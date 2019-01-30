2019-01-30T18:21:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Долго и по-дурацки старательно: на сцене Купаловского полтора часа собирали яблоки

В театре прошли премьерные показы спектакля «Ураджай». На ближайшие числа билеты раскуплены, места остались только на 14 марта.
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Собрать яблоки - не самая простая задачаСобрать яблоки - не самая простая задачаФото: Павел МАРТИНЧИК
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- Ці ўмееце вы забіць цвік так, каб не патрапіць па пальцах? Калі ўмееце, тады гэты спектакль не пра вас, - категоричен анонс «Ураджая» на сцене Купаловского.

А о ком? На камерной сцене четверо молодых людей. Но спектакль не о молодежи. По крайней мере, по версии художника Андрея Жигура.

- Не хачу пагаджацца, што гэта п’еса пра сучасную моладзь, - говорит Жигур. - На сюжетным узроўні - так. Аднак мне падаецца, што персанажамі маглі б быць людзі іншага ўзросту і істотна сэнс пастаноўкі не змяніўся б. У спектакля няма задачы супрацьпаставіць людзей розных узростаў, сказаць, што нешта лепшае, ці горшае. На месцы герояў п'есы маглі б быць і сталыя людзі, толькі з іншымі паводзіннымі штампамі, і яны б зрабілі нешта вельмі падобнае. Мяркую гэта п’еса звяртаецца да, на жаль, вельмі знаёмай сучаснай сітуацыі, без прывязкі да ўзроставых пытанняў.

Люба, Егор, Ира и Валера воодушевлены: сейчас они будут собирать яблоки Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люба, Егор, Ира и Валера воодушевлены: сейчас они будут собирать яблокиФото: Павел МАРТИНЧИК

«Гэта зімовы гатунак яблыкаў - залаты ранетак» Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Гэта зімовы гатунак яблыкаў - залаты ранетак»Фото: Павел МАРТИНЧИК

«А прыкольна збіраць яблыкі! Ну наогул прыкольна!» Фото: Павел МАРТИНЧИК

«А прыкольна збіраць яблыкі! Ну наогул прыкольна!»Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот режиссер Дмитрий Тишко думает, что в спектакле себя увидят абсолютно все.

- У кожнага з нас, незалежна ад узросту, былі ў жыцці цяжкасці, няхай не такія банальныя, як у герояў п'есы, але ў якіх мы адчувалі сябе гэтак жа.

Двое парней и две девушки собирают яблоки. Собирают долго и по-дурацки старательно: откладывают битые яблоки в отдельные ящики, пытаются сколотить ящик, который вечно разваливается, забивают гвозди, отбивают пальцы на руках и ногах, задыхаются от астмы и десятки раз нараспев повторяют слово прико-о-ольно.

Ящик с яблоками неожиданно может стать травмоопасным. Но кого это волнует? Главное - собрать урожай Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ящик с яблоками неожиданно может стать травмоопасным. Но кого это волнует? Главное - собрать урожайФото: Павел МАРТИНЧИК

Для этого иногда нужно поставить ящик с яблоками на спину товарищу Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для этого иногда нужно поставить ящик с яблоками на спину товарищуФото: Павел МАРТИНЧИК

...или высосать пчелиный яд после укуса насекомого Фото: Павел МАРТИНЧИК

...или высосать пчелиный яд после укуса насекомогоФото: Павел МАРТИНЧИК

Если и это не помогло, вердикт один: резать! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если и это не помогло, вердикт один: резать!Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Прикольно» - любимое слово одного из четверки - Егора. Но прикольно здесь всем: миловидной дурочке Любе с рюкзаком-медведем прикольно все вокруг, будто ей четыре года, Егору прикольно забивать гвоздь в деревянный ящик, брутальному Валере прикольно быть главным, руководить процессом и делать селфи с яблоком, Ире прикольно, что «гніль пойдзе», только вот от оказаться без капель для носа не прикольно и задыхаться тоже не очень, пока все озадачены сбором урожая.

Неужели снова побьются яблоки? Фото: Павел МАРТИНЧИК

Неужели снова побьются яблоки?Фото: Павел МАРТИНЧИК

А могут побиться и так Фото: Павел МАРТИНЧИК

А могут побиться и такФото: Павел МАРТИНЧИК

Иногда молоток - это просто молоток. А порой целое достижение человечества Фото: Павел МАРТИНЧИК

Иногда молоток - это просто молоток. А порой целое достижение человечестваФото: Павел МАРТИНЧИК

Им можно забить гвоздь Фото: Павел МАРТИНЧИК

Им можно забить гвоздьФото: Павел МАРТИНЧИК

Или отбить палец на ноге. Невероятно! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Или отбить палец на ноге. Невероятно!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Объяснить, как устроен ящик (и мир заодно) - святое дело Фото: Павел МАРТИНЧИК

Объяснить, как устроен ящик (и мир заодно) - святое делоФото: Павел МАРТИНЧИК

Собирать яблоки можно самым удивительным способом Фото: Павел МАРТИНЧИК

Собирать яблоки можно самым удивительным способомФото: Павел МАРТИНЧИК

Или так Фото: Павел МАРТИНЧИК

Или такФото: Павел МАРТИНЧИК

Собирать урожай в этом спектакле - это почти сражаться с ветряными мельницами. Дмитрий Тишко - молодой режиссер, который поставил пьесу известного драматурга Павла Пряжко. Увидеть Пряжко на сцене государственного театра - это редкость. Спектакль ставят на камерной сцене. Оформление минималистичное, художник уверен, что другого здесь и не нужно. Деревянные ящики, деревянное, простите за каламбур, дерево и много яблок. Много яблок, разбросанных по всей сцене, в самом начале спектакля. Ровно столько же в самом конце.

- Ужо і так шмат зрабілі. Як змаглі, так і сабралі, - заканчивают герои.

Когда ты начала задыхаться, а все озадачены урожаем Фото: Павел МАРТИНЧИК

Когда ты начала задыхаться, а все озадачены урожаемФото: Павел МАРТИНЧИК

Театральные критики пишут, что после спектакля каждый зритель сможет задать себе много вопросов.

- Так а яблоки что, пластмассовые?! А как они их кусали? - удивляются уходящие зрители.

На деревянном дереве - яблочные яблоки Фото: Павел МАРТИНЧИК

На деревянном дереве - яблочные яблокиФото: Павел МАРТИНЧИК

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