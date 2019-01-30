19 апреля во Дворце спорта пройдет первый большой концерт Тимы Белорусских

Кажется, в Беларуси появилась новая звезда. Сначала появились песни («Мокрые кроссы», которые набрали больше 8 миллионов просмотров, «Рассвет», «Незабудка»). 20 октября прошел его сольник в Минске, очередь в клуб Re:Public растянулась на несколько десятков метров. А видеоотчет посмотрели больше ста тысяч раз.

В Тиме нет ничего необычного – ни цветных дредов, ни татуировок на лице, ни скандальных новостей. Недавно он дал свое первое интервью, в котором расскзал, что он обычный парень: до того как стать известным, Тимофей Морозов (настоящее имя Тимы Белорусских) расклеивал объявления, работал официантом, грузчиком и был продавцом мороженого.

- Про Тиму Белорусских мы придумали в 2016-м году. Пока в России и Украине появлялись новички, добившиеся потом успехов, в Беларуси за год никого. Отношение было такое к стране: Корж, ЛСП и все. Murovei еще. Поняли: надо как-то сразу на страну выводить, никнеймом – Тима Белорусских.

Первый большой концерт у фрешмена состоится через полгода после старта концерта. Он пройдет 19 апреля во Дворце спорта. На выступлении артист представит первый альбом «Твой первый диск – моя кассета».

Фото: организаторы.

ГДЕ? Дворец спорта (пр. Победителей, 4)

КОГДА? 19 апреля 2019 года в 19.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: 40 - 80 рублей. Справки по телефону 8 (017) 229-90-94.

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