Авария под Слуцком: Женщина сказала, что за рулем была она, чтобы спасти пьяного друга-бесправника?

Авария произошла утром в понедельник в пяти километрах от Слуцка. Судя по фотографиям, теперь автомобиль похож на большой ком металла.

- 33-летняя местная жительница на автомобиле Chrysler Concorde съехала в кювет и врезалась в дерево, - так первоначально сообщили об аварии в УВД Миноблисполкома. - Травмы получил ее 10-летний племянник, который находился на заднем сиденье авто справа. Он госпитализирован в реанимацию. Ребенок был без специального удерживающего устройства, не был пристегнут ремнем безопасности.

Мальчик сейчас в больнице, говорят, его состояние стабильное, он идет на поправку.

Авария произошла утром в понедельник в пяти километрах от Слуцка. Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома.

Также сообщалось, что женщина была пьяна, а на машину не было страховки и техосмотра. Позже выяснилось: за рулем в момент аварии была не женщина, а ее 33-летний сожитель. Оказалось, что два месяца назад его лишили прав за пьяное вождение. Из-за этого, судя по всему, приехавшим инспекторам женщина и заявила, что сама была за рулем. Что бы это дало? Если бы схема сработала, сожитель женщины смог бы избежать уголовного преследования за повторное пьяное вождение. Ведь по закону за такое нарушение могут дать до двух лет тюрьмы и конфисковать автомобиль - неважно, кому он принадлежит.

Что грозило бы самой женщине, если бы ей поверили? Возможно, тюрьма: по закону за ДТП с причинением менее тяжкого телесного повреждения можно получить до двух лет, а тяжкого телесного - до пяти лет. За пьяное ДТП с тяжкими телесными - и вовсе до семи лет тюрьмы. К слову, прав у женщины не было вовсе, она их не получала.

Кроме 10-летнего племянника в момент аварии в машине находились еще два ребенка: ее сын и еще один племянник, но они не пострадали. Оказалось, детей решили отвезти на машине, потому что те опоздали на школьный автобус.

Следователи выяснили, что пара выпивала и накануне этой поездки.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Обстоятельства будут выясняться, - сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Машина до окончания следствия и решения суда находится на штрафстоянке в РОВД. Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома.

Путаницы добавила модель машины, на которой пара попала в аварию. По данным ГАИ, это Chrysler Concorde. Однако «Комсомолка» выяснила, что это старый, но довольно редкий для Беларуси Chrysler New Yorker. Почему могла возникнуть путаница?

- Машина старая, скорее всего, ввозилась в Беларусь давно. Бывало, что редкие модели в каталогах ГАИ отсутствовали, поэтому машину в регистрационном отделе ГАИ оформили как наиболее похожую модель, в данном случае - Chrysler Concorde. Такие ситуации не редкость, - рассказал «Комсомолке» автомобильный перегонщик Александр.

Как удалось узнать «Комсомолке», в конце декабря этот автомобиль 1994 года выпуска с 214 «лошадями» под капотом выставили на продажу в Слуцке за 2200 долларов. Теперь эта битая машина стоит буквально 300 - 500 долларов, но, скорее всего, ее конфискуют в пользу государства и продадут через магазин конфиската. Машина до окончания следствия и решения суда находится на штрафстоянке в РОВД.