На «Евровидение» от Беларуси мечтают попасть шведский рокер, участники «Дома-2» и голос мышонка Пика

Несмотря на сжатые сроки подачи заявок, белорусский отбор на «Евровидение» обещает быть любопытным. Добрая треть заявок - из-за границы. Уже сейчас известно о том, что в нашем отборе планируют поучаствовать представители 11 стран - в том числе США, Испании, России, Украины, Польши, Румынии, Италии, Великобритании, Швеции, Португалии. Среди исполнителей есть фрики, как Марина Грегори, которая смонтировала ролик на песню так, будто она пролетает рядом с Александром Лукашенко.

Евровидение 2019 (Беларусь): Mariah Gregory - I Still Love You.

Подали заявку человек-баян Виталий Воронко и Артем Сороко, которые спелись на съемках проекта «Дом-2». На реалити-шоу они даже сняли видео, где напевают шуточную песенку, состоящую всего из пары слов: «бульба-потейто». Для участия в отборе их даже отпустили из "Дома-2" в Минск.

Soroka-Voroka - Potato aka Бульба (Артем Сорока и Виталий Воронко) eurovision song contest 2019.

Есть и вполне серьезные артисты из-за рубежа, которые готовы представить Беларусь на «Евровидении-2019». Например, как сообщает портал eurofest.by, к нам приедет шведский хард-рок-гитарист и вокалист Себастьян Роос с романтической балладой Never Getting Close.

Sebastian Roos довольно известен в Шевции как рок-музыкант. Фото: личный архив

Не менее интересен британский дуэт Daz Sampson & Nona, который исполнит веселую песню Kinky Boots («Странные ботинки»). Оба вполне титулованные артисты: Daz представлял Великобританию на «Евровидении-2006», а Nona вокалистка группы Uniting Nations, песни которых попадали в британские чарты.

Британский дуэт Daz Sampson & Nona везет в Минск веселую песню Kinky Boots («Странные ботинки»)

Как мы уже писали, из Румынии к нам приедет певец Mihai Traistariu, который предложит на суд жюри песню Baya. Mihai успешно представлял Румынию на «Евровидении-2006» в Афинах и занял 4-е место в финале.

MIHAI-Baya ( Eurovision 2019 ).

Из белорусов, которые традиционно участвуют в отборах, уже заявились Анжелика Пушнова с песней Stop Breathing, которую она обнародовала еще в декабре прошлого года. Мы увидим также Napoli с песней Let it go… (Ольга Шиманская как-то сказала, что будет участвовать, пока не выиграет. Это уже 6-я ее попытка!) Она споет лирическую песню авторства Александры Ткач, которая и сама является двукратной финалисткой национальных отборов.

Angelika Pushnova - Stop Breathing.

Участвует в конкурсе Олег Щуцкий, больше известный как Ален Хит. Известие о старте отбора застало его в отпуске за границей, но он обещал прислать песню. Об амбициях заявили также белорусские артисты Елизавета Морозова, Наталья Кудрина, Алеся Боярских, Евгений Долич, Екатерина Денис, Юлия Быкова, половинка дуэта The EM (участника отбора прошлых лет) а сейчас сольный вокалист Майкл Соул. Подала заявку белорусский диджей КейСи с балладой No love lost.

Все еще держит интригу и не сообщает, подала ли заявку на отбор, одна из главных претенденток на поездку - певица Зена (Зина Куприянович). Ей 16 лет, она выпускница «Новой фабрики звезд» и очередная протеже Виктора Дробыша (напомним, он уже представлял Беларусь на «Евровидении» с IVAN). В прошлом году Зена прекрасно справилась с ролью ведущей детского «Евровидения», которое проходило в Минске.

Пожалуй, самая трогательная на сегодня заявка пришла от певицы Ellina Graypel с песней Happy song. Это бывшая наша соотечественница, которая покинула Минск еще в далеком 1992 году, сейчас живет в Нью-Йорке и занимается музыкой. Это будет ее первый приезд на родину спустя 27 лет! За столь долгий срок она успела подзабыть русский, поэтому говорит, щедро микшируя русские и английские слова. В США она преуспела на музыкальном поприще - Элина говорит, что много гастролирует, выступала в самых известных залах Америки.

Эллина говорит, что не может дождаться момента, когда вернется в родной Минск, которого не видела 27 лет. Фото: личный архив

- Я не могу вам передать, как рада тому, что приеду в Минск. Мне было 19 лет, когда я уехала, но помню все и любовь к Беларуси пронесла через всю свою жизнь. Не могу дождаться момента, когда снова вдохну этот воздух детства. Я помню, как ходила в журналистскую школу вместе с Егором Хрусталевым, мы сочиняли и играли песни. Немного даже работала на белорусском телевидении - вела детскую программу «Тарантас» и была голосом мышонка Пика из «Калыханкi».

Элина Грейпел. Евровидение-2019 (Беларусь) 00:00 00:00

31 января последний день приема заявок. Напомним, их можно подать в электронном виде по адресу, который есть на сайте Белтелерадиокомпании. Прослушивание всех претендентов состоится 4 февраля. Представителя Беларуси определят по итогам телевизионного гала-концерта не позднее 8 марта. В этом году зрители не участвуют в голосовании - выбирать будет только жюри.

КСТАТИ

«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве. Беларусь выступит 14 мая в первой части первого полуфинала, где с нами сразятся представители Словении, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Эстонии, Португалии, Сан-Марино, Исландии, Грузии, Австралии, Бельгии, Украины, Греции. Второй полуфинал пройдет 16 мая, финал – 18 мая. Всего в этом году в конкурсе принимают участие 42 страны.