6 лет лишения свободы: прокурор запросил наказание бывшему замминистра здравоохранения

Сегодня, 30 января, в Минском городском суде начались судебные прения по уголовному делу в отношении бывшего замминистра Игоря Лосицкого и экс-главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка. Напомним, Лосицкому предъявили обвинение по ч. 3 ст. 430 УК РБ «Получение взятки», а Кравченку - по ч. 2 ст. 424 УК РБ «Злоупотребление властью или служебными полномочиями» и по ч. 2, ч. 3 ст. 430 УК РБ «Получение взятки».

Прокурор Юрий Шерснев перечислил суммы взяток, которые получали Лосицкий и Кравченок.

Он также предложил учесть, что они к уголовной ответственности привлекаются впервые, характеризуются положительно. Обстоятельства, смягчающие их ответственность, - явка с повинной, чистосердечное раскаяние, активное способствование выявлению преступлений, принятие мер по возмещению имущества, нажитого преступным путем.

Бывшему замминистра здравоохранения Игорю Лосицкому прокурор запросил 6 лет лишения свободы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Владимиру Кравченку гособвинитель запросил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима и конфискацией всего имущества с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет. Бывшему замминистра Лосицкому прокурор запросил более суровое наказание: 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима и конфискацией всего имущества с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Кстати, от обвинения по ч. 2 ст. 424 УК «Злоупотребление властью или служебными полномочиями» в отношении Кравченка прокурор отказался.

- По результатам судебного следствия вина обвиняемого, как это было предъявлено в обвинении - в злоупотреблении, повлекшем существенный вред, не установлена, - сказал Юрий Шерснев.

Защитник Кравченка попросила для своего подзащитного наказание, не связанное с лишением свободы.

- В суде представлены многочисленные положительные характеристики, большое количество почетных грамот. В 2016 году он был награжден медалью за трудовые заслуги.

Кравченок действительно создал одну из лучших государственных стоматологических поликлиник. Свидетели говорили, что это оборудование премиум-класса. Причем денежные средства на оборудование зарабатывали сами врачи.

Экс-главному врачу 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимиру Кравченку запросили 5 лет лишения свободы. Фото: Никита НЕДАВЕРКОВ.

Адвокат обратила внимание на то, что Кравченок сейчас работает врачом.

- За это время никаких поводов сомневаться, что он глубоко раскаялся, нет.

Защитник Лосицкого отметила, что ее подзащитный - Лосицкий - нуждается в том числе в системном применении препаратов, постоянном осмотре имплантированного сустава. При этом большая часть взяток, которые он получал, была использована на замену сустава и лечение.

По словам адвоката, Лосицкий впервые привлекается к уголовной ответственности, 28 лет он отработал в системе здравоохранения.

Лосицкий выглядел подавленным, выступление адвоката он слушал опустив голову.

Защита попросила признать смягчающим обстоятельством явку с повинной и состояние здоровья Игоря Геннадьевича и назначить обвиняемому минимально возможное наказание.

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