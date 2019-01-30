«Министр спорта прилично играет в шахматы, а к Всемирной олимпиаде выйдет на более высокий уровень»

Чтобы оформить официально принятое в октябре прошлого года решение, в Минск прибыл президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

Беларусь и ФИДЕ подписали контракт и проведение ряда сопутствующих мероприятий: Кубка мира среди женщин в 2020 году, Кубка мира среди мужчин в 2021-м и конгресса ФИДЕ в 2022 году.

На встрече с главой ФИДЕ Александр Лукашенко сказал:

- Я человек «всеядный»: для меня очень важен любой вид спорта, начиная от хоккея и фигурного катания и заканчивая шахматами. Тем более так случилось, что Беларусь - это, можно сказать, одна из мощных шахматных держав, и школа у нас всегда была приличная. Вижу, что и сейчас начали шевелиться, поэтому наша встреча кстати, - цитирует президента БелТА.

Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат и вице-президент ФИДЕ, рассказала нам о подробностях.

- Мы счастливы, что состоялась такая встреча, потому что она получилась плодотворной, все было в дружеской атмосфере.

- Может быть, президент Беларуси и президент ФИДЕ провели символическую партию в шахматы?

- Такая партия пока не состоялась, но, надеемся, она пройдет в будущем. В основном обсуждали рабочие детали. Потом Аркадий Дворкович посетил Школу Шахмат ФИДЕ в Беларуси и сыграл партию с юной воспитанницей Варей Марченковой. Игра завершилась боевой ничьей, хотя Варя имела преимущество, но у нее оставалось мало времени.

- Александр Лукашенко играет в шахматы?

- Как известно, он занимается многими видами спорта. Мне пока с ним сыграть не довелось, но, надеюсь, когда-нибудь это случится. Знаю, что у министра спорта и туризма Сергея Ковальчука в кабинете стоит шахматная доска, он очень прилично играет, а к Всемирной олимпиаде в Беларуси, наверное, выйдет на еще более высокий уровень.

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- Насколько важно, что Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Беларуси?

- К нам приедут более трех тысяч шахматистов, судей, журналистов из более чем 190 стран. Это одно из самых масштабных соревнований в мире. Для нашей страны это очень важно для развития шахмат, к тому же это отличное имиджевое мероприятие. Федерации шахмат многих стран возглавляют главы государств, влиятельные бизнесмены, ждем, что они приедут к нам, ведь в 2022 году будут выборы президента ФИДЕ.

КСТАТИ

Воспитанник белорусской школы играл за звание чемпиона мира

Во Всемирной шахматной олимпиаде принимают участие национальные сборные. Этот командный турнир проводится раз в два года, Беларусь на нем дебютировала в 1994-м и тогда заняла наивысшее место (мужчины разделили 8 - 12-е места, женщины - 9 - 16-е). В 2018 году в Батуми наши мужчины заняли 30-е место, женщины - 18-е, в тройку призеров вошли Китай, США, Россия. В 2020-м Олимпиада пройдет в Ханты-Мансийске.

А вот самый престижный личный турнир - матч за звание чемпионат мира по шахматам. Сейчас обладатель шахматной короны - 28-летний норвежец Магнус Карлсен.

Беларусь может похвастаться своими воспитанниками высочайшего уровня. Борис Гельфанд много раз выигрывал престижные международные турниры. В 1998 году он переехал в Израиль, под флагом которого в 2012-м играл за звание чемпиона мира, но уступил с разницей в один балл Вишванатану Ананду из Индии.

Виктор Купрейчик устанавливал рекорд чемпионатов СССР по числу побед подряд (пять), в составе сборной СССР выигрывал студенческие чемпионаты мира. В 1980 году первым среди белорусов получил звание гроссмейстера. Ему покорялись турниры в Виннипеге, Мальме, Зенице и других городах. За комбинационный стиль игры, готовность идти на риск его называли последним романтиком шахмат. Был включен в зал славы ФИДЕ. В мае 2017-го он ушел из жизни в возрасте 67 лет. Нынешняя глава Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина его племянница.

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Сейчас лидер белорусской команды - гроссмейстер Владислав Ковалев. Недавно он занял первое место на представительном турнире Тata Steel Chess в Голландии. В 2018-м Ковалев выиграл крупнейший международный турнир «Аэрофлот Open» и завоевал путевку на элитный шахматный турнир в Дортмунде, где стал бронзовым призером.