые плакали, говорили о семье и просили не лишать их свободы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Больше всего в суде женщины, которых обвиняют по коррупционным статьям, говорили о своих родственниках.

- Не наказывайте меня строго. Я не смогу отдать долг своей семье - они растили меня, воспитывали. Я помогаю трем пожилым родственникам, бабушке 95 лет. Куда вот их деть? Если меня ограничат в свободе, их ждет прямая дорога в престарелый дом, а там никто за ними не будет ухаживать: ни кормить с ложки, ни одевать, ни обстирывать, ни на прогулку выводить.

Напомним, в деле 13 обвиняемых, большинство из них - сотрудники комбинатов школьного питания, а еще - бывший начальник ГУПР Сергей Барисевич. Под стражей находятся 5 человек. По версии обвинения, бывший начальник Главного управления потребительского рынка Сергей Барисевич собирал дань с руководителей школьных столовых и заведующих магазинами «Живинка». А взамен обещал закрывать глаза на нарушения и обещал подчиненным спокойную работу без проверок. Руководители комбинатов, в свою очередь, собирали дань с заведующих производством школьных столовых по всему Минску. За несколько лет сотрудники школьных столовых собрали для Барисевича приличные суммы: от Центрального района Минска он получил 91 тысячу рублей, Партизанского - 17 тысяч, Заводского - 32,6 тысячи, Первомайского - 30 тысяч. По версии обвинения, поборы длились с 2013 до 2017 года.

В Минске продолжается суд по делу о коррупции в Главном управлении потребительского рынка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Об этом громком деле в декабре прошлого года высказался глава КГБ Валерий Вакульчик, его слова приводит belta.by:

- Наиболее резонансный пример - задержание одного за другим руководителей Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, в том числе бывшего заместителя мэра Доморацкого, которые выстроили систему поборов с комбинатов школьного питания и торговых предприятий столицы. Не гнушались ничем. Деньги брали в том числе со школьных столовых, установив твердую ежемесячную таксу. Для этого детям уменьшали порции, перерабатывали несъеденные остатки или просто меняли рецептуру. В преступную деятельность втянули десятки должностных лиц разного уровня.

В суде объявлен перерыв до 18 февраля.