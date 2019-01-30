Уволенных в Беларуси опять больше, чем трудоустроенных. Когда же лучше искать работу?

Белстат подсчитал: за прошлый год с работы ушло около 715 тысяч белорусов, а устроилось - только 673 тысячи. То есть 42 тысячи человек никуда трудовую книжку не положили. Но заметим, эта статистика не учитывает микроорганизации (до 15 работников) и малые организации без ведомственной подчиненности.

В начале прошлого года, в феврале был штиль: с работы ушло всего 41,5 тысячи человек, приняли - 42,7 тысячи. При этом вакансий было больше, чем потенциальных работников.

А самым невыгодным для смены работы месяцем на редкость оказался апрель - работу нашли на 14 тысяч человек меньше, чем ушли с нее. Продолжилась ситуация в мае: предприятия приняли 51 тысячу новых сотрудников, а уволили - 63,5 тысячи.

Только в октябре, сентябре, июле и феврале счет был в пользу работников - приняли больше, чем уволили. В остальные восемь месяцев - наоборот. Самый резкий скачок был в августе, когда уволилось сразу аж 93 тысячи работников, а приняли на работу - на 10 тысяч меньше. И это с учетом пришедших на работу молодых специалистов!

Можно посмотреть, из каких сфер бегут работники, а где чувствуют себя уверенно. Из месяца в месяц больше строителей остаются без работы, чем ее находят. При этом на стройках страны постоянно не хватает квалифицированных кадров, а о том, чтобы поднять зарплату строителей, принимали решение на самом высоком уровне. А вот у работников сферы информации и связи таких проблем нет: они и зарабатывают хорошо, и всегда востребованы на рынке руда. Практически не меняют работу и шахтеры: из месяца в месяц увольняются и приходят на работу в среднем около 180 человек. Для сравнения: каждый месяц новую работу ищут больше 10 тысяч человек, занятых в торговле и авторемонте.

Все плохо у энергетиков, производителей электрооборудования и в сфере легпрома - там каждый месяц увольняли чуть больше людей, чем принимали на работу.

Если же говорить о прогрессе, то хоть и небольшой, но он есть. В декабре 2018 года в экономике были заняты 4 336 000 человек, это на 10 тысяч человек больше, чем годом раньше. Причем в третьем квартале 2018 года фактически безработных было 4,8% от числа трудоспособных, это самый низкий показатель за почти 20 лет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«Менять работу лучше весной или осенью, а топ-менеджерам нужно искать работу через знакомых»

- Нассим Талеб в своей книге «Антихрупкость» показал, что человек становится выносливее, проходя через потрясения. Поэтому работу необходимо менять часто - один раз в 2 - 3 года, - советует HR-эксперт Валерий Кичкаев. - Что это дает? Во-первых, разнообразный опыт. Во-вторых, большую сеть профессиональных контактов. В-третьих, повышение зарплаты (в среднем она увеличивается на 10 - 15%). Берите пример с миллениалов, половина которых меняет работу раз в два года. Конечно, сами переходы должны быть осмысленными. Необходимо ответить на вопросы: исчерпали ли вы все возможности вашей теперешней должности или сферы, поможет ли переход раскрыть ваш потенциал и т. д. Что касается сезона, то правильнее искать новую работу в период сезонной активности на рынке труда. Наибольшая активность случается в феврале - апреле и сентябре - ноябре. Мертвый сезон считается в мае - июне и декабре - январе. Впрочем, многое зависит от сферы и уровня вакансии.

В сфере HoReCa (услуги отелей, гостиниц, гостевых домов, аренды апартаментов. - Ред.) активно берут на работу весной. Например, моему знакомому из банковской сферы, к тому же топового уровня, HR-директор посоветовал подождать до осени и не искать работу летом, когда все ответственные лица в отпусках и еще не обсуждался бюджет, в том числе кадровый.

Есть еще такая фишка в отношении топовых вакансий - не рекомендуется вывешивать резюме на работных сайтах, поскольку это бьет по репутации. Лучше полагаться на рекомендации. Кстати, реферальные, то есть партнерские, программы очень распространены в IT-сфере. Так что при поиске стоит рассчитывать на своих друзей и знакомых. Еще один совет для всех, особенно для топов, - не затягивать с поиском работы: чем дольше перерыв, тем быстрее падает ваша стоимость на рынке труда. В идеале лучше найти новую работу, еще находясь на старой. Хотя есть и минус: искать работу в рабочее время - не лучшее занятие.

«Уволенных работников из года в год больше, чем принятых. Но ситуация улучшается»

- В четвертом квартале 2018 года, по результатам обследования, фактическая безработица составила 4,8%, а в 2017-м она была 5,6%, - рассказывает социолог Елена Артеменко. - Но, несмотря на сокращение уровня безработицы, баланс принятых и уволенных сотрудников у нас из года в год отрицательный, то есть уволенных больше. Это происходит из-за постепенной реструктуризации экономики, сокращения больших госпредприятий и роста частного бизнеса. В малый и средний частный бизнес в итоге переходят работники, уволенные из госсектора.

Несмотря на то, что традиционно больше людей увольняется, видно, что и принимать на работу стали больше. Если посмотреть на процент принятых от уволенных, картина в 2018 году немного лучше: в 2018-м - 94,41% принятых от уволенных, а в 2017-м было 94,37%. Это происходит в том числе из-за позитивной тенденции роста ВВП (в 2017 году - 2,4%, а в 2018-м - 3%).

Что касается сезонности, то из-за сельского хозяйства зимние цифры выглядят хуже, а летние - лучше. Работникам, которые не связаны с сельским хозяйством, искать работу следует в любое время, кроме лета. Это традиционный сезон отпусков, когда все процессы и решения затягиваются. А в августе всегда резкий скачок из-за молодых специалистов, которые приходят по распределению и через два года в это же время уходят.