Виктория Азаренко: Я планирую выступить за сборную, но не знаю, поставят ли меня играть

Времена меняются. Когда Виктория была на пике славы и в числе лидеров рейтинга, она могла несколько лет не играть за сборную. Объясняла это по-разному: травма, подготовка к Олимпиаде, несогласие с правилами международной федерации и т. п. А могла на вопрос, планируете ли вы играть за сборную, ответить так: «Нет, и никогда не планировала». После перерыва в четыре года (2011 - 2015) ее отношение к сборной изменилось. Виктория вернулась в команду и помогла ей в 2016-м выйти в Мировую группу.

Затем снова наступил перерыв в два года, вызванный травмами, рождением ребенка, личными неурядицами… За это время существенно прибавили Александра Саснович и особенно Арина Соболенко. Уже без Азаренко команда дошла до финала Кубка Федерации.

И вот 9 - 10 февраля сборной предстоит начать новый сезон в Кубке. Соперник в четвертьфинале - сборная Германии, играем в гостях. У немок первые номера не сыграют. Наши - фавориты.

- Я планирую выступить за сборную, но не знаю, поставят ли меня играть, - сказала Виктория во время турнира в Санкт-Петербурге. - Я рада, что девочки так поднялись в рейтинге, показывают хорошие результаты… Раньше мне приходилось тянуть команду, а сейчас они вышли на высокий уровень сами, и мне приятно возвращаться в команду, когда есть такая поддержка. Это создает соревновательную атмосферу, и когда видишь, что девочки выступают хорошо, то и тебе хочется быть лучше. За такую небольшую историю белорусского тенниса у нас сейчас уже четыре игрока в первой сотне. Это очень высокое достижение. Надеюсь, это только начало и еще ребята подтянутся.

Сейчас Виктория занимает 51-е место в мировом рейтинге и вполне может не попасть в состав на одиночные встречи, поскольку Соболенко и Саснович играют лучше и находятся в рейтинге выше. Но в паре она вполне может сыграть.

На данном этапе Виктория пытается снова вернуть свой победный теннис и уверенность в своих силах. Хотя семейные проблемы никуда не делись. Снова предстоит суд за право опеки над сыном. В Австралии Лео был с мамой, но в Питер Виктория приехала без малыша.

- Мой сын сейчас с папой. Я хорошо провела время в Австралии. Я тренировалась, гуляла с сыном, ходила с ним в музеи и бассейны. Он любит плавать, у него это неплохо получается. Все-таки ему уже два года, он может немного сам плавать.

После поражений в начале сезона она приехала на турнир в Санкт-Петербурге и в дебютном матче одержала первую викторию в 2019-м, обыграв россиянку Маргариту Гаспарян. 81-я ракетка мира, конечно, не тот соперник, по которому можно оценить теннис Азаренко. Но уже во втором круге ей выпало сыграть против чешки Петры Квитовой - 2-й ракетки мира и финалистки Australian Open.

Первый сет чешка уверенно выиграла – 6:2. Во второй партии Квитова вела 5:1, но Азаренко сумела сравнять счет и довести дело до тай-брейка, где Петра склонила чашу весов в свою пользу – 7:6. Дальше идет Квитова.